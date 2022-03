Madre de Lina Tejeiro tras accidente: “Estoy viva de milagro”

Foto: Instagram @vibianatejeiro

En la mañana del sábado 5 de marzo Vibiana Tejeiro, desde sus Historias en Instagram, dio cuenta de que había tenido un accidente. De este modo, la madre de Lina Tejeiro (actriz) publicó dos fotografías, en una de ellas se ve su carro con evidentes daños en sus zonas laterales, a su vez, también se retrató que en la zona había una ambulancia. La otra imagen publicada muestra su automóvil pegado a un poste, sobre esta fotografía la exreina de belleza redactó: “¡Por eso digo que estoy viva de milagro!”.

Y es que precisamente esta fue la frase con la que comenzó a hablar muy brevemente del accidente: “Estoy viva de milagro.... imprudencias y no mías, por favor, ¡por favor! cuidado al manejar”. Empero, Vibiana Tejeiro no amplió la información respecto del lugar en específico donde se desarrolló el accidente ni cómo se llegó a tal situación, aunque en vista de lo expresado, la “imprudencia” no fue de su parte.

Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, tuvo un accidente

Por otro lado, la presentadora también dejó ver que la estaban atendiendo médicamente, pero tampoco ahondó en este aspecto, por lo tanto, se desconoce si tuvo alguna lesión o si todo está en orden respecto a su salud y el de la persona con la que se generó el accidente. Tampoco detalló si en el vehículo que estaba iba sola o en compañía de alguien. Lina Tejeiro tampoco ha emitido palabra alguna sobre el accidente que tuvo su madre.

Aunque no hay que dejar por fuera que, entre los medios de comunicación circula la respuesta que la exreina le habría dado a un usuario que la criticó por lo dicho en torno al accidente, que tendría por protagonista a la mencionada ambulancia.

Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, tuvo un accidente. Foto: Instagram

Mientras Vibiana Tejeiro ofrece más información sobre esta situación por la que atravesó recientemente, vale recordar que por este tiempo la empresaria también ha figurado en los medios de comunicación al ser protagonista por aquí y por allá de especulaciones sobre un supuesto romance con un actor, para ser más precisos con Andrés Carvajal. Empero, en lo corrido de estos días la presentadora no ha tocado el asunto en ningún medio ni tampoco en sus redes, todo se ha mantenido en el contexto de un rumor.

Recientemente Jhonny Rivera también tuvo un accidente:

A mediados de febrero pasado Jhonny Rivera tuvo una fecha muy especial que celebrar: su cumpleaños. De este modo, el 23 de dicho mes el cantante de música popular le dio su vuelta al sol número 48 y, entre los múltiples regalos que seguramente le hicieron llegar familiares y amigos, destaca uno en particular que se dio él mismo: una moto Ducati (Multistrada). Si se habla del valor de la motocicleta, el precio va aproximadamente por los cien millones de pesos colombianos.

Pero la felicidad y satisfacción que el cantante de música popular tuvo por la compra de su moto estuvieron empañadas por un accidente que se desarrolló en Pereira, cerca de su casa. Desde su perfil de Instagram el pereirano compartió su relato de cómo se desarrolló el accidente, en el cual él quedó con varios morados en sus piernas y su costosa moto se llevó un “tiestazo”, como él mismo lo describió en un video.

