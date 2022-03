¡Hay esperanza! Así le ha ido a la selección de Colombia en el cierre de las Eliminatorias

Foto de archivo. Los jugadores de la selección colombiana de fútbol se abrazan antes del partido contra Paraguay por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, 16 de noviembre, 2021. REUTERS/Luisa González

Este martes, 29 de marzo, la selección de Colombia visitará a Venezuela para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, la jornada número 18. Este jueves, en el partido pasado, que fue contra Bolivia, el combinado nacional abrió una pequeña posibilidad de ir a la Copa del Mundo tras ganar 3-0.

La última jornada será crucial para Colombia, pues esta dependerá de los resultados de otros partidos para poder ir a repechaje. Hay que tener en cuenta que hay dos selecciones más que se encuentran en la misma situación que la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda: Perú y Chile.

Para que el milagro se dé, hay que tener en cuenta que la selección de Colombia se ubica en el sexto lugar de la clasificación, con 20 puntos; uno a bajo de Perú, que es quinto, por lo que deberá ganarle a Venezuela y esperar que el equipo de Gareca no sume los tres puntos ante Paraguay; y que Chile le gane a Uruguay, ya que con estos resultados el cuadro cafetero lograría sellar su paso al repechaje.

Ahora, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda se encuentra entrenando para el duelo que tendrá este martes ante la Vinotinto de José Pékerman. Con este partido, será la octava Eliminatoria consecutiva que Colombia cierra en condición de visitante y, en las siete anteriores no ha perdido ningún compromiso.

De los siete partidos de cierre disputados, solo suman dos empates, frente a Argentina, en Buenos Aires, para asegurarse un cupo al Mundial de Francia 1998, y el 1-1 en Lima ante Perú para quedarse con la clasificación directa a Rusia 2018. Además, para Estados Unidos 1994 se dio el 0-5 en el Monumental y desde las Eliminatorias a Corea-Japón hasta las de Brasil, el rival fue Paraguay, con cuatro victorias de la ’tricolor’ en Asunción, pero solo clasificación en 2014.

Esto significa que la selección lleva 45 años sin perder en el último partido. La última vez que el combinado nacional perdió en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se dio rumbo al Mundial de Argentina 1978. Para esa fecha, el formato de clasificación era diferente y Colombia hizo parte del Grupo 1 junto a Paraguay y Brasil, perdiendo 6-0 en Río de Janeiro en el cierre de su participación.

Ahora, hay que tener en cuenta que en las otras Eliminatorias que terminó con derrota fueron las de los mundiales de Suecia 1958 y México 1970, ambas ante Paraguay donde perdieron 3-0 y 2-1, respectivamente. Hasta la fecha, la selección de Colombia suma 16 partidos jugados por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, de los cuales, en 9 se llevaron la victoria, suman 4 empates y 3 derrotas. Además, cuentan 26 goles a favor y 18 en contra.

