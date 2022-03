Gustavo Bolívar cofirmó que denunciará al residente del Senado, Juan Diego Gómez

Gustavo Bolívar, Senador de la República. Foto: Colprensa.

Gustavo Bolívar, actual Senador de la República y recién electo para el mismo cargo para los siguientes 4 años legislativos ha dicho que denunciará al Presidente del Senado Juan Diego Gómez del Partido Conservador.

Bolívar se ha manifestado tanto en el Senado como en redes sociales ante lo que para él es una “jugadita” de los demás senadores con los que tiene diferencias ideológicas para que él no llegue a ocupar la segunda vicepresidencia del Senado.

“Durante la sesión plenaria de Senado el día de hoy, se incumplió nuevamente el fallo del 24 de febrero del Consejo de Estado en el que se ordenó la remoción de Iván Name del cargo de segundo vicepresidente, protegiendo los derechos de la oposición al determinar que la forma en que procedió [sic] la Presidencia y la Secretaría General del Senado el pasado 20 de julio transgredió la Constitución y el estatuto de oposición”, dijo Gustavo en un comunicado.

Ante esto, además hizo una intervención frente a sus pares con la intención de sentar su voz ante lo que para él es un desacato y dejando un precedente el pasado 22 de marzo como se puede ver en este video:

El Consejo de Estado ordenó destituir a Name de la 2a Vicepresidencia, porq su elección fue fraudulenta y exigió a la mesa directiva del Senado hacer una elección sin tener en cuenta el voto en blanco. En. abierto desacato, el Pte del Senado ha repetido la jugadita. Esto les dije pic.twitter.com/WcVLvPqHtj — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 23, 2022





Minutos después a través de sus red social Twitter, anunció que haría la denuncia correspondiente al Presidente del Senado argumentando “fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión”.

“ANUNCIO Que Denunciaré al Presidente del Senado, Juan Diego Gómez por Fraude a Resolución judicial y prevaricato por Omisión. Si perdemos esta lucha por los derechos de las minorías, rompemos el estado de derecho y el Estatuto de la oposición”, se lee en el tuit del 22 de marzo de este año.

Ante eso, luego saldría Juan Diego Gómez en una entrevista hecha por el Blu Radio diciendo que habría diferencias personales con el Senador del Pacto Histórico: “Lo que tenemos ahí es una dificultad de tipo personal del senador Bolívar, con una serie de partidos, de representantes y senadores y eso no lo podemos resolver. Garantías podemos darle, pero cariño y carisma de los colegas no”.

Además, agregó sobre la polémica: “Nos tocará volver a que se aclare el fallo o solicitar un concepto a la sala de consulta del Consejo de Estado en la materia”.

Sin embargo, según Bolívar, el fallo ordena separar del cargo al Senador Iván Name y repetirse las elecciones para decidir quién será el nuevo segundo vicepresidente del Senado. No obstante, considera que consultar al Ministerio del Interior en este caso es un desconocimiento a la separación de poderes en el país y que este ministerio no debería aclarar una sentencia emitida por el Consejo de Estado.

Gustavo Bolívar además ha dicho que todo parece ser “una estrategia sistemática de dilatación” para que él no asuma el cargo por el que está dando una disputa jurídica. Se espera que en las próximas horas o días haya un nuevo pronunciamiento por parte de las involucrados para conocer la decisión final sobre quién será el segundo vicepresidente del Senado.

