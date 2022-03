Malestar en la selección Colombia por retraso en la llegada a Venezuela

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

El partido entre Venezuela vs. Colombia, programado para jugarse el martes 29 de marzo en la ciudad de Puerto Ordaz, se empezó a jugar desde un día antes con la llegada de la ‘tricolor’ al país vecino. Jugadores, cuerpo técnico y la indumentaria fueron retenidos por más de dos horas en el Aeropuerto Internacional General Manuel Carlos Piar.

Reporteros colombianos, que hacen presencia en Venezuela para el último partido de la Eliminatoria Sudamericana, indicaron que se realizaron más de 50 pruebas PCR para la detección de coronavirus y se analizaron cada una de las maletas de la delegación colombiana. Con la mala fortuna de que una de las máquinas sufrió una avería lo cual habría retrasado el proceso.

Dos horas completa la @FCFSeleccionCol y nada que termina la revisión del equipaje en el aeropuerto de Puerto Ordaz. Los venezolanos empezaron desde ya a jugar el partido. 🎥 @pilarvelasquezv pic.twitter.com/Kk0zWYpdM1 — CAMILO PINTO (@camiloapinto) March 29, 2022

Esta excesiva revisión causó malestar entre jugadores y cuerpo técnico, además de retrasar el itinerario organizado para el partido ante Venezuela. Al final, la llegada al hotel se dio pasadas las 9:00 de la noche.

Llegada de la Selección Colombia 🇨🇴 al hotel en Puerto Ordaz, pasadas las 9 pm pic.twitter.com/Iz5pzIlnmT — Nicolas Sierra (@nicosierra) March 29, 2022

El partido entre Venezuela vs. Colombia se jugará en el estadio Cachamay con capacidad para 42.000 personas. Se estima que haya una importante presencia de hinchas colombianos ante la importancia del partido en el camino para llegar al mundial de Catar 2022. Vale la pena recordar que el único cupo disponible para Conmebol es el de Repechaje, donde se enfrentará a la selección proveniente de la Eliminatoria Asiática.

El partido está programado para jugarse a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, al igual que el resto de la fecha: Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil y Argentina vs. Ecuador. Los equipos ya clasificados a Catar 2022 son Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Entre tanto Colombia, Perú y Chile son quienes pelean por ese cupo al repechaje.

Un empate o una victoria ante Venezuela: los dos escenarios que llevarían a Colombia al repechaje

La efectividad para anotar, la firmeza a la hora de defender, e incluso la suerte, serán determinantes en la última jornada de eliminatorias, en la que seguro más de un hincha de la Tricolor estará con la calculadora del celular en mano, cuando no con la ventana abierta de las actualizaciones de Google sobre los demás compromisos.

Pues bien, apegándose a las matemáticas, los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen dos fórmulas distintas asistir al máximo certamen del balompié, una de ellas con un triunfo y otra con un empate. Los escenarios son los siguientes:

1. Que Colombia le gane a Venezuela en su visita a Guayana y Perú pierda o empate con Paraguay. Si se da, el conjunto cafetero escalará al quinto puesto de las clasificatorias, es decir, jugará el repechaje del tercero en la tabla de las eliminatorias asiáticas.

2. Que Colombia empate con Venezuela, Perú caiga ante Paraguay y Chile pierda con Uruguay, aunque algunos medios australes se han referido a un posible Pacto de Santiago en el último de estos enfrentamientos.

