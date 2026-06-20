Colombia

Iván Cepeda aseguró que no eliminará puestos de trabajo en el sector público y lanzó pulla a De la Espriella: “Despediría a más de 700.000 trabajadores”

El candidato presidencial aseguró que continuará con los avances logrados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia laboral y destacó la reforma

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El candidato presidencial aseguró que garantizará los derechos de los trabajadores del país - crédito @GustavoBolivar/X

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro se pronunció a pocas horas de que los colombianos salgan a las urnas a votar por un nuevo mandatario para Colombia. En un video compartido en redes sociales, el aspirante del Pacto Histórico dirigió unas palabras a las trabajadoras y los trabajadores del país.

El también congresista aseguró que su objetivo al llegar a la Presidencia de la República, si así lo decide la población, es continuar garantizando la protección y el acceso a los derechos laborales de los empleados. Afirmó que, gracias a la Reforma Laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido posible avanzar en la conquista de esos derechos.

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“Cuenten conmigo, mi compromiso irrestricto para seguir avanzando en ampliar, fortalecer, hacer irreversibles, profundizar los derechos laborales en Colombia, que hemos comenzado a fortalecer con la reforma que hemos sacado adelante en este Gobierno”, precisó el senador.

Iván Cepeda Castro destacó el aumento del salario mínimo - crédito Colprensa
Iván Cepeda Castro destacó el aumento del salario mínimo - crédito Colprensa

Asimismo, destacó otras iniciativas de la administración actual, como el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (salario vital), que para 2026 fue del 23%, ubicándose en $1.750.905, monto al que se suma un auxilio de transporte de $200.000, para un total de $2.000.000.

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Aseguró que hay otros aspectos que se han logrado en el Gobierno Petro que han permitido mejorar la organización del proceso que “favorece a quienes se dedican a crear riqueza en Colombia”.

De igual manera, envió un mensaje a los trabajadores y trabajadoras del sector público y estatal. Según informó, si llega a ser elegido presidente de Colombia, no pretende eliminar ningún puesto de trabajo a través del recorte del Estado.

Mi compromiso, debo decirlo con toda claridad, que no pondré en riesgo, mucho menos eliminaré, cientos de miles de puestos de trabajo, como amenaza hacerlo el señor De la Espriella. Todo lo contrario, repito, mi compromiso es con los trabajadores del país, sus derechos y su dignidad”, aclaró.

Iván Cepeda aseguró que la propuesta de recortar el Estado de Abelardo De La Espriella es una amenaza - crédito Luisa González/Reuters
Iván Cepeda aseguró que la propuesta de recortar el Estado de Abelardo De La Espriella es una amenaza - crédito Luisa González/Reuters

En efecto, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella propone tomar medidas para reducir el gasto público, entre ellas está la reducción del Estado. En diálogo con Noticias RCN, el aspirante de la derecha aseguró que se debe recortar la nómina estatal, lo que implica la salida de algunos funcionarios.

Sin embargo, explicó que su plan involucra la entrega de indemnizaciones para los servidores públicos que se queden sin el empleo y un programa conjunto con el sector privado para garantizar que vuelvan a ser contratados. “No los vamos a dejar tirados, porque también tenemos una responsabilidad con ellos, así no voten por nosotros”, precisó el abogado al informativo citado.

En una declaración conjunta con las centrales obreras CUT, CGT y CTC, y la Confederación de Pensionados y Trabajadores de Colombia, el candidato Iván Cepeda rechazó la propuesta de su contendiente y aseguró que pone en riesgo a miles de trabajadores formales que reciben múltiples beneficios por su trabajo en el sector público.

El candidato presidencial Iván Cepeda envió un mensaje a los trabajadores del país. Aseguró que buscará proteger sus derechos laborales - crédito @GustavoBolivar/X
El candidato presidencial Iván Cepeda envió un mensaje a los trabajadores del país. Aseguró que buscará proteger sus derechos laborales - crédito @GustavoBolivar/X

“Expreso mi rechazo absoluto a la amenaza y propuesta de campaña del señor Abelardo de la Espriella, quien, de llegar a la Presidencia de Colombia, liquidaría un sinnúmero de empresas y, a su vez, despediría a más de 700.000 trabajadores y a sus familias de sus puestos de trabajo”, indicó.

De acuerdo con su explicación, la implementación de esa medida de austeridad dejaría a miles de niños y jóvenes, así como a sus familias, sin acceso a la educación, a la salud, a la seguridad alimentaria y a una vivienda digna. Además, varios sectores de la economía nacional terminarían afectados, debido a los servicios que prestan los servidores públicos.

Mañana les hago la invitación a votar masivamente, y también a vigilar, observar y garantizar que los resultados electorales sean totalmente transparentes y rigurosos. Un abrazo”, concluyó.

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