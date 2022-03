Residente en su nueva canción hace un homenaje a los paros nacionales y los falsos positivos

ARCHIVO - El rapero, compositor y cineasta René Pérez Joglar, alias Residente, posa en Nueva York el 12 de julio de 2019. Residente lanzó su canción "This Is Not America" el 17 de marzo de 2022. (Foto Brian Ach/Invision/AP, archivo)

“Los paramiliares, la guerrilla. Los hijos del conflicto, las pandillas. Las listas negras, los falsos positivos. Los periodistas asesinados, los desaparecidos”

son las rimas que acompañan imágenes alusivas a las movilizaciones sociales, con uniformes de policías antimotines, banderas de Colombia y otros países. Así es “This is not America”, la nueva canción de René Pérez Joglar.

Luego de la sesión del rapero galardonado, Residente, junto con BZRP, donde criticó fuertemente a J Balvin, vuelve a ser tendencia, principalmente por las referencias que se presentan tanto en la letra, como en el video, de su más reciente tema; que son muy evidentes ante múltiples hechos vividos en la región, por ejemplo, las protestas sociales en Colombia y sus víctimas mortales.

El lanzamiento lo realiza en compañía la dupla franco – cubana Ibeyi, Naomi Díaz en la percusión y Lisa Kaindé en los coros, y el videpclip fue dirigido por el francés Gregory Ohrel. La canción está relacionada con un proyecto de hace 3 años de Residente con la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York.

Dicho proyecto estudió las ondas cerebrales de Residente junto con patrones cerebrales de ratones, gusanos, monos y moscas, cuyo fin era que junto con los expertos se pudieran crear frecuencias musicales para luego convertirlos en ritmos. Esto le permitió desarrollar ondas enfáticas de electrónica, las cuales el puertorriqueño mezclo con rap, en conjunto con la voz y persecución de Ibeyi.

“This is not America” revalida que América se refiere a un continente y no solo a Estados Unidos,

“América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos”,

esto transmite el sentimiento de dolor de René por lo que considera es la división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de E.E.U.U.

Además, la letra tiene mensajes que han llevado a muchas personas a buscar y revisar sobre estás referencias. Por ejemplo: “Con sangre caliente, como Timbuktu. Estamos dentro del menú.Tupac se llama Tupac por Túpac Amaru del Perú”, esto lo había dicho la madre del asesinado rapero estadounidense, Afeni Shakur, quién en su momento manifestó: " Quería que tuviera nombre de revolucionario de los pueblos indígenas del mundo. Quería que supiera que era parte de la cultura mundial y no sólo de un barrio”.

Este tipo de letras es un sello característico de Residente, hecho que lo ha llevado a tener fuertes encontrones y pronunciamientos. Uno de ellos, muy recordado en Colombia, cuando en la gala de los premios MTV Latinoamérica del año 2009 portó una camiseta negra con las palabras Uribe, para, militar, bases. Esto hizo que el alcalde de Manizales por ese entonces, Juan Llano, prohibiera que se presentara con su grupo, Calle 13, en el marco de la Feria de la capital de Caldas.

El tema ya cuenta con casi 5 millones de vista en YouTube, y este, termina dándole pie a Childish Gambino un actor, cantautor, escritor, director y productor estadounidense, que en 2018 publicó una canción titulada This is America, el cual al igual que en el tema de residente, hace una crítica con un video lleno de muchas referencias a la lucha racial que se vive en el país norteamericano y la brutalidad policial que vive la comunidad negra en ese territorio.

Residente - This is Not America

