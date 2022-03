James Rodríguez y Luis Díaz, una rivalidad sana y llena de elogios en la Selección Colombia

Los jugadores James Rodríguez y Luis Díaz son los grandes referentes en la Selección Colombia. Foto: @luisdiaz19_

La Selección Colombia logró una importante victoria ante Bolivia en el último partido de las Eliminatorias. Tres puntos que significaron romper la mala racha, mantenerse con vida en la clasificación a Catar 2022 y volver a generar una ilusión en los hinchas de la Tricolor, la cual se vio fragmentada tras la derrota ante Perú. El juego que se disputó el pasado jueves 24 de marzo también dejó una gran figura en el campo: Luis Díaz.

El jugador del Liverpool se ha convertido en el gran referente de la Selección Colombia y eso quedó demostrado en el último partido. Desde el gol de Luis Díaz ante Chile el pasado 9 de septiembre al minuto 74, tuvieron que pasar 684 minutos para que la Selección Colombia volviera a mandar el balón al fondo de la red y sería precisamente el extremo el que rompiera con la mala racha.

Todas las miradas están dirigidas a la nueva joya de Anfield, quien tras su exitoso paso por Porto, ha logrado destacar en el equipo de Jürgen Klopp. Por eso, en la Selección Colombia todos hablan del ‘Guajiro’ y este responde esa confianza en el terreno de juego. Sin embargo, en las redes sociales hay quienes aseguran que esta situación, fue similar con la de James Rodríguez hace algunos años.

La Tricolor siempre ha tenido grandes referentes y figuras en el campo de juego durante muchas épocas. Los más recientes, sin duda alguna, han sido Radamel Falcao García, James Rodríguez y ahora Luis Díaz. Este último se ganó el corazón de la hinchada tras anotar y hacer una asistencia ante Bolivia, razón por la cual salió ovacionado por el Metropolitano Roberto Meléndez cuando fue sustituido por Jefferson Lerma.

Por otra parte, James Rodríguez, quien logró liderar a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, convirtiéndose en el goleador del certamen y ganar el Puskas a mejor gol ante Uruguay, fue pasando por momentos complicados en sus equipos. En el Real Madrid tuvo un gran arranque, pero fue perdiendo protagonismo, en Bayern no logró adaptarse, en Everton no tuvo el rendimiento que todos esperaban y ahora en Catar su fútbol no es el mejor.

Todas estos factores han influido en que la figura de James Rodríguez dentro de la Selección cambiara, por lo menos desde la perspectiva de los aficionados. Incluso sus primeros rifirrafes al inicio de la era de Reinaldo Rueda dejaban entrever que las cosas no marchaban de la mejor manera. Sin embargo, ahora que ha vuelto a ser parte del equipo y uno de los titulares de los últimos partidos, resulta imposible no realizar la comparación entre las dos figuras del equipo.

Sin embargo, esta “rivalidad” sana se queda solo en los comentarios de los aficionados ya que tanto James como ‘Lucho’ mantienen una buena relación dentro del campo de juego y fuera de este. En las redes sociales los jugadores han intercambiado en varias ocasiones palabras. En la última publicación de Luis Díaz, publicó una foto en la que se ve celebrando, con un baile, el gol de James y escribió: “Qué calidad, manito”.

James también publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Luis Díaz y escribió: “Luchito Crack”, a lo que el jugador del Liverpool le respondió: “Mago”, siendo esta la muestra que entre los dos jugadores no existe una rivalidad y por el contrario, están mas unidos que nunca y con el objetivo de conseguir un cupo al Mundial de Catar 2022.

