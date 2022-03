Polémica por propuesta de concejal y pastor de Bucaramanga que sugiere la ‘paloterapia’ como método de defensa

concejal Jaime Andrés Beltrán

El concejal de Bucaramanga y pastor religioso, Jaime Andrés Beltrán, protagonizó una polémica en redes sociales por una publicación que posiblemente incita a la denominada ‘paloterapia’.

En la publicación se puede apreciar a Beltrán, comentando un vídeo donde golpean a lo que sería presuntamente un ladrón, mientras sucede esto comenta Beltrán: “Son imágenes muy fuertes, pero al final es el reflejo del pueblo bumangués harto, hastiado de ver cómo lo roba, cómo les quitan las cosas y cómo los agreden y nadie hace nada. No estoy de acuerdo con la violencia ni con la agresión, pero sí estoy de acuerdo que como ciudadanos nos defendamos”.

Concejal apoya ´paloterapia

El vídeo fue acompañado por texto en el que el Concejal dice que esta mal la violencia pero deja la duda sí es el camino a seguir la justicia a mano propia: “Es verdad, no debemos hacer apología de la violencia o la agresión. Pero resignarse a morir apuñalado o baleado tampoco es una opción para una sociedad cansada de que la delincuencia haga lo que se le da la gana. ¿Apoya usted la auto protección ‘paloterapia’?”, trinó Jaime Beltrán en su cuenta oficial de Twitter.

Otro de los trinos que generó diversos comentarios fue en el que aseguraba que es una figura religiosa que cree en la vida y no violencia, pero menciona dos crímenes cometidos por parte de ladrones señalando que en realidad esa es la verdadera polémica: “Sí, soy Pastor Cristiano, defiendo todos los días la vida y la compasión. La misma que no tuvieron los asesinos de Nickol Valentina y Edgar Manzano cuando acabaron con sus vidas por robarlos este año en Bogotá. La polémica no es la paloterapia sino que estamos desprotegidos” señaló Beltrán.

Por su parte las autoridades de Bucaramanga rechazaron ese tipo de pronunciamientos asegurando que este tipo de reacciones violentas pueden traer consecuencias legales, además señalaron que la ciudadanía debe denunciar, en lugar de confrontar esta clase de delitos como hurtos: “Con esos actos podrían ser judicializados por los delitos de tentativa de homicidio y también por lesiones personales, no hay que pagar con más violencia”, resaltó la alcaldía de Bucaramanga.

No es de subestimar las acciones cometidas cuando los ciudadanos demandan justicia propia, un caso sucedió recientemente en el municipio de Soacha, donde le cortaron los dedos y agredieron violentamente.

La comunidad del municipio de Soacha (Cundinamarca) está consternada por un caso de justicia por mano propia, ya que agredieron a un presunto ladrón hasta el punto de cortarle varios de sus dedos y golpearlo hasta perder un ojo. El hecho se presentó en el sector de Ciudad Verde, en donde varios vecinos del sector persiguieron al presunto ladrón, que estaba huyendo, pero fue alcanzado. Luego de atraparlo, un grupo de personas lo golpeó con sevicia.

Al presunto delincuente le cortaron varios dedos de sus manos y, debido al ataque, perdió uno de sus ojos. Cuando las autoridades llegaron al sitio ya el hombre estaba en el piso, gravemente herido. Los habitantes de esa zona denunciaron que la falta de alumbrado público y la lenta reacción de la Policía generan inseguridad.

Por su parte, la Policía rechazó lo sucedido y pidió a los ciudadanos a que no tomen justicia por su mano, debido a que ese tipo de actuaciones tiene consecuencias, porque pueden ser judicializados, por lesiones personales o, incluso, intento de homicidio o asesinato.

SEGUIR LEYENDO