Colombia

Mafe Carrascal lanzó dura crítica a Abelardo de la Espriella por entrevista con Westcol y la cosificación de las mujeres: “Inaudito”

La congresista del Pacto Histórico se pronunció luego de que el candidato a la presidencia invitara a su hija mayor y a sus amigas a saludar al streamer y a bailar algunos pasos junto a él durante la grabación

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Mafe Carrascal y Abelardo de la Espriella posan de espaldas, con los brazos cruzados, en una oficina moderna con ventanales.
Mafe Carrascal criticó a Abelardo de la Espriella por cosificación de las mujeres en la entrevista con Westcol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La congresista Mafe Carrascal criticó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella por un episodio en una entrevista con Westcol, y afirmó en X: “Inaudito que quien aspira a la Presidencia” alimente “la cosificación de las mujeres”.

La representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico publicó ese mensaje en la red social, donde cuestionó la escena ocurrida durante la conversación entre el abogado y candidato a la Presidencia de Colombia, y el creador de contenido.

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En su texto, Carrascal sostuvo que la polémica no pasa por una mirada “moralista” ni por discutir “bailar o no bailar”, sino por el mensaje que se transmite sobre el lugar de las mujeres en ese tipo de espacios.

Abelardo de la Espriella - Westcol
María Fernanda Carrascal criticó la consificación de las mujeres en entrevista con Westcol - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista criticó que, “si lo hace con una niña de 14 años“, el hecho resulta aún más grave, y ligó esa conducta con una forma de validación masculina que, a su juicio, reduce a las mujeres a un espectáculo.

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También señaló que durante décadas las mujeres han buscado ser reconocidas por “su liderazgo, su talento y su capacidad de transformar el mundo”, en contraste con escenas que, según planteó, refuerzan la cosificación.

En la parte final de su publicación, Carrascal insistió en que el debate de fondo apunta a “qué mensaje enviamos cuando convertimos la admiración femenina en espectáculo” y cuando se enseña que el valor de una mujer “depende de la validación masculina”.

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Abelardo de la Espriella fue duramente criticado por cosificar a las mujeres en la entrevista de Westcol - crédito @k_psmj/X

El pronunciamiento se conoció después de la entrevista en la que se ve que aparece un grupo de jóvenes entrando al lugar donde se desarrollaba el encuentro. Entre las menores, de acuerdo con una publicación de X estaría la hija del candidato presidencial.

No es la primera vez que Mafe Carrascal arremete en contra de los candidatos de la oposición, pues días antes de este mensaje en X en contra de Abelardo, la congresista del Pacto Histórico arremetió contra Paloma Valencia, defendiendo al mismo tiempo la trayectoria y el liderazgo de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

En su intervención, Quilcué rechazó categóricamente las acusaciones de despojo de tierras que le atribuyó Valencia y subrayó su compromiso con los sectores populares. “No soy despojadora de tierras ni he excluido al pueblo”, expresó, marcando distancia con quienes, según sus palabras, han perpetuado la exclusión y la desigualdad en Colombia.

Mafe Carrascal marcó diferencias políticas y llamó a votar por el Pacto Histórico - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal marcó diferencias políticas y llamó a votar por el Pacto Histórico - crédito @MafeCarrascal/X

La publicación de Carrascal en X profundizó la polarización: definió a Quilcué como heredera de la lucha histórica por los derechos en el Cauca y contrapuso esa imagen a la de Valencia, a quien señaló como representante de privilegios tradicionales y detractora de los derechos laborales y sociales.

“Representa lo contrario: viene de la estirpe que defendió a sangre y fuego esos privilegios”, escribió la congresista.

El mensaje también incluyó a De la Espriella, a quien Carrascal acusó de identificarse con posturas relacionadas con el paramilitarismo. Según la representante, estos liderazgos encarnan un modelo opuesto al que impulsa el Pacto Histórico.

En este contexto, Carrascal hizo un llamado explícito a los ciudadanos para evitar “volver a ese pasado”, instando a consolidar un gobierno que priorice las libertades y la justicia social para toda la población, no solo para las élites. El núcleo de la disputa gira en torno a la construcción de un proyecto político centrado en los derechos colectivos y la inclusión.

De cara a las elecciones del 31 de mayo, la congresista convocó a la movilización ciudadana en todos los espacios, desde las calles hasta las redes sociales, para asegurar el triunfo del Pacto Histórico. Carrascal también destacó la apertura de una nueva sede universitaria en Bogotá, atribuyendo la iniciativa a la gestión de Gustavo Petro, y expresó la urgencia de ampliar el acceso educativo a zonas rurales.

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