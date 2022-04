‘Don Jediondo’ denunció que lo están amenazando por los problemas de pagos de sus restaurantes

Don Jediondo, personaje de Pedro González. Foto: página web donjediondo.com

La semana pasada el humorista colombiano, Pedro González, reconocido como ‘Don Jediondo’, se vio en medio de la polémica luego que un grupo de personas protestaran al frente de uno de los restaurantes de los que él es propietario. En medio del debate que se armó en redes sociales por el aparente incumplimiento de acuerdos por parte del comediante, se denunció que han llegado amenazas en contra de él y su familia. Según detalló, ha sido víctima de persecuciones y hostigamientos.

“Me dijo que si no le daba unos millones me iba hacer un escándalo, que tenía que vender unas facturas a gente mala y lo más preocupante un señor desconocido se metió buscando a mi esposa, quien afortunadamente no se encontraba en el edificio”, afirmó ‘Don Jediondo’ en testimonios recogidos por Caracol Radio.

“Las personas que fueron al Centro Comercial Colina no son comerciantes de Corabastos, sino que son unas personas enviadas por uno de los proveedores a los que les tenemos una deuda que, repito, no las podemos pagar hasta que no tengamos autorización de la Superintendencia”, añadió en sus testimonios.

Según contó, aquel proveedor lo ha estado hostigando a él y a su familia desde el 2020. En agosto de ese año, por ejemplo, fue cuando recibió la llamada en la que se le pedía la millonaria suma de dinero. Las llamadas siguieron, cuenta él, al igual que las amenazas. “Dijo que él (el proveedor) había tenido que vender unas facturas de las que nosotros le debemos a gente mala, entonces que esa gente mala nos iba a cobrar a nosotros”, narró González.

Así mismo, cuenta que vivió un angustiante momento cuando un hombre fue buscar a su esposa a su lugar de trabajo. La mujer tuvo que irse del país. ”La semana pasada, mientras yo estaba un viaje de trabajo a Australia, un señor desconocido se metió tres veces a las oficinas de nosotros, en el barrio Gaitán de Bogotá, buscando a mi esposa. Él no se quiso identificar, quien lo atendió fue el contador y le dijo ‘no, yo la necesito es a ella’, y dijo que venía de parte del proveedor al que nosotros le debemos plata. Afortunadamente ella no estaba en esas tres oportunidades. Ella, asustada, se compró un tiquete y se fue para Miami porque teme por su vida”, indicó.

Según destacó el comediante, sí se realizarán los pagos que se deben, sin embargo, dijo que se encuentra esperando a que el Gobierno, a través de la Supesociedades entregue los detalles de los pagos. Fue en enero de 2020 cuando su restaurante ‘Don Jediondo Sopitas y Parilla’ fue aceptado por la Superintendencia de Sociedades dentro de la ley de reorganización empresarial, luego de que manifestara que se encontraba en crisis.

“Estamos esperando en qué momento podemos comenzar a pagar. Los activos están, los dineros están, pero no podemos infringir la ley y tenemos que esperar que el Gobierno, a través de la Supesociedades nos diga cómo podemos comenzar a pagar (...) La Superintendencia nos va autorizar a pagar lo que está incluido antes de enero de 2020. (…) Son comerciantes de Corabastos que trabajaron con La Sabana y que La Sabana les debe. Nosotros, a su vez, le debemos a La Sabana”, enfatizó el humorista.

“Lindos esos emprendimientos siempre jodiendo a la gente honesta. Hoy en el centro comercial parque Colina Bogotá. No lo compartan, repito, no lo compartan”, se leían en el trino en el que se expuso la presencia de manifestantes a las afueras del lugar. Dentro de los carteles se podían leer mensajes como “Don Jediondo los comerciantes de Corabastos, ¡solicitamos que nos pague!” o “Deje de transferir las cosas a terceros para poder robar. Pongan la cara ¡Ladrones!”.





