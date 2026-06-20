Deportes

De no creer: esta fue la razón para que Olimpia contratara a Tim Payne, el jugador viral en redes de Nueva Zelanda

Los paraguayos sorprendieron a todos los aficionados con el fichaje del defensor oceánico, quien era un desconocido antes del Mundial 2026 y ganó fama por un influencer argentino

Guardar
Google icon
Tim Payne tendrá su primera experiencia en el fútbol de América Latina con Olimpia de Paraguay, que disputa la Copa Sudamericana - crédito Kirby Lee/Imagn Images
Tim Payne tendrá su primera experiencia en el fútbol de América Latina con Olimpia de Paraguay, que disputa la Copa Sudamericana - crédito Kirby Lee/Imagn Images

Nueva Zelanda le apunta a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues quiere clasificar por primera vez a la segunda fase, algo que puede conseguir en sus próximos compromisos ante Egipto, el 21 de junio, y en el cierre frente al favorito Bélgica, el viernes 26 del mismo mes.

Más allá de eso, el conjunto oceánico ganó fama gracias a Tim Payne, lateral derecho que, antes del torneo, era desconocido para la mayoría de aficionados, pero gracias a un encuentro con un influencer argentino, se volvió viral en redes sociales y ganar mucho cariño en América Latina.

PUBLICIDAD

Por esa razón, Olimpia de Paraguay aprovechó la situación para anunciar su fichaje, proveniente del Wellington de Nueva Zelanda, aunque el presidente del Decano reveló que la razón para su contratación no se debió al rendimiento y las cualidades del defensor de los “All Whites”.

La verdadera razón del fichaje de Tim Payne

El neozelandés, en cuestión de días, ganó tanta fama en las redes sociales que, en el debut de su Selección ante Irán, se robó las miradas por su actuación, aunque el jugador que terminó como figura en ese compromiso fue Elijah Just por su doblete en el empate por 2-2.

PUBLICIDAD

Durante una charla con los medios, el presidente de Olimpia admitió que Tim Payne fue contratado por temas de marketing para el club, pues quiso aprovechar que era viral entre los aficionados y lo fichó en pleno Mundial 2026, más allá de la parte deportiva o sus cualidades.

El posteo de Olimpia para anunciar la contratación de Tim Payne para la Copa Sudamericana 2026 - crédito @elClubOlimpia/X
El posteo de Olimpia para anunciar la contratación de Tim Payne para la Copa Sudamericana 2026 - crédito @elClubOlimpia/X

Rodrigo Nogués explicó que la clave de la vinculación del neozelandés, que nunca había jugado en el continente americano, es para que el Decano mejore su imagen a nivel internacional, gane nueva audiencia digital y ratificar que es uno de los clubes más importantes en la región.

“Obviamente para nosotros, no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar, (el fichaje) tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global”, dijo el presidente, citado por la agencia EFE.

El poder mediático de Tim Payne en el Mundial 2026 ahora pasará a Olimpia para afrontar el segundo semestre - crédito Omar Alonso/EFE
El poder mediático de Tim Payne en el Mundial 2026 ahora pasará a Olimpia para afrontar el segundo semestre - crédito Omar Alonso/EFE

Por otro lado, Payne viene de disputar 14 partidos con el Wellington en la liga de Nueva Zelanda, 13 en condición de titular, y realizó cinco asistencias, pero se perdió 12 encuentros a lo largo del campeonato por una lesión en el muslo y una fractura de clavícula.

Hora y dónde ver Nueva Zelanda vs. Egipto

Con respecto al compromiso de la segunda jornada, los oceánicos se juegan una oportunidad histórica para acercarse a la segunda ronda de una Copa del Mundo, pues en sus dos anteriores presentaciones jamás lo logró y quieren quedar en la historia de su país por esa clasificación.

Nueva Zelanda se verá con Egipto el domingo 21 de junio desde las 8:00 p. m., hora de Colombia, y se podrá ver en el país por la señal del canal deportivo Directv Sports, además de su plataforma digital DGO, aunque el compromiso será en medio del preconteo de las elecciones presidenciales.

Nueva Zelanda aspira a ganarle a Egipto para quedar a un paso de los dieciséisavos de final, incluso como mejor tercero - crédito Matthew Childs/REUTERS
Nueva Zelanda aspira a ganarle a Egipto para quedar a un paso de los dieciséisavos de final, incluso como mejor tercero - crédito Matthew Childs/REUTERS

El estadio BC Place de Vancouver, Canadá, será la sede del encuentro, con capacidad para 54.500 espectadores y fue construido en 1983, remodelado en 2011 y acogió el Mundial Femenino 2015, además de la final de la Copa Oro de la Concacaf entre los locales y Honduras.

Como dato a tener en cuenta, las dos escuadras no saben lo que es ganar en la Copa del Mundo, lo que da un ingrediente especial al juego de la fecha dos porque cualquiera quedará en la historia por ese detalle, además de que un empate sería perjudicial para cualquiera de las dos, de cara a la definición de los clasificados.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Nueva Zelanda Mundial 2026Tim PayneOlimpiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Previo al compromiso frente a la República Democrática del Congo, el combinado nacional prepara un compromiso que puede ser complicado en Guadalajara

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

El conjunto británico complicó sus aspiraciones por la derrota 1-0 ante Marruecos y se viene un reto enorme en la última jornada de la fase de grupos

Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

Pedro Aníbal Carrero se mostró emocionado desde Filadelfia, en medio del encuentro que marcó la eliminación del equipo caribeño del torneo

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

En su primera vuelta lanzada de la Q2, detuvo el cronómetro con el mejor tiempo de la sesión y aseguró la salida desde el primer lugar en busca de su primera victoria del año en la categoría

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

El colegiado europeo volverá a tener acción en la cita orbital luego de su estreno en el certamen y estará acompañado por un equipo arbitral conformado principalmente por jueces italianos

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Deportes

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Así le fue a la Selección Colombia contra equipos africanos en la Copa del Mundo: rival inédito para Néstor Lorenzo

Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciséisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

Dueño de Saeta, la marca colombiana que fabrica las camisetas de Haití en el Mundial 2026, compartió emotivo mensaje tras el partido con Brasil: “Soñado”

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz