Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

Pedro Aníbal Carrero fundó la marca de ropa deportiva colombiana en 1982 - créditos Saeta Sport | @saetasport/IG

La noche del viernes 19 de junio, en medio de la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Pedro Aníbal Carrero, fundador y propietario de la marca de ropa deportiva Saeta, compartió su satisfacción y orgullo tras ver a la selección nacional de Haití vestir los uniformes confeccionados en Colombia por su empresa.

El mensaje se conoció a través de un video en la cuenta oficial de Instagram de Saeta, y coincidió con el encuentro que enfrentó a Haití y Brasil en Filadelfia, un partido que marcó la despedida del conjunto caribeño del torneo tras caer por 3-0 ante el seleccionado sudamericano.

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Un sueño hecho realidad para la industria textil colombiana

Desde el estadio en Filadelfia, Carrero transmitió la dimensión personal y colectiva de la experiencia.

“Hoy me encuentro en un estadio gigante y tal vez si yo hubiera soñado, recién que di mis primeros pasos con Saeta, no me atrevería a imaginar lo que estoy viviendo hoy. Realmente me siento satisfecho, igual que toda mi familia, de estar acá”, dijo el empresario puso el acento en el recorrido de la marca, nacida en Colombia y hoy presente en un escenario de alcance global como el Mundial de fútbol.

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Declaraciones de Pedro Aníbal Carrero, dueño de la marca de ropa deportiva Saeta - crédito @saetasport/IG

La presencia de Saeta en la máxima competencia internacional representa un hito para la industria textil y deportiva del país.

La firma, fundada y operada en Colombia, fue elegida por la Federación Haitiana de Fútbol para equipar a su selección, un paso que Carrero describe como el fruto del esfuerzo de todo su equipo.

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Reconocimiento al trabajo femenino en la confección deportiva

Uno de los aspectos más destacados en las palabras de Carrero es el reconocimiento al papel de las mujeres en la empresa.

El empresario mencionó específicamente a las trabajadoras que forman parte del proceso de confección, e hizo hincapié acerca de su valentía, talento y compromiso.

“Esas mujeres valientes, atrevidas, guerreras, que han mostrado su capacidad para hacer un muy buen producto”, recalcó Carrero, que consideró que el logro no es solo personal, sino colectivo y, en particular, femenino.

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Con esto, Saeta se posiciona como un referente de innovación y calidad en el sector de la indumentaria deportiva en Colombia.

Carrero compartió el video el viernes 19 de junio de 2026 - crédito @saetasport/IG

Orgullo colombiano y mensaje de unidad

El fundador de Saeta no ocultó su emoción por lo que considera un triunfo para el país más allá del resultado deportivo.

“Hoy, como colombiano, siento que toda Colombia late al unísono conmigo. Gracias, Colombia. Gracias, compañeros de trabajo. Bendiciones a todos”, expresó Carrero sobre el impacto simbólico del momento para quienes apuestan por la industria nacional y creen en el potencial de exportar talento y productos colombianos al mundo.

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Esta participación destaca la presencia de Colombia no solo en la cancha, también en la industria como proveedora de tecnología, diseño y mano de obra calificada capaz de competir en el exigente mercado mundial del deporte.

El partido: Brasil elimina a Haití y se afianza en la cima del grupo C

En cuanto a lo deportivo, el encuentro entre Brasil y Haití se resolvió a partir del minuto 22 tras una jugada en la que un despeje de Hannes Delcroix rebotó en Matheus Cunha y terminó dentro del arco.

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El propio Cunha amplió la ventaja luego de una asistencia de Vinícius Júnior y, antes del descanso, el extremo del Real Madrid puso el 3-0 tras un pase elevado de Lucas Paquetá.

El equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti suma así su primera victoria en el certamen, alcanzando cuatro puntos y compartiendo la punta de la zona con Marruecos, que superó 1-0 a Escocia en la previa del partido, gracias a un tanto de Ismael Saibari.

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Vinícius Júnior (izq.), Mateus Cunha (centro) y Lucas Paquetá (der.) le pusieron el toque de alegría y baile a las celebraciones de los goles brasileño en el partido que terminó 3 a 0 - crédito REUTERS/Dylan Martinez

Por su parte, Haití quedó eliminado tras dos derrotas consecutivas y sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

El segundo tiempo del partido en Filadelfia tuvo un ritmo menor, con Brasil administrando la ventaja y Haití buscando sin éxito descontar.

El encuentro también marcó el debut mundialista de Endrick, el joven delantero brasileño de 19 años, que llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego.

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La nota negativa para los dirigidos por Ancelotti fue la salida de Raphinha por una molestia física antes del final de la primera mitad.

Próximos desafíos en el grupo C

La definición del Grupo C se resolverá el miércoles 24 de junio. Brasil enfrentará a Escocia en Miami, mientras que Marruecos jugará frente a Haití en Atlanta.

Ambos partidos se disputarán a las 5:00 p. m., hora colombiana. El futuro de la zona dependerá de estos resultados, aunque la selección caribeña, ya sin opciones, buscará despedirse con un buen desempeño y luciendo los colores diseñados por la industria textil colombiana.