“Brindarle alegría a mi gente es algo que siempre he soñado”: Miguel Ángel Borja

Imagen de archivo del delantero colombiano Miguel Ángel Borja celebrando un gol ante Chile durante un partido de las eliminatorias mundialistas disputado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. 9 septiembre 2021. REUTERS/Luisa González

Después de siete partidos sin anotar gol, la selección de Colombia de fútbol, volvió a celebrar una anotación, en su triunfo del pasado jueves 3 - 0 contra Bolivia. Miguel Ángel Borja, fue el encargado de anotar el 2 a 0 parcial. Con la confianza por la nubes, el delantero del Junior de Barranquilla se perfila como titular en el partido contra la selección de Venezuela por la última fecha de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Catar 2022.

Previo al partido definitivo, en el que se decidirá si los dirigidos de Reinaldo Rueda juegan o no, el repechaje mundialista contra el represente del continente asiático, Borja afirmó que “Brindarle alegría a mi gente es algo que siempre he soñado. Sufrí mucho cuando no se marcaba. Ese es el trabajo de nosotros, entrenamos día a día para dar lo mejor”, comentó el delantero respecto a la larga sequía de gol colombiano.

De cara al partido del próximo martes 29 de marzo en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz, Venezuela, el goleador del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, en las eliminatorias mundialistas con cuatro goles, afirmó. “Vamos por buen camino. El partido contra Venezuela será muy duro, afortunadamente ya se pudo marcar”.

Le puede interesar: Una nueva baja para Colombia de cara al partido contra Venezuela

A propósito de su mala racha de cara al gol que ya se rompió, dijo: “Estábamos muy confiados de que el gol iba a llegar. Se llegaba con claridad en los otros partidos, tuvimos varias opciones de gol. Esas etapas pasan en el fútbol”.

Precisamente, el atacante cordobés sería uno de los dos cambios en la alineación titular respecto al partido contra Bolivia y la decisión, al parecer sería táctica. Pues el director técnico Reinaldo Rueda, consideraría que la potencia, la fuerza y el estilo de juego del atacante ex Nacional y Santa Fe, sería el ideal para poder fijar a los centrales venezolanos, y así que Luis Díaz y Luis Sinisterra, aprovechen su velocidad en la bandas, para enviarle centros al delantero. Por lo que sería inicialista en vez de Luis Fernando Muriel.

La otra baja es obligatoria y es la de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas amarillas: “Lo de Juan Guillermo es una pena. Tenemos alternativas de solución para presentar un equipo equilibrado en Venezuela”, afirmó el técnico vallecaucano de cara al partido contra la Vinotinto. Sobre el próximo juego y la intención de consolidar una nómina, indicó: “Queda un juego muy difícil. Seguro que vamos a hacer un buen juego que nos permita acceder a la clasificación. Queremos consolidar este equipo, darle esa confianza ante un rival difícil”.

Así las cosas, contra Venezuela, Colombia formaría así: En el arco estaría el capitán David Ospina. La defensa estaría conformada por Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo y Frank Fabra. En el mediocampo la selección dispondría de tres jugadores: Gustavo Cuéllar, James Rodríguez y Matheus Uribe, quien reemplazaría a Cuadrado. Adelante, los delanteros, los encargados de concluir la jugadas de ataque, serían: Luis Sinisterra, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja.

Cabe recordar que este duelo está pactado para las 6:30 p. m. (de Colombia), y que todos los partidos de esta fecha se jugarán de manera simultánea. Entre ellos, el juego entre Perú y Paraguay en Lima. Porque Colombia deberá ganar y esperar que los peruanos no hagan los mismo en su duelo para poder soñar con su tercer mundial de manera consecutiva.

SEGUIR LEYENDO: