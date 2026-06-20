Colombia

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

A través de un video, la joven paisa relató cómo avanza su recuperación y habló sin filtros sobre los cambios físicos que enfrenta tras convertirse en madre

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La influencer explicó que aún no puede retomar el ejercicio y destacó el valor del autocuidado, mientras su testimonio recibe apoyo de seguidoras y madres en redes sociales - crédito @manuelaqm__/ Instagram

Manuela QM, reconocida por su presencia en redes sociales, decidió compartir con su audiencia un aspecto poco visible de la maternidad: los cambios físicos que persisten después del parto.

La influenciadora paisa publicó recientemente imágenes y reflexiones sobre el estado de su abdomen a pocos días de haber dado a luz a Caleb, su primer hijo, junto al cantante Blessd.

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El video difundido por Manuela generó conversación entre sus seguidores desde el viernes 19 de junio. En esa grabación, la creadora de contenido detalló cómo ha evolucionado su cuerpo luego del nacimiento de su bebé. Exhibió con franqueza tanto la desinflamación progresiva como la aparición de una línea oscura en el abdomen, conocida médicamente como línea nigra. Esta marca, común durante el embarazo, suele estar relacionada con los cambios hormonales y tiende a ir desapareciendo en los meses siguientes al parto.

La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram
La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram

“Niñas, ya tengo como una semana de posparto . Mírenme estas ojeras de trasnochar, así voy de desinflamada. Obviamente, todavía falta, me estoy tratando de alimentar bien”, señaló Manuela mientras respondía a las preguntas de quienes la siguen. La joven enfatizó que, aunque el proceso de recuperación avanza, todavía debe esperar para retomar el ejercicio físico por recomendación médica. “Aún no puedo entrenar, obviamente por la dieta, pero vamos súper bien; mi cuerpo es muy agradecido”, explicó, mostrando confianza en su proceso.

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La publicación de Manuela propició un debate sobre la presión social que recae sobre las mujeres para recuperar su figura rápidamente tras el parto. Distintas usuarias valoraron el gesto de la influenciadora de mostrar sin filtros la realidad del posparto y hablar abiertamente de la alimentación, el descanso y la paciencia que requiere esta etapa.

Además de responder inquietudes sobre el aspecto físico, Manuela QM subrayó la importancia de priorizar el bienestar y la salud por encima de las expectativas estéticas. Explicó que el autocuidado y el respeto por los tiempos del cuerpo son claves para una recuperación saludable tras el embarazo.

Blessd y Manuela QM
Durante la gestación, crecieron las dudas sobre la estabilidad de la pareja y la decisión de Manuela de dejar de seguir a Blessd en redes sociales fue interpretada como una señal de crisis - crédito @manuelaqm__/Instagram

En el contexto del posparto de Manuela QM, la atención no solo ha estado puesta en los cambios físicos y emocionales propios de la maternidad, sino en el estado de su relación con Blessd, padre de su hijo Caleb. Desde el embarazo, la pareja ha sido objeto de especulaciones y rumores, especialmente tras la aparición en redes sociales de supuestas pruebas de infidelidad por parte del cantante, lo que llevó a muchos a creer que la relación había terminado.

Durante el embarazo de Manuela, las dudas sobre la estabilidad sentimental de la pareja aumentaron. En redes circularon mensajes y capturas de supuestas conversaciones entre Blessd y otra mujer, alimentando la percepción de una crisis. La reacción de la creadora de contenido, quien dejó de seguir al cantante en sus plataformas digitales, fue interpretada como una confirmación tácita de la ruptura. A pesar de esto, ambos compartieron algunos eventos importantes juntos, como el baby shower de Caleb, aunque evitaron aclarar públicamente el estado real de su vínculo.

Tras el nacimiento de su hijo, las redes sociales se convirtieron en el escenario donde miles de seguidores siguieron atentos cada movimiento de Manuela y Blessd, en busca de señales sobre una posible reconciliación. Un reciente video publicado por Manuela QM reavivó los rumores.

En la grabación, la influenciadora hace lip sync de una canción que contiene la frase: “Quiero pasar los días contigo, quiero casarme contigo. Viajar el mundo contigo, poco más yo puedo pedir. Tú ya estuviste con un bandido que te mentía al oído. Pero ahora tú estás conmigo y eso no se vuelve a repetir”. Además, acompañó el video con el mensaje: “Yo con un mentiroso por ahí”. La reacción de Blessd, quien comentó “Dios Santo”, avivó aún más las especulaciones y los usuarios notaron que ambos se siguen nuevamente en Instagram.

Blessd y Manuela QM
Hasta la fecha, ni Manuela QM ni Blessd han aclarado públicamente si siguen juntos - crédito @manuelaqm__/Instagram

Hasta el momento, ni Manuela QM ni Blessd han confirmado si siguen juntos o si su relación es simplemente cordial por el bienestar de su hijo. La incertidumbre sobre su situación sentimental permanece, y ambos han optado por no pronunciarse directamente sobre el tema.

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