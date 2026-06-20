De no creer: esta fue la razón para que Olimpia contratara a Tim Payne, el jugador viral en redes de Nueva Zelanda

Tim Payne tendrá su primera experiencia en el fútbol de América Latina con Olimpia de Paraguay, que disputa la Copa Sudamericana - crédito Kirby Lee/Imagn Images

Nueva Zelanda le apunta a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues quiere clasificar por primera vez a la segunda fase, algo que puede conseguir en sus próximos compromisos ante Egipto, el 21 de junio, y en el cierre frente al favorito Bélgica, el viernes 26 del mismo mes.

Más allá de eso, el conjunto oceánico ganó fama gracias a Tim Payne, lateral derecho que, antes del torneo, era desconocido para la mayoría de aficionados, pero gracias a un encuentro con un influencer argentino, se volvió viral en redes sociales y ganar mucho cariño en América Latina.

PUBLICIDAD

Por esa razón, Olimpia de Paraguay aprovechó la situación para anunciar su fichaje, proveniente del Wellington de Nueva Zelanda, aunque el presidente del Decano reveló que la razón para su contratación no se debió al rendimiento y las cualidades del defensor de los “All Whites”.

La verdadera razón del fichaje de Tim Payne

El neozelandés, en cuestión de días, ganó tanta fama en las redes sociales que, en el debut de su Selección ante Irán, se robó las miradas por su actuación, aunque el jugador que terminó como figura en ese compromiso fue Elijah Just por su doblete en el empate por 2-2.

PUBLICIDAD

Durante una charla con los medios, el presidente de Olimpia admitió que Tim Payne fue contratado por temas de marketing para el club, pues quiso aprovechar que era viral entre los aficionados y lo fichó en pleno Mundial 2026, más allá de la parte deportiva o sus cualidades.

El posteo de Olimpia para anunciar la contratación de Tim Payne para la Copa Sudamericana 2026 - crédito @elClubOlimpia/X

Rodrigo Nogués explicó que la clave de la vinculación del neozelandés, que nunca había jugado en el continente americano, es para que el Decano mejore su imagen a nivel internacional, gane nueva audiencia digital y ratificar que es uno de los clubes más importantes en la región.

PUBLICIDAD

“Obviamente para nosotros, no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar, (el fichaje) tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global”, dijo el presidente, citado por la agencia EFE.

El poder mediático de Tim Payne en el Mundial 2026 ahora pasará a Olimpia para afrontar el segundo semestre - crédito Omar Alonso/EFE

Por otro lado, Payne viene de disputar 14 partidos con el Wellington en la liga de Nueva Zelanda, 13 en condición de titular, y realizó cinco asistencias, pero se perdió 12 encuentros a lo largo del campeonato por una lesión en el muslo y una fractura de clavícula.

PUBLICIDAD

Hora y dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto

Con respecto al compromiso de la segunda jornada, los oceánicos se juegan una oportunidad histórica para acercarse a la segunda ronda de una Copa del Mundo, pues en sus dos anteriores presentaciones jamás lo logró y quieren quedar en la historia de su país por esa clasificación.

Nueva Zelanda se verá con Egipto el domingo 21 de junio desde las 8:00 p. m., hora de Colombia, y se podrá ver en el país por la señal del canal deportivo Directv Sports, además de su plataforma digital DGO, aunque el compromiso será en medio del preconteo de las elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

Nueva Zelanda aspira a ganarle a Egipto para quedar a un paso de los dieciséisavos de final, incluso como mejor tercero - crédito Matthew Childs/REUTERS

El estadio BC Place de Vancouver, Canadá, será la sede del encuentro, con capacidad para 54.500 espectadores y fue construido en 1983, remodelado en 2011 y acogió el Mundial Femenino 2015, además de la final de la Copa Oro de la Concacaf entre los locales y Honduras.

Como dato a tener en cuenta, las dos escuadras no saben lo que es ganar en la Copa del Mundo, lo que da un ingrediente especial al juego de la fecha dos porque cualquiera quedará en la historia por ese detalle, además de que un empate sería perjudicial para cualquiera de las dos, de cara a la definición de los clasificados.

PUBLICIDAD