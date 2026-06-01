Colombia

Elecciones en Colombia 2026: solo dos presidentes han remontado en la segunda vuelta tras perder en primera

Será la séptima vez en que este mecanismo será utilizado, esta vez para definir a los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Presidencia

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Ilustración en acuarela de Juan Manuel Santos hablando en un micrófono y Óscar Iván Zuluaga. Al centro, una urna con 'Segunda vuelta' y bandera colombiana.
La segunda vuelta en Colombia se realizará el 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

La segunda vuelta presidencial en Colombia, que definirá al nuevo presidente y vicepresidente, prevista para el 21 de junio de 2026, ya tiene definidos a sus dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ambos candidatos no superaron el umbral superior al 50% más uno para ser elegidos directamente en las elecciones desarrolladas el 31 de mayo, por lo que irán a una segunda ronda, donde se escogerán definitivamente a los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.

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Será la séptima vez que los colombianos elegirán a su mandatario bajo este mecanismo, que fue establecido en la Constitución Política de 1991. Las únicas veces donde no se llegó a esta instancia fueron en 2002 y 2006, en la que la ciudadanía apoyó la candidatura del político antioqueño Álvaro Uribe Vélez.

De las seis veces que se ha llegado a esta instancia, en cuatro ocasiones el que llegó como vencedor en la primera ronda terminó quedándose con la Presidencia de Colombia (1994, 2010, 2018 y 2022). Solo en dos ocasiones ha sucedido todo lo contrario.

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Andrés Pastrana en 1998

El primer caso donde se produjo una remontada de la primera a la segunda vuelta en Colombia ocurrió en el proceso electoral de 1998, donde los protagonistas fueron Horacio Serpa (Partido Liberal) y Andrés Pastrana (Partido Conservador).

El dirigente conservador participaba en su segunda elección, tras perder en 1994 con Ernesto Samper, pero que los escándalos del dirigente liberal lo convirtieron en uno de los opcionados a llegar a la Casa de Nariño.

La primera vuelta, celebrada el 31 de mayo de 1998, produjo un resultado casi idéntico entre los dos principales aspirantes. Según los registros de la Registraduría, Serpa obtuvo 3.634.823 votos, el 34,59%, y Pastrana alcanzó 3.607.945, el 34,34%, siendo una diferencia mínima de 26.878 votos que dejó abierto el balotaje.

El tercer dato decisivo de esa jornada fue la votación de Noemí Sanín, candidata de Opción Vida, que consiguió 2.824.735 sufragios, el 26,88%, y concentró el voto de opinión y el rechazo a los partidos tradicionales.

Para que se produjera su remontada, la campaña de Pastrana dio un giro estratégico en su campaña, centrado en la salida negociada al conflicto armado, tras divulgar una fotografía de su emisario, Víctor Ricardo, reunido en las selvas de Colombia con Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, entonces máximo comandante de las Farc, lo que se interpretó como una forma de negociar la paz con ese grupo armado, y dejando sin posibilidades a Serpa, según los analistas de la época.

El resultado final fue de 6.086.507 votos para Pastrana, equivalentes al 50,39%, frente a 5.620.719 para Horacio Serpa Uribe, el 46,53%, lo que significó más de 2,4 millones de votos a su favor, sumado a que el país registró en su momento una participación histórica donde se redujo con fuerza la abstención electoral.

Juan Manuel Santos en 2014

El segundo y último caso donde se produjo un resultado diferente a la primera vuelta presidencial en Colombia se produjo en el proceso de 2014. En ese entonces los protagonistas fueron el entonces presidente Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, candidato afín al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras su elección en 2010, Santos había llegado a la presidencia bajo la promesa de continuidad de la Seguridad Democrática impulsada por el exmandatario colombiano.

Esa alianza se quebró al inicio de su mandato, cuando restableció relaciones con Venezuela y, en 2012, anunció el comienzo formal de las negociaciones de paz con las Farc en Cuba. Uribe definió ese giro como una traición y creó el partido Centro Democrático para enfrentar al Gobierno.

La primera vuelta del 25 de mayo de 2014 se desarrolló en un clima de alta tensión, con escándalos de espionaje como el caso del hacker Andrés Sepúlveda, escepticismo ciudadano frente a la negociación en Cuba y malestar por paros agrarios previos.

Los resultados oficiales de la Registraduría Nacional dejaron a Zuluaga en primer lugar con 3.769.005 votos, equivalentes al 29,28%. Santos quedó segundo con 3.310.794 sufragios y el 25,72%, siendo una diferencia de 458.211 votos. Esa jornada también registró una abstención cercana al 60%.

En solo tres semanas, la campaña de Santos modificó por completo el relato electoral. La reelección dejó de presentarse como una continuidad administrativa y pasó a ofrecerse como la única vía para preservar las conversaciones con las Farc, atrayendo a varios sectores políticos progresistas y de centro. Del otro lado, Zuluaga consolidó una alianza rápida con Marta Lucía Ramírez, lo que fortaleció el bloque de derecha.

Sin embargo, el segundo balotaje fijado para el 15 de junio de 2014 tuvo una respuesta concreta en las urnas. Santos obtuvo 7.816.986 votos y el 50,95%, mientras Óscar Iván Zuluaga alcanzó 6.905.001 sufragios y el 45,00%.

La remontada no solo borró la desventaja de casi medio millón de votos de la primera ronda: la convirtió en una ventaja superior a 900.000 papeletas. Ese triunfo le aseguró a Santos un segundo mandato entre 2014 y 2018 y le dio el respaldo político para firmar en 2016 el Acuerdo General de Paz con las Farc.

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