Taylor Hawkins en los videos que catapultaron a la fama mundial a Foo Fighters

25, 26 y 27 de marzo fueron las fechas seleccionadas en el calendario para que se desarrolle el ‘Festival Estéreo Picnic’ en su edición 2022. Y, en la fecha que dio inicio al evento una banda de rock estaba entre los artistas protagonistas a presentarse: Foo Fighters se presentaría este viernes en el escenario del campo Briceño 18, y los colombianos escucharían su música, que ya habían hecho sonar en otras oportunidades en el país cuando estuvieron de concierto.

Sin embargo, hacia las diez de la noche de este 25 de marzo, los Foo Fighters comunicaron una noticia que primero los impactó a ellos y posteriormente a todo aquel que la escuchó: medios de comunicación, fanáticos y la industria de la música: Taylor Hawkins, el baterista del grupo que iba por sus 50 años de edad, había muerto.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil”, fueron las palabras compartidas por el grupo de rock en su perfil de Instagram.

De acuerdo con las primeras informaciones, el baterista estadounidense fue encontrado muerto en el hotel Casa Medina de Bogotá donde se hospedaba. En vista de la situación, el show de la banda en el ‘Festival Estéreo Picnic’ (2022) fue cancelado y demás presentaciones musicales que tenían pendientes en otros países.

Ahora, como homenaje a Hawkins y su carrera, Infobae recuerda algunos de los videos musicales de los Foo Fighters en los que el baterista brilló con sus actuaciones. Y, cómo no empezar con ‘Everlong’, una de las canciones del grupo que lleva ese sello de popular, de resonar en lo más profundo de sus fanáticos, de gustar mucho entre su público. El tema data del año 1997 y figura en el segundo álbum de los Foo Fighters, el cual recibió por nombre ‘The Colour and the Shape’.

No hay que dejar por fuera que, en conjunto con Dave Grohl (vocalista del grupo), Hawkins se lucía en sus actuaciones para los videoclips. Otro video musical para mencionar es el de ‘Learn To Fly’; el disco que encierra esta canción y otros éxitos se llama ‘There is Nothing Left to Lose’, el año en el que dicho trabajo salió al mercado fue 1999.

Pasamos ahora al videoclip de ‘Long Road To Ruin’, esta canción está plasmada en el listado de temas ofrecido en el disco ‘Echoes, Silence, Patience & Grace’ del año 2007. Si se habla de vistas en YouTube, la pieza audiovisual de la canción va al día de hoy por la cifra de 32.501.309 de visualizaciones.

El anterior álbum también cobija el lanzamiento de la canción ‘The Pretender’, contrario a los videos mencionados, en esta pieza audiovisual los integrantes de los Foo Fighters no se desenvuelven en la interpretación de ningún personaje, solo se dedican a cantar y tocar sus respectivos instrumentos, pero es precisamente por eso por lo que resaltan, aquí se le puede ver a Taylor Hawkins completamente entregado a tocar su batería.

El video de ‘Breakout’ es otra pieza bastante divertida de ver, el álbum al que pertenece es ‘There is Nothing Left to Lose’ (1999).

Por otro lado, más allá de la música, los Foo Fighters también se adentraron en el campo cinematográfico con la filmación de una película de terror bautizada con el nombre ‘Studio 666′, la producción se estrenó en este 2022.

