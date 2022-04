Estas son las nuevas rutas del SITP que cubrirán distintas localidades de Bogotá

Nuevas rutas de SITP en Bogotá. Foto: Colprensa

406 nuevos buses eléctricos que funcionarán en 14 rutas iniciaron labores el pasado 2 de abril, con la intención de reforzar la cobertura del SITP en la ciudad.

Las localidades beneficiadas por la puesta en servicio de estos nuevos articulados son: Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal, Chapinero, Teusaquillo y Kennedy.

De acuerdo con información provista por el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, los primeros 213 buses eléctricos —en operación desde el sábado 2 de abril— están disponibles en las siguientes siete rutas:

De esta flotilla, los 193 buses restantes prestarán servicio a partir del próximo 23 de abril en las siguientes rutas:

Con la llegada de esta flotilla, cuatro rutas nuevas fueron abiertas por la demanda de los usuarios mientras que 10 reemplazan rutas del extinto SITP Provisional.

Además, recalcó la alcaldía que la llegada de esta flota eléctrica, beneficiará a más de de 100.000 usuarios.

Por protestas de motociclistas, Bogotá padeció jornada de caos en la movilidad

Motociclistas colapsaron la movilidad en Bogotá

El anunciado paro de motociclistas —opuesto a la restricción de parrillero ordenada por la Alcaldía Mayor cuya implementación mantiene firme para los próximos días— provocó un colapso en la movilidad del sistema de transporte público y de vehículos particulares en la capital de la República.

La protesta, convocada por el grupo Moteros CO, consistió en bloqueos puntuales en arterías y manifestaciones pacíficas en distintos puntos de la ciudad, a partir de la tarde de este lunes 4 de abril.

Afectaciones en TransMilenio así como trancones en la Avenida 68 en ambos costados de la vía, fueron la nota predominante de la jornada en la que, nuevamente, largas filas de usuarios abandonaron los articulados para retornar a sus hogares a pie.

La administración de López destacó los esfuerzos que están haciendo otros sectores de la ciudadanía: los comercios con atención al público hasta las 5:00 a. m. se están vinculando a frentes de seguridad local para prevenir riñas y proteger a sus clientes, y los parques, plazas y espacios públicos se cerrarán a las 10:00 p. m. para toda actividad grupal y de consumo de licor.

“A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos”, aseveró el distrito y señaló cuáles son las dos acciones mínimas para contribuir: portar la identificación pública y visible, y que no tengan parrillero solo tres días en la noche. También recordó que las nuevas medidas “se caracterizan por ser parciales y temporales”, pues irán hasta junio de 2022.

Tan solo hasta las 10:38 p.m., la secretaría de Movilidad de la capital informó de la reapertura del portal Américas —al occidente de la ciudad— así como de otros puntos neurálgicos, como lo son las estaciones de la Transversal 86 y Patio Bonito —ubicadas al suroriente de Bogotá—.

Previamente, fueron reabiertas las estaciones de Pradera, Marsella, Avenida de las Américas con Avenida Boyacá y Mandalay. Después de las 9:00 p.m. se habilitaron servicios de alimentación en Banderas.

