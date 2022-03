Por qué Juan Carlos Osorio le cerró la puerta a Hugo Rodallega en el América de Cali

Hugo Rodallega se manifestó sobre su pase fallido al América por cuenta de Juan Carlos Osorio. Fotos: Twitter @ECBahia / Dimayor

A mediados del año pasado, Hugo Rodallega empezó a sonar con fuerza para llegar al América de Cali. Sin embargo, cuando parecía que el negocio estaba cerca de firmarse, la opción se desvaneció, y muchos hinchas empezaron a preguntarse qué fue lo que pasó.

En octubre del 2021, ‘Hugol’, como es conocido popularmente, dialogó con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango y confirmó él tuvo toda la disposición de llegar a la institución: “Yo no cerré la puerta, a mí me la cerraron, pero yo no he cerrado la puerta para jugar en América. Yo lo vi muy cerca y lo vi tan viable...”, manifestó.

Varios meses después, el atacante vallecaucano, quien hoy es goleador en el Bahía de Brasil, se volvió a pronunciar al respecto. Esta vez lo hizo en diálogo con el programa ‘Blog deportivo’, de Blu Radio, donde recalcó que fue el técnico, Juan Carlos Osorio, quien no quiso contar con él. “Osorio dijo abiertamente que no. En un programa de televisión dijo que él respetaba mi carrera, así como yo también lo respeto a él mucho por la carrera que ha tenido”.

“Antes de venir a Brasil, estuve hablando muchos días con Tulio Gómez e inclusive estuvimos muy cerca de firmar, hasta que el técnico dijo que no iba a contar conmigo (...) Ahí se hizo difícil y no se dio”, apuntó Rodallega, quien puntualizó que el entrenador risaraldense “dijo que yo ya estaba viejo y que él tenía un proyecto en el que contaba con otros jugadores”.

Actualmente, Rodallega es uno de los jugadores colombianos que vienen reportándose con goles y buenas actuaciones cada fin de semana. El pasado 12 de marzo, el delantero colombiano marcó una anotación en la goleada 4-1 de Bahia frente a Jacuipense por la octava fecha del Campeonato Bahiano. Además, sumando todas las competiciones, este acumula nueve celebraciones en lo corrido del 2022.

Otros jugadores a los que América les dijo ‘no’:

Una situación similar se vivió con Dayro Moreno, quien tuvo serios acercamientos con los ‘Diablos Rojos’ de cara a esta temporada. El delantero de 36 años venía de actuar en Oriente Petrolero, de Bolivia, y su regreso al fútbol colombiano ya parecía un hecho. Sin embargo, y cuando los diálogos estaban adelantados con América, el acuerdo se cayó, según reveló el propio jugador en entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio.

“Estaba todo prácticamente listo para ir a América. Hablaron conmigo y con mi empresario, hubo varias reuniones y llamadas. Tenía el sueño de jugar en América, porque es un equipo grande con historia. Pero bueno, por cosas del fútbol y de Dios, no se dio la posibilidad”, aseguró Dayro, quien terminó fichando por el Atlético Bucaramanga.

“En Bucaramanga estoy contento, me han hecho sentir como en casa. Uno siempre tiene la ilusión de estar mucho tiempo y hacer cosas interesantes cada día”, agregó en febrero pasado.

Tras no poder arreglar con América, Dayro Moreno fichó con el Atlético Bucaramanga. Foto: Vizzor Image

Un caso más es el de Teófilo Gutiérrez, quien, luego de su polémica salida del Junior de Barranquilla, sonó en el entorno del cuadro ‘Escarlata’. En junio del 2021, el atacante ‘Cafetero’ no renovó su contrato con la escuadra ‘Tiburona’, por lo que quedó como agente libre para negociar con cualquier equipo del fútbol colombiano o del exterior.

Aunque muchos sectores de la hinchada pidieron su contratación, Tulio Gómez no el dio el visto bueno por algunas de sus actitudes: “Nunca he hablado con él. Es un crack, pero su comportamiento es bastante jodido, lástima que su comportamiento causa controversia, pero nunca estuvo en consideración para tenerlo acá”, explicó en su momento el dirigente en una conversación con ‘Petiso’ Arango.

