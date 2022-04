Las mejores hamburguesas de Bogotá se dan cita en ‘Burgerville’

Para asistir al festival las entradas están disponibles en Tuboleta. Foto: @Bogotaeats Instagram.

Desde este 1 de abril y hasta el próximo domingo 3 del mismo mes, llega al Museo El Chicó en Bogotá Burgerville, un festival en el que las más selectas hamburgueserías de la ciuidad ofrecerán sus versiones de la reina de las comidas rápidas.

Esta pequeña villa de hamburguesas nace del trabajo del fundador y creador de Bogotaeats, Alejandro Escallón, quien desde hace 8 años desde su perfil en Instagram, le ha seguido la pista y reseñado los más variopintos lugares de comidas en la capital colombiana.

En esta primera edición hay 20 de las mejores hamburgueserías de Bogotá pero también, “harán parte de Burgerville otros 10 importantes restaurantes de la capital que no son hamburgueserías y van a crear una hamburguesa especialmente pensada para esta ocasión”, aseguró Escallón.

Cada restaurante llevará una propuesta de hamburguesa con precios que van desde 12.000 hasta 18.000 pesos. Además, se tratarán de platos medianos, para que los asistentes puedan quedar satisfechos, pero también, para que puedan probar toda clase de propuestas gastronómicas.

El festival ha garantizado que hay una gran variedad de hamburguesas para probar, desde la clásica con carne de res hasta propuestas con otros ingredientes y proteínas, además de las cada vez más arraigadas hamburguesas vegetarianas.

Así mismo, tendrán lugar algunos restaurantes típicos de países como Grecia, Italia, España e incluso de Asia, presentando su apuesta de hamburguesas extraordinarias, con un acompañamiento, propio de la casa, pues tuvieron licencia de proponer cosas diferentes.

“Pusimos un límite de gramaje, no pueden superar los 100 gramos, porque la idea, como en A Cielo Abierto, es que la gente pueda ir a probar varias propuestas. También tendremos una zona de postres a la que invitamos sitios de repostería muy conocidos” explicó Escallón.

Pero además de la experiencia gastronómica, los asistentes del Burgerville podrán disfrutar de lo mejor de la música en vivo. De acuerdo con el director general de Bogotáeats: “Por si fuera poco, contamos con una persona dedicada exclusivamente a la curaduría musical, así que cada detalle de lo que va a sonar en este festival está planeado minuciosamente”.

Además habrá una barra de coctelería hecha especialmente para el festival, juegos, zona de postres y hasta un autocine completarán este tributo a la hamburguesa y a la década de los 50s ya que a Escallón le “encanta la historia que tiene (la hamburgesa) desde hace un siglo en los Estados Unidos, por eso decidimos ambientar el festival este año en la década de los 50´s”.

Algunos de las hamburgueserías que harán parte del festival son Agadón, Amma Café, El Árabe, Bandido, Bícono, La Brasserie, Bubu Burgers, Burger Fries and Co, Dilip, Diner, Dixie Chicken House, Emilia Grace, Elecktra, Elemental, La Fama, Gaba, Gauchos, Gordo, Home Burgers, Juan Burgers, Just a Burger, Ko, Lorenzo El Griego, La Lucha, Oficial, La Pinta, Sir Frank, Ugly American, Voodoo, La Xarcuteria.

Información general del evento:

Viernes 1 de abril

Horario: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado 2 de abril

Franja uno desde las 11:00 a.m. a las 5:00 p.m., y la franja dos desde las 5:00 p.m. a las 10:00 p.m.

Domingo 3 de abril

Franja uno desde las 11:00 a.m. a las 4:00 p.m., y la franja dos desde las 4:00 p.m. a las 8:00 p.m.

Valor de las entradas

En preventa, antes del evento: $15.000 + servicio. Taquilla, en los días del evento: $20.000 + servicio. Las entradas se pueden comprar a través de Tuboleta.

