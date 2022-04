El 96.8 % de la población en Bogotá ya completó el esquema de vacunación contra covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





La Secretaría de Salud ha indicado que, a la fecha con corte al 3 de abril de 2022, se han aplicado en total 15.770.894 dosis de vacunas contra COVID-19, según lo reporta el último informe del ‘Vacunómetro’ de la Secretaría de Salud, publicado en la página web de SaluData.

Estas dosis administradas a la población bogotana, significan que el 96.8 % de la población en Bogotá ya cuenta con el esquema completo de vacuna contra el virus (dos dosis), mientras que en cuanto a la vacunación de niños y niñas entre 3 y 11 años, se reporta que el 73.4 % de esta población ya tiene la primera dosis.

Cabe destacar que, para fomentar la vacunación, la Secretaría para este martes habilito puntos de vacunación para completar o recibir tu dosis de vacuna de refuerzo contra COVID-19. “Recuerda la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad como: uso de tapabocas en espacios cerrados, higiene de manos y procurar el distanciamiento físico para prevenir contagios”, insistió la entidad.

Hay alrededor de 30 puntos masivos de acceso a la ciudadanía que, sin importar el régimen de salud que tenga, puede acceder gratuitamente a la aplicación de las vacunas Moderna, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

Después de la llegada de la variante ómicron de covid-19 a Bogotá, los contagios han disminuido en las últimas semanas, por ejemplo, para el lunes 4 de abril se confirmaron 307 nuevos contagios en todo el país y 10 muertes.

“Bogotá tiene actualmente 1.497 casos activos de COVID-19. Compartimos el más reciente reporte con los contagios por localidades y más datos de interés. #SaluDataTeTieneElDato Allí encuentras la información oficial sobre el coronavirus en la ciudad”, indicó la Secretaría de Salud.

Además, según SaluData las localidades Suba 269 mil, Kennedy 216 mil, Engativá 195 mil y Usaquén con 144 mil, son las que mayor número de contagios registran.

Además, pese a que los casos han disminuido considerablemente, la Secretaría ha habilitado puestos móviles por toda la ciudad para garantizar el rastreo de los casos de Covid-19, esto con el fin de dar la posibilidad de acceder a pruebas PCR gratuitas.

Hay habilitados 24 puestos en 18 localidades, que estarán abiertos desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. hasta agotar existencias. Es de destacar que los interesados deben presentar un documento de identidad y entregar datos básicos de identificación. A su vez, las EPS también tienen otros puestos dispuestos para sus afiliados que requieren agendamiento.

Es de destacar, que a nivel nacional el país ha venido presentando estabilidad en cuando a los casos de covid-19. La directora de Epidemiología y Demografía, Claudia Cuéllar, dio unas recomendaciones generales durante el Puesto de Mando Unificado 126.

“Mantener los equipos de vigilancia, el rastreo o las pruebas en los momentos que se indique; hacer la contención rápidamente”, fue la principal acotación que hizo la funcionaria, con especial énfasis en población con factores de riesgo, por lo que instó a aplicar las pruebas de acuerdo con la priorización establecida en los lineamientos.

Añadió que “estamos en una situación muy estable, pero no podemos decir que no vaya a suceder un rebrote o que no vamos a tener de pronto, posteriormente, la entrada de alguno de los sublinajes, por lo que tenemos que seguir efectuando todo el plan de vacunación”.

De igual manera, señaló la importancia de fortalecer las acciones que se tienen a nivel sectorial e intersectorial, lo que permitirá un mayor impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas que viven en Colombia.

Cuéllar reiteró la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad y la vacunación con dosis de refuerzo en personas de 60 años y más que, pese a las bajas cifras de mortalidad, siguen siendo el grupo etario que conforma en mayor medida esas tasas.