“Soy la primera víctima de mi padre”: hijo de ‘Jorge 40′ defiende su curul de paz

Jorge Tovar, hijo de 'Jorge 40', defiende su curul como representante de las víctimas

Las elecciones de Senado y Cámara de Representantes no cierran su capítulo aún, dado que todavía se hace el escrutinio correspondiente por parte de la Registraduría Nacional, lo cual, según informó el mismo ente, llevan alrededor del 77% de realizado hasta el momento.

Mientras que los partidos políticos se han visto afectados por presuntos errores en el conteo de votos que los ha dejado sin ratificar concretamente sus listas para el Senado y la Cámara de Representantes, tal como lo han manifestado algunos congresistas como Angélica Lozano del Partido Verde, quien dijo que a su equipo político le han recuperado hasta 34 mil votos.

Pero, más allá de eso, algunos congresistas electos atraviesan por un momento en el que deberán defender sus nuevos puestos dado que hay desacuerdos con su llegada, como es el caso de Polo Polo con el Centro Democrático y el ya nombrado Jorge Tovar quien se quedó con la representación de la víctimas.

Justamente a Tovar, en medio de una entrevista con Caracol Noticias en la mañana de este miércoles, le preguntaron sobre lo que pensaba sobre las críticas e intenciones de sacarlo de su cargo, a lo que él respondió:

“A mí me eligieron más de 16.000 víctimas, campesinos, afros, comunidades indígenas, ellos son los que me dan el mandato para ser su voz y exigir justicia en su nombre”. comentó.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos más grandes que le suelen hacer al ahora congresista es por qué tomar esa vocería como víctima del conflicto, además recordándole que es hijo de un exjefe paramilitar señalado de cometer delitos por los cuales lo condenaron a 40 años de prisión.

“Soy la primera víctima de mi padre. Cuando yo apenas tenía 7 años él toma la decisión de convertirme en su primera víctima. Esa decisión llevó a que a mí, a toda mi familia, secuestraran a algunos, asesinaran a otros, a otros nos tocara desplazarnos, al exilio”.

Además de sus argumentos con los cuales se identifica como víctima de conflicto en Colombia, justifica su curul diciendo que ha tenido más de 16.000 votos y qué son votos de víctimas que buscan que sea él quién los represente.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez defiende su curul de paz ante las críticas por ser hijo de exjefe paramilitar.

Sin embargo, alrededor de su llegada al congreso hay varios opositores, pues tras conocerse su elección se ha dado a conocer la intención de demandar dicho acción, pues hablan de una presunta compra de votos como lo dijo su contendor por la curul de la víctimas:

“Lo demandaremos por compra de votos, por trasteo de votos. Se trajo la gente de zona bananera a votar. Se trajo a la gente de otros municipios a votar. Se hizo trasteo de votos”, según se lee en El Nuevo Siglo.

Por ahora Tovar será el Representante a la Cámara por las víctimas hasta que no haya un objeción de peso ante las autoridades.

Jorge Rodrigo Tovar hace un llamado finalmente a que le permitan trabajar por las víctimas incluso de su padre por los siguientes años. “Denme la oportunidad, no me sigan juzgando por cosas que yo no hice, júzguenme por lo que yo haga o deje de hacer”.

