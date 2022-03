Quién es Mario Castaño, el senador del Partido Liberal que sería el líder de un gigantesco entramado de corrupción

El 5 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llegó un compulsa de copias contra el senador Mario Castaño, para que se investigue su participación en una red de corrupción, que direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse recursos públicos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, empresarios y particulares frecuentaban al congresista para ser beneficiados con contratos. En la reuniones, presuntamente, se ajustaban los pliegos contractuales y las condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en estos departamentos, para que quedaran en manos de las oferentes que el senador del Partido Liberal indicaba. Se direccionaban contratos a cambio del 10 % del valor total de cada uno.

Debido a que esto se dio a conocer a tan solo unos días de las próximas elecciones legislativas, esto a creado un gran escándalo en Colombia, pues Castaño esta avalado por su partido para volver a participar del proceso electoral, por lo que muchos se preguntan por ¿Quién es Mario Castaño? Y ¿Cómo llegó a la política?

El político se volvió relevante e influente debido a que en el 2018 obtuvo 73.079 votos en las elecciones al Senado una votación mucho mayor que la que obtuvo en el 2014, sin embargo, como pocos antes de ser elegido por voto popular nunca pasó por otros cargos así.

Antes de lograr se representante de Caldas en el Congreso, estuvo al menos 23 años ejerciendo en cargos públicos y ejerció como docente ya que es contador público de la Universidad de Manizales, con posgrado en gerencia financiera de la Universidad Autónoma de Manizales y mágister de administración en UNAB del Instituto Tecnológico de Monterrey (México). Es importante mencionar que tiene una gran influencia en su departamento pues con su apoyo el actual alcalde, Mauricio Cano, ganó.

De acuerdo con El Tiempo, en las pasadas elecciones presidenciales Castaño estuvo apoyando la candidatura presidencial del actual presidente Iván Duque; y ahora se le relaciona con Federico Gutiérrez, que algunos señalan como el candidato del Gobierno y se uno de los miembros del Equipo por Colombia que ha dividido al Centro Democrático en estos comicios, aunque algunos de sus colaboradores recogieron firmas para Alejandro Gaviria antes de que este rompiera alianzas con el Partido Liberal.

Pero parece que la situación que este afrontando no es nueva para él, pues en su pasado ya había afrontado algunas investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito. La primera investigación que afrontó fue en el 2013 pero esta fue archivada y tan solo un años después, estuvo incluido en la investigación de transferencias y estados financieros de Industria Licorera de Caldas. Además, en el 2019 se abrió otra investigación en su contra por posible compra de votos en el departamento de Tolima y en la última investigación que ha sido vinculado y que se volvió muy famosos lo están vinculado como líder de una red dedicada a cobrar dinero por gestionar y lograr la adjudicación contratos para terceros.

Ante esto ha negado las acusaciones, pese a que hay audios que lo incriminan y en una entrevista con el diario colombiano, aseguró que: “Yo he sido una persona respetuosa de la justicia, he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia; las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse”.

Y en cuanto a su rendimiento como Senador ha sido varias veces denunciando por sus constantes inasistencias, incluso, en las sesiones de zoom fue uno de los que más falto a su compromiso como legislador.





SEGUIR LEYENDO