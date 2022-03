“Vamos a ir hasta el final”: Ingrid Betancourt le respondió a Humberto De la Calle que no renunciará a su candidatura

Íngrid Betancourt a Humberto de la Calle: “No me voy a apartar de la candidatura a la Presidencia”. Fotos: Colprensa.

El senador electo Humberto de la Calle, que milita en el partido Verde Oxígeno, le pidió a la candidata presidencial de esa colectividad, Ingrid Betancourt, que renuncie a su aspiración. Los motivos del congresista tienen que ver con no incurrir en doble militancia y poder hacerle campaña a Sergio Fajardo, el candidato de Centro Esperanza.

La solicitud de De la Calle la dio a conocer la misma Betancourt, quien reveló que su copartidario le envió un mensaje por WhatsAppp a las 10 de la noche, de este martes 29 de marzo, donde le pide que se retire de la contienda por la Presidencia para que él no incurra en doble militancia al querer apoyar en primera vuelta al exgobernador de Antioquia.

De la Calle, que fue jefe negociador de los acuerdos con las FARC, le recordó a Betancourt que antes de que renunciara a Centro Esperanza “se dijo lo siguiente: los candidatos al Senado, ‘podrán de manera libre e independiente, sin incurrir en doble militancia, apoyar a los candidatos a la cámara o consultas a la presidencia de la República que se presenten para las elecciones del 13 de marzo de 2022 aun cuando estos pertenezcan a otros partidos o movimientos Políticos’”, dijo el cabeza de lista al Senado de la coalición de Centro.

A Sergio Fajardo le propusieron a Ingrid Betancourt como alianza. Fotos: Colprensa.

Además, De la Calle le recordó a Betancourt que, aunque habían firmado acuerdos, ella los incumplió al salirse de esa alianza. “Mediante decisión unilateral tuya, anunciaste que desconocías este acuerdo y que buscarías en solitario la Presidencia”, dijo, a su vez que cuestionó al Consejo Nacional Electoral por no darle respuesta de si lo dejaban apoyar a Fajardo militando en Verde Oxígeno.

”El CNE no se pronunció y la solicitud quedó en manos del Ministerio del Interior. Este Ministerio conceptuó de manera categórica que no puedo apoyar al candidato ganador de la consulta de la Coalición so pena de perder la investidura de Senador”, señaló, a su vez que descartó querer apoyar a Gustavo Petro y Francisco Gutiérrez porque “no ofrecen verdaderas soluciones” y por eso considera que a quién debe respaldar es a Fajardo.

“A día de hoy, parece inocultable que Sergio Fajardo concita el mayor número de votantes ubicados en esa posición de centro que tú compartes. Pero no me parece razonable desoír éste concepto y las demás opiniones de expertos que he consultado, unánimes en señalar que realmente pongo en serio peligro mi elección si expreso apoyo al candidato de la Coalición. Mantengo mi lealtad con la Coalición, pero debo sospesar también la responsabilidad que he adquirido con los votantes que me habilitaron para representarlos en el Senado”, dijo.

Y culminó: “No desconozco tu derecho a aspirar a la Presidencia, pero en las actuales circunstancias te invito a sumar tus fuerzas al centro. Es el momento de la unidad. Creo firmemente que es el camino que le conviene a Colombia”, expresó de la Calle en el mensaje que dio a conocer el equipo de prensa de la candidata de Verde Oxígeno.

De la Calle / Campaña Betancourt

La respuesta de Ingrid

Tanto en diálogo con medios de comunicación, como en un pronunciamiento oficial, Ingrid Betancourt descartó renunciar a su postulación por suceder a Iván Duque y le dejó varios mensajes a Humberto de la Calle.

“Quiero decir es que aquí todos estamos sujetos a la ley. Conocemos las reglas. Nadie lo ha cogido por sorpresa. No se han cambiado las condiciones legales para nadie”, dijo Betancourt, a su vez que cuestionó a la Coalición Centro Esperanza y al mismo de la Calle.

“Tratan de decir que la única solución es obligar y chantajear al Verde Oxígeno para que se retire de la contienda presidencial es un despropósito. Vamos a ir hasta el final”, aseveró la candidata independiente.

Esta es mi respuesta al mensaje de Whatsapp que me envió @DeLaCalleHum

No me retiraré de la contienda electoral y seguiré trabajando para liberar a Colombia de la corrupción👇👇 pic.twitter.com/IP0otfkkQv — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) March 30, 2022

Por otro lado, en diálogo con la emisora W Radio, Betancourt dio a conocer los planteamientos que le hizo a su copartidario sobre ese tema. “Le propuse a Humberto que Verde Oxígeno sacara una resolución para dejarlos en libertad. Hubo en su momento la posibilidad que le retiraramos el aval, pero el no quiso aceptar esa propuesta. El caso es que en política hay que asumir las responsabilidades. Ellos son hombres maduros y sabían que sus decisiones tenían efectos en cadena”, dijo.

Por ahora, se esperan nuevos pronunciamientos.

