“No estoy esperando ser la vicepresidenta”: Francia Márquez

Francia Márquez se convierte en la tercera candidata más votada en las consultas de este 13 de marzo.

Tras la jornada electoral del pasado domingo 13 de marzo, la activista antioqueña Francia Elena Márquez Mina fue la gran sorpresa y ganadora, aseguran expertos, ya que logró ser la tercera votación más alta de los precandidatos presidenciales con 777.907 votos.

Ella compitió en la lista del Pacto Histórico, que la ganó por amplia diferencia Gustavo Petro, pero a partir de los resultados se rumoraba que ella sería la formula vicepresidencial, principalmente por los resultados y por un acuerdo, donde decía que el segundo de la lista sería quién acompañe al candidato definitivo.

Francia Márquez contestó: “No estoy esperando ser la vicepresidenta, lo que espero es que la gente deje de sufrir (…), pero si lo llego a ser, sería un acto de justicia con las comunidades a las que represento”, además, se abrió la duda sobre la posibilidad de dicho ofrecimiento señalando que: “si me lo dicen estaré, y si no también apoyaré al Pacto Histórico”.

Esto llevó a que se le preguntara si no se ha reunido con Gustavo Petro para discutir sobre esta decisión y afirmó que desde el 13 de marzo cuando saludaron al país y celebraron los resultados de la votación no han hablado; de hecho, ese día tampoco se discutió sobre el tema. En ese momento aseveró: “si yo hubiera ganado la consulta yo garantizo que la promesa se cumpla” y concluyó diciendo que de no cumplirse estos pactos, sentiría que no se honró la palabra en un acuerdo ya establecido.

Durante la entrevista varias veces se le insistió sobre el tema, pero, ella mantenía su firme respuesta e intención que hasta que formalmente no se le diga o se le ofrezca el cargo, ella no tomará la decisión, ya que según ella, no le corresponde ese punto. También se le preguntó sobre si finalmente ella no es la formula vicepresidencial de Gustavo Petro, ¿le interesaría ocupar algún puesto en el gabinete?, contestó que lo evaluará con su equipo y tomará la mejor decisión para el país.

Francia Márquez fue enfática sobre su futuro, insistió que el objetivo es seguir buscando la presidencia añadiendo que el próximo reto serán las elecciones presidenciales del año 2026. Pero, independientemente del resultado de los comicios presidenciales de este año, enfatizó que ya es hora para que una mujer sea la presidente de Colombia. Ese comentario despejó las dudas y rumores que la vinculaban en otros cargos de elección popular, como el de la alcaldía de Bogotá, el cual se le preguntó literalmente y respondió aunque respondió riendo, señaló que nunca podría decir que no, ya que el futuro es muy incierto.

Por último, le dejó como mensaje a los candidatos en campaña que se dediquen a mostrar sus propuestas, a darle oportunidades al pueblo colombiano, pero sobre todo que no centren sus campañas atacando o señalando a otros candidatos.