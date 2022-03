«En el momento en que se dé la oportunidad, miraremos»: Wilmer Cabrera aclaró rumores con respecto a su llegada al América de Cali

Wilmer Cabrera afirma que desea volver al América de Cali pero que aún no hay conversaciones conla dirigencia

Wilmer Cabrera (Cartagena, 1967), quien anotó el gol que clasificó a la selección Colombia al Mundial de Francia 1998 ante Venezuela en la que —de momento— es la única victoria cafetera en territorio patriota en 24 años, está en el sonajero para conducir al América de Cali.

Sin embargo, Cabrera aclaró dichos rumores confirmando que la jerarquía del equipo vallecaucano aún no ha establecido contacto con él para discutir sobre ese hipotético escenario. En entrevista con El Vbar, espacio radial de CARACOL, el defensa y actual técnico de la MLS agradeció el fervor que despierta en la hinchada que considera su nombre para ocupar el banquillo de Juan Carlos Osorio.

Agradezco que suene mi nombre por la hinchada, pero en concreto no hay nada. El profesor Juan Carlos Osorio está trabajando y yo la verdad no he hablado con nadie, aunque sería muy lindo volver a dirigir en Colombia, pero en el momento que se dé la oportunidad, miraremos

Cabrera vistió la casaca escarlata entre 1990 a 1997; con ella ganó dos torneos locales, disputó una final de Libertadores en 1996, y fue transferido al fútbol argentino (Independiente) para retornar a Millonarios, continuar en Independiente Santa Fe y en el interín fundar el Boyacá Chicó con Eduardo Pimentel.

Retirado de la competición, ingresó como técnico en la MLS desde el año 2005. Ante el escenario de retornar a Colombia para dirigir a uno de sus equipos favoritos, Cabrera declaró que “Si hay algún proyecto serio donde uno pueda trabajar y donde a uno lo quieran, que es lo fundamental, sería bueno. Uno como entrenador no puede cerrar las puertas a nada y mucho menos a su país de origen. Poder volver a aportar al fútbol colombiano, a progresar y entregar lo que uno ha aprendido sería una linda posibilidad”.

Destacó que extraña la presión de la liga colombiana, misma que lo llevó a ser campeón varias veces y a dejar una huella en la generación que dirigió Francisco Maturana, con la que participó de dos copas mundiales, Italia-1990 y Francia-1998:

Uno no puede ser entrenador sin presión, yo me pongo presión a donde voy, porque así crecí, como jugador de fútbol había presión. Así sea tranquilo en otros aspectos, yo extraño la presión de lo que se siente en Colombia, las posibilidades se tienen que dar y para estar en un sitio, lo tienen que querer a uno primero que todo

El rumor que sitúa a Wilmer Cabrera en el banco técnico surgió con fuerza en las últimas semanas ante los resultados negativos que presenta Juan Carlos Osorio al frente del América de Cali. Interrogado por su acercamiento con el club por parte de Antena 2, el cartagenero afirmó que le gustaría estar en el fútbol colombiano con un proyecto bien planteado: “Existe la nostalgia y el deseo de colaborar, de volver algún día a Colombia, lamentablemente para mi no se me ha dado la posibilidad, no porque no tenga interés, todo lo contrario, seria lindo regresar si hay un proyecto”.

En contexto | «Estoy dispuesto a irme», Juan Carlos Osorio tantea su salida del América de Cali - Infobae

SEGUIR LEYENDO: