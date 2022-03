Cucho Hernández tendría todo listo para sumarse a la Selección Colombia

En la foto: Juan Camilo Hernández vistiendo la camiseta de la selección Colombia sub-20. (Colprensa)

Juan Camilo Hernández, el atacante colombiano de 22 años, ha dado de qué hablar por estos días con sus excelentes actuaciones en la Premier League. Cinco goles en lo que va de la temporada y un rendimiento general por encima de los 7.0 puntos, le han permitido estar en 22 de los 29 juegos que su equipo, el Watford, ha disputado.

Su entrenador, Roy Hodgson, se ha manifestado recientemente al respecto y ha comentado que, pese a no haber sido considerado cuando llegó al equipo, se está haciendo importante y su juego es realmente bueno . “Una cosa que obviamente sabe hacer es anotar cuando se le presenta una oportunidad”, dijo. El delantero, tras convertirle al Arsenal y al Southampton, fue elegido en el once ideal de la liga, junto a nombres como el de Cristiano Ronaldo y Alexander Arnold, entre otros.

A well-earned victory. 👊



🎙 Hodgson reflects on #SOUWAT. — Watford Football Club (@WatfordFC) March 13, 2022

Muchos son los rumores alrededor del ex jugador de América de Cali sobre si formará parte o no de la próxima convocatoria de Reinaldo Rueda. El atacante colombiano no hace parte del equipo nacional desde octubre de 2018, cuando debutó con la plantilla mayor, en un partido amistoso frente a Costa Rica en el que anotó dos goles, uno de ellos ha sido el más rápido, hasta el momento, de un debutante con el combinado patrio.

La falta de gol en el equipo dirigido por Rueda ha sido el principal problema desde el inicio, pero esto va más allá de los nombres. Se trata de una falla interna. Ni Borja, ni Zapata, ni Muriel, ni Falcao. Ninguno ha conseguido acabar con la sequía. Una opción clara parece apuntar al pereirano, quien viene en racha y podría ser más que útil ante Bolivia y Venezuela, y tendría más chances al conocerse la noticia de que Falcao García no sería llamado para estos compromisos debido a sus lesiones. Sin embargo, no basta con traer más goleadores, el equipo en sí debe cambiar su mentalidad para conseguir el tan ansiado milagro de la clasificación al mundial.

Junto al de Hernández, varios son los nombres que merodean la posibilidad de integrar la plantilla de la Selección Colombia para estos últimos juegos. Uno de los más sonados es el de Luis Sinisterra, quien ha venido actuando de buena manera con el Feyenoord holandés. En lo que respecta al Cucho, aún circulan temores, especialmente desde su “pataleta”, cuando a través de la prensa le envió un mensaje a Rueda. “No sé qué tenga que hacer para estar ahí porque al final, si miras la lógica, estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso, pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia es raro porque son niveles diferentes”, dijo. Sus palabras le costaron en su momento, estuvo en el ojo del huracán de la prensa colombiana y tuvo que disculparse públicamente a través de su cuenta de Twitter.

En su momento cometí una equivocación al cuestionar alguna decisión técnica sobre una convocatoria lo cual no significa que sea el primero en querer lo mejor para la selección y que se logre la clasificación al mundial. — Juan C. Hernández (@cucho1099) November 4, 2021

Lo cierto es que hoy el Cucho Hernández tiene todo listo para ser llamado a la Selección Colombia, si es que así lo dispone el entrenador. De ser convocado, sería su primera vez en Eliminatoria. No cabe duda de que su presente le vendría muy bien al equipo. Una esperanza de gol de su parte, en un momento como este, no estaría nada mal.





