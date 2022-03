Aída Victoria Merlano aclaró si abrirá una cuenta en OnlyFans

Aída Victoria Merlano, influencer colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Más allá de lo fructífero – en una escala económica - que es trabajar como influencer usando de impulso las redes sociales, también hay plataformas como OnlyFans que se traducen en un gran éxito monetario para aquellos que ofrecen contenido desde allí. Es de recordar que, esta plataforma es de contenido exclusivo, el cual puede variar desde publicaciones eróticas hasta recomendaciones para hacer ejercicio, temas relacionados con la música, etc. Ahora, respecto a OnlyFans, un usuario quiso averiguar si Aída Victoria Merlano estaría dispuesta a abrirse una cuenta.

Enseguida, la influencer barranquillera dio cuenta de que no le cierra la puerta a esta posibilidad, pero tampoco es una cosa que quisiera hacer actualmente. “Uno no puede decir nunca, pero la verdad no está dentro de mis planes. A mí que me vean, me gusta de hecho, pero que paguen por hacerlo no me suena tanto”.

Sobre las imágenes también redactó: “Yo soy súper desvergonzada... lo que no me gusta es cobrar por eso, de pronto a futuro me lo replantee”.

Aída Victoria Merlano responde si abriría cuenta en OnlyFans

Otros famosos colombianos que han sido interrogados sobre si tendrían OnlyFans:

Ya queda claro que, en referencia a este tema, Aída Victoria Merlano deja en remojo la idea de tener un OnlyFans, si es que llega el día en que realmente se sienta interesada en tener una cuenta en la plataforma. Sin embargo, en cuanto a otras figuras del entretenimiento como Jessica Cediel, la presentadora – por ejemplo – ha demostrado mantenerse muy firme en su posición de no figurar en dicha página.

Jessica Cediel responde si tendría OnlyFans

Además, actores como Juliette Pardau (actriz venezolana) y Carlos Torres, también han sido interrogados – en sus respectivas redes sociales – sobre si tendrían un OnlyFans, pero ellos, al igual que Cediel, tampoco estarían dispuestos a abrir una cuenta.

Le preguntan a Aída Victoria Merlano si está embarazada y así reaccionó:

En vista de su desempeño como influencer, la barranquillera constantemente da respuesta a todo tipo de mensajes, comentarios, preguntas que le lleguen de parte de su grupo de seguidores en Instagram, principalmente. Por ejemplo, además del interrogante sobre OnlyFans, también hubo quien le preguntara si estaba en estado de embarazo, ante tales palabras Merlano solo pudo expresar sorpresa y decir: “¿por qué tanta gente preguntando esto?”.

Si se habla de la vida sentimental de la barranquillera, por este tiempo está soltera. Es de recordar que, a finales de 2021 su historia sentimental con Lumar Alonso Parra (empresario) desembocó en un punto final, también llegó a su término su posterior romance con Naldy (cantante urbano) y, a finales de febrero pasado fue protagonista por aquí y por allá de especulaciones sobre la posibilidad de que existiera un amorío con Yeferson Cossio (influencer).

Sin embargo, aunque se les retrató en un video dándose un sutil beso, no hay ningún noviazgo entre ambos, cosa que ya dejaron en claridad. De todos modos, los videos e imágenes en las que se les ve juntos se materializaron en una polémica que duró varios días entre el mundo del entretenimiento, puesto que horas antes de que se supiera de su salida, el paisa había comunicado del término de su noviazgo con Jennifer Muriel (influencer).

