Así va la competencia de los candidatos presidenciales por aumentar sus seguidores en redes sociales

No todos los candidatos usan todas las redes sociales, de hecho, algunos ni siquiera usan un sitio web, sus propuestas se conocen por los medios de comunicación o en los debates, como se ha hecho tradicionalmente, pero muchos otros se han aventurado incluso a ser parte de cadenas virales.

Por ejemplo, Tik Tok es una de las redes más populares del momento, es de las pocas redes que todos los candidatos tienen, pero algunos son mucho más activos que otros. Allí Gustavo Petro es el que más seguidores tiene, más de 427 mil 200 con un total de 2,8 millones de me gusta. Cifras del 24 de marzo del 2022.

Trend flow violento

Lo sigue Rodolfo Hernández, que hasta hace poco era quién más seguidores tenía, cuenta con 257 mil 600 y 2 millones de me gusta.

En el tercer lugar, a Federico Gutierrez lo siguen 90 mil 900 usuarios y tiene 743 mil me gusta en sus videos en esta red social.

Federico Gutierrez de visita por el Amazonas

Sergio Fajardo a pesar de ser el candidato que ha tenido esta red social hace más tiempo, tiene 5179 seguidores y 53 mil 100 me gusta, además es de los más activos en Tik Tok.

Fajardo le contesta breve entrevista a joven en Bogotá

Los otros candidatos: Enrique Gómez tiene 1044 seguidores y 6824 me gusta, Ingrid Betancourt con 498 seguidores y 2863 me gusta, John Milton Rodriguez cuenta con 429 seguidores y 2861 me gusta y finalmente Luis Pérez tiene 146 seguidores y 92 me gusta.

Otra de las redes sociales, que es muy importante en la presente campaña es Twitter, que en algunos casos se ha convertido en canal oficial de pronunciamientos y publicaciones por parte de los candidatos. Allí las cifras tienen a Gustavo Petro, también, con el mayor número de seguidores, 4,6 millones, segundo Sergio Fajardo con 1,6 millones, Federico “Fico” Gutierrez 791 mil, Rodolfo Hernández 126 mil, Luis Pérez está llegando a los 76 mil, John Milton Rodríguez 39 mil, Ingrid Betancourt 38 mil y Enrique Gómez 26 mil seguidores.

Facebook e Instagram son otras de las redes más usadas por casi todos los candidatos, la primera cuenta con unos 32 millones de usuarios en el país, mientras que la otra tiene aproximadamente 12 millones, convirtiéndose en las redes sociales más usadas en Colombia. YouTube en algunos casos también es un canal importante para los candidatos que han visto un gran potencial para ganar votos.

Tan importante se han convertido estas redes, que parte de su presupuesto se ha invertido en realizar contenidos y publicaciones en sus perfiles. Esto no se había realizado en las anteriores campañas, por lo que se ha vuelto un interesante aspecto para analizar.

Según META, la empresa dueña de Facebook e Instagram, hasta el pasado 13 de marzo, cuatro candidatos (Petro, “Fico”, Fajardo y Hernández), han invertido unos 810 millones de pesos en anuncios y publicaciones.

El que más ha invertido es Federico Gutierrez con unos 500 millones aproximadamente, luego está Gustavo Petro con unos 170 millones, los cuales se gastaron más en la semana previa a las elecciones de las consultas presidenciales, Sergio Fajardo casi 90 millones y Rodolfo Hernandez es el que menos ha invertido con 50 millones, pero, es el que ha tenido un mejor posicionamiento de forma orgánica (sin tener que pagar).

Las cifras de los otros candidatos se desconocen, pero no se descartan que en lo que resta de la contienda electoral, empiecen a invertir en estas herramientas.

