Yailin La Más Viral, pareja de Anuel AA, contó detalles de su vida: “No me alcanzaba el dinero”

Yailin La Más Viral, cantante urbana dominicana. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

Entre las parejas del mundo del entretenimiento que más conversación han generado en estos escasos meses que van del 2022 está la conformada por Anuel AA (cantante urbano puertorriqueño) y Yailin La Más Viral (cantante urbana dominicana). Es de recordar que, fue en enero pasado que se supo de la confirmación de su noviazgo y, en lo corrido de este tiempo, han sonado por aquí y por allá por múltiples temas: su compromiso, que supuestamente ya se casaron y las comparaciones que usuarios han realizado entre Yailin y Karol G, cantante urbana colombiana que tuvo un noviazgo con Anuel AA, concluido en 2021.

Tanto Anuel AA como Karol G llevan el sello de cantantes populares, exitosos y mundialmente reconocidos. Empero, sobre Yailin La Más Viral la información es un poco más limitada. No sobra decir que, Jorgina Guillermo Díaz (nombre de pila de la cantante) va actualmente por sus 20 años de edad. Si se habla de su repertorio musical, le figuran canciones como ‘Chivirika’, tema colaborativo con El Villano RD; además de canciones individuales como ‘Depósito de leche’.

De todos modos, aunque ya tenía un nombre en ciertos campos de la música, éste obtuvo mayor eco mundial en vista de todo el foco mediático que ha tenido su relación sentimental con el reguetonero puertorriqueño. También es de destacar que, la dominicana va en sus inicios musicales. Ahora, por este tiempo Yailin La Más Viral hizo un Live desde su cuenta de Instagram y rememoró uno que otro capítulo de su vida, antes de desempeñarse como cantante urbana.

Fue así como comentó que se desenvolvía como bailarina, por cuenta de su esfuerzo logró tener el suficiente dinero para comprarse un carro. Aunque no dejó por fuera el mencionar que a veces no tenía plata para comprar ropa y le criticaban que usara constantemente las mismas prendas. “… Muchos también decían que: - Ella se pone los mismos tenis, la misma ropa -claro, porque no me alcanzaba, no me alcanzaba el dinero”.

Yailín La Más Viral cuenta detalles sobre su vida

Empero, la voluntad de Yailin La Más Viral por sacarse adelante siempre estuvo muy firme, luego de comprar su carro, también hizo un esfuerzo por tener su propio espacio y mudarse aparte de su familia. “… Fui juntando, juntando y juntando y pude sacar mi carro, después pude mudarme sola para darle su privacidad a mi mamá... me mudé sin nada, eso es lo primero, sin nada en mi casa porque tampoco le iba a quitar lo que tenía a mi mamá y me mudé sola, fui comprando mi estufa, mi cama, y todo hasta que logré llenar mi casa, yo sola, después me mudé para otro lado, fui comprando más cosas”.

Actualmente su situación es muy distinta. Va por sus cuatro millones de seguidores en Instagram, trabaja en su música y aparentemente ya está casada con Anuel AA. “Me encantas porque cada día encuentro al amor de mi vida en la misma persona: ¡tú! Anuel”, así es como describe la dominicana a su pareja por medio de sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: