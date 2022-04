Así jugó el Tolima ante Atlético Mineiro en su debut en la Copa Libertadores 2022

El equipo pijao no consiguió defender su condición de local y terminó cayendo ante los brasileños en su debut en la Copa Libertadores 2022. (Colprensa)

En la noche de ayer, el Deportes Tolima se estrenaba en esta nueva edición de la Copa Libertadores, lo hacía como local y ante un equipo fuerte como el Atlético Mineiro. El reto era mantener el arco en ceros, pero no se consiguió. El equipo no concretó, más allá de que tuvo varias opciones para anotar, y su juego se vio disminuido por la buena actuación de los brasileños. Dos goles en contra hicieron que su debut soñado no fuera posible y ahora deberán rectificar el camino ante los otros dos equipos que integran el grupo D: América de Mineiro e Independiente del Valle.

La derrota de ayer fue una confirmación del mal momento que vive el fútbol colombiano a nivel internacional. Más allá de que haya nombres que resaltan en el exterior, la realidad es que desde adentro las cosas vienen mal. Los dirigidos por Hernán Torres se vieron en muy bajo nivel, a pesar de que por momentos lograron invadir el área contraria y generar algo de daño. No hubo conexión, ni mucho menos inspiración, y el dicho cobra sentido en este encuentro: el que no los hace, los ve hacer.

El Tolima tuvo un rendimiento aceptable durante los primeros minutos, buscando generar transiciones rápidas entre la defensa y el ataque, llegaron a estar cerca de marcar, a los 35 minutos, pero increiblemente, Michael Rangel falló la opción. Un error que genera dolor de vientre. Luego vino la demostración del poderío de los brasileños. Una máquina total. Abrieron el marcador en los últimos minutos del primer tiempo con la que fue su única llegada en 45 minutos. Los tolimenses quedaron fríos después de la opción errada de Rangel y les costaría reaccionar.

Floja defensa y presión alta mal coordinada. El primer gol de los brasileños fue obra de Savarino, quien conectó con Nacho Fernández para que se infiltrara por el espacio que había entre los dos centrales del Tolima y con simpleza lograra marcar. Una distracción grave de los pijaos que al querer contragolpear, dejaban muy descubiertas sus líneas. En el segundo tiempo, las marcas se perdieron por completo y así fue como Diego Godín asistió a Tché Tché para que marcara el gol definitivo, con borde interno, sin la presión de ningún contrario.

Hernán Torres se mantuvo firme en la idea de contragolpear y el equipo se vio maniatado, pues el Atlético Mineiro consiguió anticiparse a sus intenciones y contrarrestar la estrategia. Fue terco el DT al no querer buscar un cambio en el modelo de juego, sabiendo que iban perdiendo. Los tolimenses se dejaron llevar por la desesperación y terminaron jugando a nada. Con la victoria de los brasileños, el equipo dirigido por Antonio Mohamed se convirtió en el primer conjunto de ese país que le marca al Tolima por Copa Libertadores en el Estadio Manuel Murillo Toro. Seis equipos brasileños pisaron tierras tolimenses y ninguno consiguió marcar: Gremio (2007), Corinthians (2011), Cruzeiro (2011), Atlético Paranaense (2019) e Internacional (2020).

Es el primer juego que Deportes Tolima pierde en condición de local, por Copa Libertadores, tras cinco partidos sin hacerlo, sumado dos victorias y tres empates. El último rival que los venció en Ibagué fue Independiente Santa Fe, por el torneo continental, en un encuentro que terminó 1 - 2 a favor de los bogotanos. Fue el 9 de abril de 2013. Tras este partido, el equipo recibirá en su ciudad a Águilas Doradas, por el torneo local, y la próxima semana viajará a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle, que debutó con victoria ante América Mineiro, en Brasil.





