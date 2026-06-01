Colombia

Mujer grabó a su hijo llorando tras los resultados de la primera vuelta presidencial: “Si gana, me tengo que ir de la universidad”

Según el clip, el joven mostró su temor por la continuidad de la educación gratuita en el cambio de gobierno

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La definición de candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia encendió un intenso debate sobre el futuro de la educación universitaria, luego de que Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro avanzaran como los postulantes más votados. El resultado no solo alteró el panorama político, sino que también desató preocupación y reacciones emotivas en la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes - crédito user2266053321594 / TikTok

La noche posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda Castro se aseguraron su paso a la segunda ronda, al obtener 43,74% y 40,90% de los votos, respectivamente. Las siguientes votaciones están programadas para el 21 de junio y la expectativa crece tanto en el ámbito político como en la sociedad.

En redes sociales, el resultado provocó una serie de reacciones. Una de las más comentadas surgió en TikTok, donde la usuaria jalek buer compartió el video del llanto de su hijo que, sentado en una cama, veía los resultados electorales en un televisor.

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En el registro, la madre preguntó: “¿Por qué estás llorando?”, a lo que el joven respondió: “Porque va a ganar Abelardo”. Al insistir la mujer: “¿Y qué pasa si gana Abelardo, pues?”, el joven concluyó: “Ma, pues me tengo que ir de la universidad”.

El video generó debate entre los usuarios. Algunos intentaron contextualizar el temor del muchacho: “Abelardo basa su propuesta de educación universitaria con ‘mérito’... eliminando la propuesta de gratuidad y matrícula 0 que ha venido presentando este gobierno”.

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Otros desacreditaron la preocupación: “Eso es mentira, la educación gratis seguirá no desinformen”. Algunas personas afirmaron que experiencia es la misma: “Yo fui esa, literalmente si el gana me tengo que ir de la universidad”. También hubo voces que defendieron a De La Espriella: “Sus propuestas es ayudar al joven a salir adelante y generar oportunidades”.

La discusión en redes sociales refleja la incertidumbre juvenil ante los posibles cambios en políticas educativas, tema que se perfila como central en la segunda vuelta presidencial.

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