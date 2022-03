Concejal de Puerto Wilches dueño del predio donde se hará el piloto de fracking dice que está siendo amenazado

Cortesía Blu Radio

La licencia para iniciar con el proyecto piloto de fracking Kalé, en el municipio de Puerto Wilches ha generado mucho malestar a la comunidad que continua protestando debido a que aseguran que no fueron tenidos en cuenta para la socialización del proyecto.

Es que el proyecto piloto de fracking Kalé, se desarrollara en la zona conocida por los lugareños como Campo Duro, cien hectáreas que limitan a las orillas del río Magdalena en el Kilómetro 8 de Puerto Wilches, por eso es bastante la preocupación de los habitantes por la gran cantidad de corrientes hídricas que hay en la zona donde se hará la exploración.

La situación también ha sido tensa para el dueño del predio donde se realizara el piloto, el concejal del partido de la U Johan Ruiz, quién desmintió los señalamientos que indicaban que había recibido dinero de la empresa Ecopetrol, encargada del proyecto Kalé, además informó que ha recibido amenazas contra su integridad.

“Nosotros no hemos entregado absolutamente ni un metro de nuestra finca, yo no le dije a Ecopetrol a que fuer al patio de mi finca, esto se ha venido dando unos permisos y viabilidades desde hace muchos años, nosotros no le dijimos ‘Ecopetrol perfore acá', esto viene desde hace varias administraciones atrás, por eso han venido comprando tierras desde el kilómetro 8 hacia bajo, porque sabían de los conocimientos de esos proyectos que se han venido haciendo”, dijo el concejal de la U, afirmando que el tema se había vuelto político ya que lo estarían señalando a él de recibir dinero por vender el terreno.

“Los trece concejales le hemos dicho no al fracking en Puerto Wilches y aquí lo hemos manifestado públicamente, no queremos fracking ... Hoy les ratifico que Johan Ruiz no ha vendido ni un metro”, mencionó el concejal Ruiz señalando que también ha sido blanco de amenazas por lo que ha puesto las respectivas denuncias legales.

Sobre la situación en Santander: horas después de que se conociera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le concedió a Ecopetrol la licencia para iniciar el proyecto piloto de fracking Kalé, en Puerto Wilches (Santander) las autoridades locales denunciaron que a ellos no se les socializó el estudio de impacto ambiental. Además, señalan que la iniciativa fue avalada a pesar de que no es recomendada.

“La protección de todos los ecosistemas estratégicos del departamento es un compromiso de la Gobernación de Santander, por eso no celebramos la aprobación que otorgó la ANLA para desarrollar un piloto de fracking en Puerto Wilches. El estudio de impacto ambiental entregado a la ANLA no fue socializado con nosotros, y se faculta esta práctica extractiva pese a que la Procuraduría recomienda no avalar por falta de evidencia científica que indique que no afecte el medio ambiente, el agua y la salud pública”, escribió Miguel Sarmiento, secretario de Ambiente de Santander, en su cuenta de Twitter.

El proyecto piloto de investigación (PPI) Kalé tiene como objetivo reunir la información técnica, ambiental y social, cuyos resultados podrían ser el escenario que permita la implementación del fracking como práctica de exploración petrolera en el país. Este proyecto aprobado en Puerto Wilches contempla perforar un pozo de 200 pies (60,96 metros) que contará con una trayectoria de hasta 4.000 pies, es decir 1.219 kilómetros.

Entidades vinculadas al proyecto aseguran que los proyectos de fracking cuentan con todas las medidas necesarias para que la iniciativa no deje impactos medioambientales y, por el contrario, beneficie a la comunidad. Así mismo, han señalado que no se entiende por qué hay quienes quieren torpedear el proceso.

A pesar de estas declaraciones, la Gobernación, e incluso los habitantes de Puerto Wilches, ha insistido en el detrimento ambiental en el que puede derivar este proyecto. Señalaron que la zona del Magdalena Medio es una de las más importantes del país y temen que se afecte la fauna y la flora local, lo que a su vez derivaría en una afectación de sus principales actividades económicas.

