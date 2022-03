Así fue como dos niños se las ingeniaron para cumplir su sueño de conocer a James Rodríguez

James Rodríguez cumplió el sueño de dos pequeños hinchas de la selección Colombia. Fotos: REUTERS (Luisa Gonzalez) / captura de pantalla (Win Sports)

La selección Colombia arribó en la tarde de este lunes a Puerto Ordaz (Venezuela) para afrontar su último partido de las eliminatorias sudamericanas. Los dirigidos por el técnico, Reinaldo Rueda, hicieron presencia en el hotel de concentración luego de un retraso de dos horas en el aeropuerto, donde se practicaron las pruebas de covid-19 y la revisión del equipaje.

Más temprano este lunes, la ‘Tricolor’ llevó a cabo su último entrenamiento en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); sin embargo, un particular hecho conmovió a los hinchas que acompañaron al equipo mientras se subían al bus. Cuando James Rodríguez salió rumbo al vehículo, dos niños, se las arreglaron para superar el esquema de seguridad y luego correr para compartir unos segundos con su ídolo.

El ‘10’ de la selección Colombia saludó a los pequeños, hubo abrazos e incluso el corto tiempo alcanzó para que uno de ellos, Luis Cantillo, pudiera tomarse una foto con el volante. Por su parte, a Sebastián García se lo observó cargando una camiseta de Millonarios, misma que le firmó el portero Álvaro Montero cuando salió del punto de concentración.

Estaba claro que el plan para ‘infiltrarse’ no sería sencillo, por lo tanto, luego se conocería cómo hicieron los dos menores para cumplir su objetivo. En diálogo con Noticias Caracol, Sebastián aseguró que uno de los integrantes del combinado ‘Cafetero’ fue su cómplice: “El médico me dijo que le trajera una camiseta de Millonarios y me dejaba hacer lo que yo quisiera. (...) Yo soy hincha del Junior y de Colombia también”, manifestó.

Entretanto, con su amigo Luis acordaron que ambos ingresarían al mismo tiempo con tal de poder conocer al mediocampista del Al-Rayyan de Catar: “‘Sebas’ y yo hicimos un trato de que cuando el médico lo llamara yo también entraba porque quería tomarme una foto con James”.

“Desde niñito quería tomarme una foto con él. Yo le desee buena suerte y James me dijo que gracias y que me llevaba en la buena”, agregó Cantillo en diálogo con el mismo noticiero.

Colombia viajó a Venezuela con dos bajas:

Habiendo completado la última sesión de entrenamiento, el equipo nacional partió hacia terretorio venezolano, donde se presentaron retrasos en su llegada a Puerto Ordaz. Los reportes señalaron que la toma de pruebas PCR tardó debido al tamaño de la delegación y, además, cuando se pasaban las maletas por la máquina de rayos x, esta se dañó, lo cual implicó una demora adicional.

Sobre las 9:00 de la noche la selección Colombia finalmente pudo llegar al hotel de concentración. Este martes se ultimarán detalles de cara al crucial juego frente a la ‘Vinotinto’, dirigida por José Néstor Pekerman, a partir de las 6:30 p.m. en el estadio Cachamay.

Finalizado el duelo contra Bolivia, el pasaso jueves en Barranquilla, se confirmó que Juan Guillermo Cuadrado no estaría disponible para este encuentro. El volante de la Juventus recibió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que regresaría a Italia para adelantar trabajos con su club.

Sin embargo, a esta baja se suma la del delantero del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, quien fue desafectado de la convocatoria de la ‘Tricolor’ por un problema físico. Así lo informó la FCF a través de un comunicado:

“Tras realizarle exámenes médicos al jugador Alfredo Morelos se confirmó una lesión muscular en el muslo izquierdo, la cual no le permite participar en el próximo partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Por esta razón, el delantero queda desconvocado para iniciar sus labores de recuperación. Al jugador le deseamos buen regreso a su club”, se lee en la comunicación.

