Colombia

Este es ‘Alirio Barreto’, el terror de los conductores en Villavicencio: cobra millones por permitir el paso de vehículos de carga

Infobae Colombia tuvo acceso a un informe en el que se revela la identidad del sucesor de “Winnie Pooh’ en las disidencias de ‘Iván Mordisco’

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Disidencias de 'Iván Mordisco' - Meta - Villavicencio
Los conductores en el Meta han denunciado haber sido víctimas de cobros extorsivos en las vías de la región - crédito Montaje Infobae (Suministradas a Infobae / Ejército Nacional)

En la última semana de mayo de 2025, las autoridades informaron que, en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, fue capturado alias Winnie Pooh, identificado como jefe de extorsiones de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” en los Llanos.

El operativo, ejecutado por tropas de la Sexta División del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, se realizó tras un trabajo de inteligencia y seguimiento en la región, donde operan varias facciones armadas ilegales.

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Alias Winnie Pooh, cuyo nombre no fue revelado, era conocido por coordinar la red de extorsión de la estructura Jorge Suárez Briceño, aliada al bloque Rodrigo Cadete. El disidente tenía un historial criminal de al menos seis años y era considerado uno de los principales responsables de ataques con explosivos, amenazas y cobros extorsivos a comerciantes, empresarios y transportadores en Caquetá y zonas aledañas.

Además, se le vinculó con el reclutamiento de menores y con la participación en acciones violentas que generaban temor en la comunidad. Durante el operativo también se logró la captura de otros cinco presuntos integrantes de la misma estructura criminal, así como la incautación de armas de fuego, municiones, explosivos, equipos de comunicación y material alusivo a las FARC, usado para intimidar y extorsionar a la población. Las autoridades reportaron igualmente el rescate de un menor de edad reclutado por el grupo ilegal.

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Alias Winnie Pooh
La captura de este disidente se registró en la última semana de mayo de 2026 - crédito Ejército Nacional

El perfil del sucesor de ‘Winnie Pooh’ en las disidencias de las Farc

Debido a que alias Winnie Pooh era considerado un hombre clave en la cadena financiera de las disidencias, articulando el cobro de cuotas extorsivas que financiaban actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas. Su caída representó un golpe a la capacidad operativa y de financiación de las disidencias en la región, ya que mantenía conexiones directas tanto con mandos medios como con altos líderes criminales.

Fuentes militares de Infobae Colombia informaron que el sucesor de este criminal es alias Alirio Barreto, que es el nuevo encargado de las finanzas criminales de la estructura 39 de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Este individuo, quien se moviliza en motocicletas de alto cilindraje, siempre viste de civil (jeans, camisas y gorra) y nunca usa uniforme camuflado, estaría detrás de las amenazas y presiones contra los transportadores de carga pesada en la vía que comunica a Puerto Gaitán con Rubiales en el departamento del Meta.

Alias Alirio Barreto
Este es alias Alirio Barreto, el nuevo jefe financiero de las disidencias de 'Iván Mordisco' en el Meta - crédito Suministrada a Infobae

De acuerdo a lo que se ha podido establecer con denuncias de los conductores de los vehículos de carga, este sujeto saldría a la vía y, luego de detener los automotores, amenaza a los conductores y los obliga a que le paguen entre dos y diez millones de pesos (depende del tamaño del vehículo) para que puedan movilizarse en la zona.

Mediante el empleo de capacidades de inteligencia militar y policial, se tiene identificado su modus operandi. Cuenta con redes criminales de apoyo que le informan sobre la presencia y movimientos de la fuerza pública, lo que le ha permitido escapar cuando se han adelantado operaciones en su contra.

Las amenazas de alias Alirio Barreto van dirigidas contra la vida de los conductores de tractomulas, carrotanques y camiones. Así mismo, amenaza con quemar los vehículos si los trabajadores no pagan el dinero exigido.

Alias Alirio Barreto
Conductores han fotografiado al disidente durante los cobros extorsivos - crédito Suministrada a Infobae

Esta situación ha convertido la movilidad en un problema para los transportadores en el departamento del Meta, por lo cual ya se han desplegado capacidades de inteligencia militar y policial para ubicar, individualizar y judicializar a este individuo.

Según la fuente, se han desplegado capacidades que han podido establecer que este criminal habría recibido órdenes de alias Iván Mordisco de obtener recursos económicos de la extorsión para poder recuperar el poder que ha venido perdiendo en los departamentos del Meta y Guaviare, tanto por la confrontación que mantiene en contra de las estructuras de alias Calarca como de las diferentes operaciones militares que se han registrado en las últimas semanas.

“Alias Alirio Barreto estaría usando a integrantes de las guardias y resguardos indígenas para presionar a los transportadores para el pago de las cuotas extorsivas”.

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