Profesor acusado de abuso sexual en el colegio Marymount fue dejado en libertad

Colegio Marymount

Hace algunas semanas se dio a conocer que Mauricio Zambrano, profesor de educación física del Colegio Marymount en Bogotá, fue denunciado por presunto abuso sexual a estudiantes, luego de esto la Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de una investigación para tratar de establecer cómo se desarrollaron los abusos; y ahora tras un corto tiempo, el día de ayer 9 de marzo se dio a conocer que Zambrano fue capturado en las últimas horas por el ente acusador.

“Fue capturado el señor Mauricio Zambrano el hoy capturado era profesor de educación física de este colegio en el norte de Bogotá siendo la víctima una menor de edad de 14 años que habría sido puesta en situación de inferioridad y accedida carnalmente”, señalo el Físcal Francisco Barbosa.

Pero recientemente se ha indicado que Polidoro Bernal, juez de control de garantías no accedió a la solicitud de la Fiscalía de pedir cárcel en contra el docente que es acusado de abuso sexual de algunas de sus estudiantes.

Según indicaron el criterio del juez Polidoro Bernal de control de garantías, no hay elementos probatorios que demuestren la necesidad del aseguramiento carcelario contra Zambrano, lo que significa que el señalado puede afrontar su proceso ante la justicia en libertad.

La sedición ha sido cuestionada puesto que expertos afirman que Zambrano podría escaparse y entorpecer de manera significativa el proceso que se esta llevando en su contra.

Recordemos que según las víctimas, los abusos habrían ocurrido durante más de 15 años a menores entre los 14 y 17 años, por lo que, luego de que salieran a la luz pública las denuncias, no solo el docente terminó saliendo de la prestigiosa institución, sino que la junta de directores decidió que María Ángela Torres, actual rectora del colegio Marymount, dejará su puesto desde el 28 de febrero por presunta complicidad y omisión.

“El profesor involucrado fue retirado de sus funciones y posteriormente presentó su renuncia voluntaria; en consecuencia, no está vinculado a la institución. El colegio es, y debe ser siempre, un lugar seguro para todos, y mi compromiso y trabajo como educadora requiere de la total atención de los hechos. Iremos hasta las últimas consecuencias en pro de ello”, señaló un comunicado de la institución a los padres de familia, luego de que las denuncias salieran a la luz.

Sin embargo, algunas alumnas y exalumnas tomaron el comunicado como una falta de respeto y por medio de redes comenzaron a contar su versión de los hechos: “Para ninguna persona que haya pasado por este colegio es secreto que el profesor en cuestión ha acosado sistemáticamente a niñas de todas las edades, desde hace por lo menos 15 años. Niños, papás y abogados fueron hasta el colegio a exponer sus situaciones particulares y hasta hace dos días esa persona era director de grupos de niñas menores de edad,” se lee en uno de los mensajes que fue publicado.

En Twitter, incluso una de las exalumnas cuestionó diciendo que, “en el comunicado emitido por el colegio priman la prudencia y medidas disciplinarias más que la protección a las menores de edad” y pidió que la institución revelara cómo son los protocolos en casos de abuso sexual.

Tras la explosión de denuncias contra el profesor Zambrano, Semana reveló una carta de la exnovia del docente donde asegura que también fue una víctima de manipulación y se lamenta de no hablar con anterioridad y solo “espera que las personas que han tenido que vivir una mala experiencia de estas, puedan sanar lo más pronto”.

Según la mujer, que no quiso revelar su identidad al medio, dijo que la relación de ellos empezó cuando ella tenía 18 y el 35, justo cuando estaba terminando su etapa de colegio y aunque en un principio creyó que era algo normal, con el tiempo se dio cuenta que no.

“No es una persona fácil de llevar, muy manipuladora y abusiva, me trataba y hablaba de maneras inimaginables, y después me mandaba flores a la casa porque yo era, “su ‘lolita linda’ y merecía todo”, se puede leer en el relato que encontró la revista.

