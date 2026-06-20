Las cuentas de Escocia para avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026: qué necesita ante Brasil

Escocia necesita dar un golpe de autoridad para meterse en los dieciseisavos del Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Escocia se encuentra en una situación compleja por cuenta de la derrota frente a Marruecos por la mínima diferencia, pues afectó sus planes para pasar con tranquilidad a los dieciséisavos de final y llegar con tranquilidad a la última jornada de la fase de grupos contra Brasil.

Los británicos ahora hacen cuentas para saber lo que les sirve en el grupo C, entendiendo que ahora llegan con mucha necesidad a aquel compromiso con la Canarinha y sin presentar un buen juego para sus aficionados, en lo que va de estas dos fechas del torneo.

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De otro lado, el técnico Steve Clarke lamentó que no se consiguiera un mejor resultado en el duelo contra Marruecos, al que felicitó por el resultado y resaltó su rendimiento en la fase de grupos, pues ya le había sacado un empate a Brasil en Nueva York, donde debutaron por el Mundial 2026.

¿Qué necesita Escocia en el Mundial 2026?

Aunque el “Tartan Army” no es uno de los clubes favoritos en la Copa del Mundo y nunca ha pasado de la primera ronda en sus participaciones anteriores, tenía la esperanza de hacerlo en la edición 2026 por las condiciones en el grupo y la oportunidad de hacer historia.

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Sin embargo, Escocia se encuentra obligada a ganarle a Brasil para llegar a los dieciseisavos de final, sin depender de nadie, pues de lo contrario, todo quedará en manos del resto de sus rivales en los demás grupos para definir su lugar entre los 32 mejores.

Para empezar, los británicos cuentan con tres puntos en dos salidas, un gol a favor y otro en contra, para una diferencia de 0, así que es clave sacarle un buen resultado a Brasil, que por ahora es el líder de la zona con cuatro unidades, las mismas que los marroquíes.

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Si Escocia empata o pierde con Brasil, dependerá de los otros equipos del Mundial 2026 para avanzar como uno de los mejores terceros, algo que normalmente se define por la diferencia de gol entre todos los involucrados, pues el promedio de puntaje entre ellos va de las tres a cuatro unidades.

Escocia buscará una victoria histórica contra Brasil en Miami para superar, por primera vez, la fase de grupos de una Copa del Mundo - crédito Pilar Olivares/REUTERS

“Hay que dejar que los jugadores sufran un poco”

En rueda de prensa, el técnico de Escocia, Steve Clarke, afirmó que se siente molesto por la derrota y se lo ha hecho saber a sus dirigidos: “Primero hay que dejar que los jugadores sufran un poco durante las próximas 48 horas, porque eso es lo que harán. No les gusta perder contra nadie”.

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Más allá de eso, destacó algunos detalles del equipo en el partido en Boston, sobre todo la fuerza en defensa para frenar a los africanos: “Los equipos más débiles se habrían venido abajo ante un rival de esa calidad, pero resistimos, volvimos al partido y empezamos a mover mejor el balón (...) Estoy orgulloso de los jugadores, pero obviamente estamos devastados y decepcionados por no conseguir el resultado que queríamos”.

Steve Clarke lamentó la manera como Escocia perdió ante Marruecos, que fue por la mínima diferencia - crédito Pilar Olivares/REUTERS

De otro lado, Clarke destacó el juego de Marruecos y aseguró que volverá a las semifinales, tal como pasó en Qatar 2022, cuando eliminó a conjuntos de mucha historia como España y Portugal, ambos en octavos y los cuartos de final en ese entonces.

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“Tienen una defensa muy sólida. Marcaron el gol y defendieron su portería de una manera magnífica. Es una selección que está entre las diez mejores del mundo, con una defensa fuerte y un ataque igualmente potente. Aun así, creo que nosotros también estuvimos a la altura”, terminó de decir el entrenador británico, que alistará el juego contra Brasil para el 24 de junio, a las 5:00 p. m., en el estadio de Miami.