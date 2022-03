Registraduría le solicitó al CNE definir si Federico Gutiérrez puede aparecer como ‘Fico’ en el tarjetón presidencial

¿Federico Gutiérrez puede ser ‘Fico’ en el tarjetón? Registraduría elevó consulta. REUTERS/Luisa Gonzalez

Será el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que decida si el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, puede aparecer con su apodo ‘Fico’ en el tarjetón de la primera vuelta. Así lo pidió la misma Registraduría Nacional del Estado Civil al consultarle a ese organismo electoral si está permitido dicho trámite.

La solicitud se dio luego de que este martes 29 de marzo se conocieran las posiciones que ocuparán los diferentes aspirantes en el tarjeta que depositarán los colombianos en las urnas el próximo 29 de mayo.

En el documento, dado a conocer por la Registraduría, se ve que el candidato de la centroderecha aparece como ‘Fico Gutiérrez’ y no por su nombre completo, situación que no pasó desapercibida por varios ciudadanos, quienes le pidieron explicaciones a la entidad dirigida por el registrador Alexander Vega.

En lugar del nombre de pila del candidato, aparece el apodo Fico.

Por tal razón, el registrador delegado electoral, Nicolás Farfán, envió un documento al CNE donde le pide que clarifique varios de los aspectos relacionados con los nombres, fotos y demás información que verán los ciudadanos a la hora de votar en la primera vuelta.

“Teniendo en cuenta que las mismas agrupaciones políticas en contienda solicitaron la denominación (nombres y apellidos) con la que los(as) candidatos(as) a presidente y vicepresidente de la República aparecerán identificados en el instrumento de votación ¿Es posible que los(as) candidatos(as) aparezcan identificados(as) con un apodo, sobrenombre o seudónimo con el cual la ciudadanía los reconoce?”, pregunta el funcionario en su documento enviado.

Por otro lado, Farfán también solicita que la entidad aclare el siguiente interrogante: “¿Los(as) candidatos(as) deben aparecer identificados(as) con todos sus nombres y apellidos? O tal y como solicitaron ¿pueden escoger si aparecen solo con algunos de sus nombres y/o apellidos?”.

Cabe recordar que ese apodo fue el mismo que usó el exalcalde paisa en el tarjetón de la consulta del Equipo por Colombia, en la que resultó ganador. En aquella ocasión, la Registraduría se pronunció al respecto y aseguró que “a voluntad del candidato Federico Gutiérrez, desde la consulta interpartidista solicitó que en la tarjeta electoral saliera como Fico y no como Federico, misma solicitud realizada para la tarjeta de Presidente”.

Ahora, será la misma Sala Plena del CNE la que decida si habrán cambios en el tarjetón que dieron a conocer esta semana. De ser así, el aspirante ya no saldrá como Fico, sino con su nombre real, Federico Gutiérrez. Por ahora, la autoridad electoral anunció que recibieron la solicitud y dijeron que en los próximos días darán a conocer una respuesta ante la querella.

Es más, el mismo Gutiérrez se pronunció al respecto y explicó los motivos por los que aparece registrado en el tarjetón con el apodo con el que se ha dado a conocer a lo largo de su carrera política. “Estoy inscrito y en el tarjetón se puede hacer como ‘Fico’ Gutiérrez. Así está el registro y todo está dentro de la Ley. Yo sólo le digo a la gente, acuérdese que ahí estoy, a la derecha arribita, ahí quedé”, expresó el candidato.

Las críticas a que Fico use su alias en el cartilla de candidatos presidenciales no pasó desapercibida por el petrismo. Por ejemplo, el senador electo Roy Barreras se mostró en desacuerdo y, a través de su cuenta de Twitter, expresó: “La cartilla electoral de la Registraduría indica que un candidato es una persona. Y una persona, según el Código civil, tiene un nombre en el registro civil. ‘Fico’ no es un nombre, sino un alias. Se lo permiten por competencia desleal. El tarjetón debe ser cambiado”, señaló el congresista.

Hay que recordar que la Ley 62 de 1988, que impuso la disposición más reciente sobre el tema de los nombres de los aspirantes en el Código Electoral vigente, solo dice esto sobre los tarjetones de las elecciones para presidente de la República: “En la elección para Presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato”.

