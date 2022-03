Asaltaron y golpearon a un concejal de Bogotá en el Parkway, le robaron su celular

El concejal Rolando González fue víctima de un robo en Bogotá. Pidió a la alcaldesa medidas para frenar la delincuencia. Foto: @RolandoGonCa

Rolando González, el concejal del partido Cambio Radical, fue víctima de los delincuentes en la capital colombiana. Según relató, los hechos ocurrieron sobre el medio día del pasado martes 15 de marzo en la localidad de Teusaquillo, en la zona conocida como el Parkway. Indicó que fue víctima de hurto a mano armada perpetrada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

El concejal denunció los hechos a través de sus redes sociales, en donde dio a conocer detalles de lo sucedido. También le hizo una petición a la alcaldesa Claudia López y al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, para que se tomen medidas con respecto a la seguridad de la ciudad y pidió garantías para los bogotanos ya que son muchos los bogotanos que son víctimas de los delincuentes.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales advirtió sobre lo sucedido y afirmó que, “me acaban de robar mi celular, no respondan ni atiendan mensajes de mi WhatsApp o redes sociales en las próximas horas”.

Después en un video, el concejal Rolando González afirmó que, “el día de hoy sobre el medio día, en la localidad de Teusaquillo, en las inmediaciones del Parkway, fui víctima de un atraco a mano armada, perpetrada por dos bandidos en motocicleta que llegaron y hurtaron mis pertenencias, dos bandidos que seguramente son parte del gran número de terroristas, delincuentes, que día a día nos hacen daño en esta ciudad”.

Además agregó que, “señor secretario de seguridad, señora alcaldesa, no es cuestión de percepción, es la realidad lo que viene sucediendo en Bogotá. Le pedimos de todo corazón que por fin tengamos acciones contundentes contra el hampa, contra la delincuencia, contra los robadores de celulares y demás en la ciudad de Bogotá, contra quienes, día a día atracan a los ciudadanos en la ciudad, contra quienes día a día vienen perpetrando hurtos y vienen llevando estas acciones en contra de la ciudadanía”.

De acuerdo con la más reciente cifras en cuanto seguridad por parte de la Alcaldía de Bogotá sobre la capital colombiana entre enero y marzo, se aumentó el pie de fuerza de la policía y el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de frentes de seguridad y redes de cuidado. sin embargo, afirman que durante este tiempo, “Los tres delitos que aumentaron entre el 1 de enero y el 8 de marzo de este año, frente al mismo tiempo de 2021, fueron: hurto a automotores (10,12 %), el hurto a personas (8,81 %) y las lesiones personales (4,46 %)”.

El concejal González señaló que, “le pedimos de todo corazón señora alcaldesa, señor secretario, que de una vez por todas tomen acciones claras, contundentes y puntuales frente a la delincuencia, frente al robo y frente a la inseguridad que hoy en la ciudad no nos está dejando progresar, no nos está dejando avanzar como ciudadanos. Además recordarles que no solamente es el hurto lo que generan, es el daño en la integridad de muchos ciudadanos que generan. Fui atacado en mi integridad física y de esta manera le pido con todo el corazón que de una vez por todas llevemos acciones contundentes y claras frente a la delincuencia en Bogotá. No más palabras y más acciónes”.

