VIDEO: Doblete de Hugo Rodallega con Esporte Bahia en torneo estadual de Brasil

El noble gesto de Hugo Rodallega con un niño por el que fue ovacionado en Brasil / TWITTER @ECBahia

Hugo Rodallega marcó su gol número 10 y 11 en la temporada 2021-2022 con el Esporte Club Bahía de Brasil. El colombiano se reportó en la victoria 3-0 de su equipo ante Vitoria Conquista, sin embargo, esto no fue suficiente para que el tricolor baiano clasificara a la fase final del torneo estadual de Brasil.

El primer gol de Rodallega se dio a los 15 minutos de partido cuando aprovechó el desborde de unos de sus compañeros para esperar el pase, una vez este llegara a línea de fondo. Así fue y cuando recibió la pelota sobre el borde del área remató, acomodado al palo de la mano izquierda del portero, el más lejano.

15 minutos deberían esperar los hinchas de Bahia para celebrar el segundo gol del colombiano en su cuenta persona, el tercero en el marcador. Alex Sandre intentó cortar un centro con la mala suerte que el rebote quedó para que Rodallega con la cabeza empujara el balón hasta el fondo de la red.

📽️ Todos os 3 gols tricolores no 1º tempo, agora pela lente da TV Bahêa pic.twitter.com/3F97oCW4Pl — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 16, 2022

Esporte Club Bahía terminó el torneo estadual en la sexta casilla con nueve 12 puntos en nueve partidos jugados, a tan solo dos unidades de Barcelona de Ilheus, cuarto en la tabla y quien se aseguró el último cupo a la fase final. En este campeonato, Rodallega jugó cinco partidos y marcó cuatro goles.

Al ‘tricolor baiano’ le resta un partido en la Liga do Nordeste antes de iniciar su participación en la Serie B. Su último partido será ante Sergipe. Sin embargo, en caso de ganar y que se le den algunos resultados, clasificaría al cuadrangular final de este torneo en donde el delantero colombiano ha jugado siete partidos y ha anotado igual cantidad de goles. El encuentro está programado para el sábado 19 de marzo.

En la Serie B, torneo al que descendió tras la temporada pasada en primera división, debutará el 9 de abril ante Cruzeiro. Hugo Rodallega renovó hace algunas semanas su vinculo con el equipo brasileño en donde estará, por ahora, hasta finales del 2022.

<b>Por qué Juan Carlos Osorio le cerró la puerta a Hugo Rodallega en el América de Cali</b>

A mediados del año pasado, Hugo Rodallega empezó a sonar con fuerza para llegar al América de Cali. Sin embargo, cuando parecía que el negocio estaba cerca de firmarse, la opción se desvaneció, y muchos hinchas empezaron a preguntarse qué fue lo que pasó.

En octubre del 2021, ‘Hugol’, como es conocido popularmente, dialogó con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango y confirmó él tuvo toda la disposición de llegar a la institución: “Yo no cerré la puerta, a mí me la cerraron, pero yo no he cerrado la puerta para jugar en América. Yo lo vi muy cerca y lo vi tan viable...”, manifestó.

Varios meses después, el atacante vallecaucano, quien hoy es goleador en el Bahía de Brasil, se volvió a pronunciar al respecto. Esta vez lo hizo en diálogo con el programa ‘Blog deportivo’, de Blu Radio, donde recalcó que fue el técnico, Juan Carlos Osorio, quien no quiso contar con él. “Osorio dijo abiertamente que no. En un programa de televisión dijo que él respetaba mi carrera, así como yo también lo respeto a él mucho por la carrera que ha tenido”.

“Antes de venir a Brasil, estuve hablando muchos días con Tulio Gómez e inclusive estuvimos muy cerca de firmar, hasta que el técnico dijo que no iba a contar conmigo (...) Ahí se hizo difícil y no se dio”, apuntó Rodallega, quien puntualizó que el entrenador risaraldense “dijo que yo ya estaba viejo y que él tenía un proyecto en el que contaba con otros jugadores”.

