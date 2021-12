¿Juliette Pardau tendría OnlyFans? Esta fue su respuesta

Por este tiempo, si se habla específicamente de figuras del entretenimiento nacional, algunas como la actriz Luly Bossa, las actrices porno Amaranta Hank y Esperanza Gómez, además de las influencers Daniela Legarda y Cintia Cossio, tienen su propia cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo, el cual puede variar desde temas eróticos hasta recomendaciones para hacer ejercicio, contenido musical y la lista podría seguir.

Talvez por causa de la presencia ‘celebrity’, por llamarlo de alguna forma, en dicha plataforma, un usuario le puso un particular tema sobre la mesa a Juliette Pardau: “¿Para cuándo el OnlyFans?”, fue el interrogante en cuestión que le fue planteado en redes sociales.

Enseguida, la actriz venezolana dio cuenta de que no tiene un perfil que le fuera monetariamente exitoso al respecto. “Oigan, tengo repetida esta pregunta y se las voy a devolver: A juzgar por lo que ven en el feed de mi Instagram, ¿ustedes se pueden imaginar lo aburrida que sería yo en OnlyFans? no me ganaría un peso”, aseveró en sus Historias de Instagram.

Su respuesta pudo ser producto de la conclusión respecto de que algunos contenidos de la plataforma tienen su foco en el erotismo.

Un poco de la carrera artística de Juliette Pardau:

La venezolana cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento en este campo en ‘El tesoro’ (2016), ‘El chapo’ (2017), ‘Falsa identidad’ (2018) y por estos meses su público la ha visto desenvolverse en la interpretación de ‘Vivian Roldán’ en ‘La nieta elegida’.

A su vez, la historia de suspenso del Canal RCN encierra el trabajo actoral de Francisca Estévez, Consuelo Luzardo, la argentina Géraldine Zivic, Claudio Cataño, Marcela Benjumea, Carlos Torres y varios más. Aunque noche con noche cada capítulo de la telenovela se desarrollaba a lo largo de una hora, su duración tuvo una modificación. Desde el 16 de noviembre en el portal web del mencionado canal se comunicó que el público la seguirá viendo de 9:00 pm a 10:30 pm, es decir, una extensión de media hora más en su horario.

No hay que dejar por fuera que, ‘La nieta elegida’ es la producción del Canal RCN que tiene un rating con mayor relevancia.

“Veo el resultado y siento un orgullo inmenso porque le pusimos el alma a este proyecto y porque nunca imaginé que después de ‘Dany’ (personaje en ‘Pa quererte’) alguien pudiera imaginarme siendo la otra cara de la moneda”, fueron sus palabras en Instagram semanas antes del estreno de ‘La nieta elegida’.

Post en Instagram de Juliette Pardau. Foto: @juliepardau

Por otro lado, y pisando el terreno sentimental de la actriz, Juliette Pardau va por sus casi cinco años de historia sentimental con Julián Román (actor bogotano), pero son parte de la lista de parejas que prefieren no llevar su noviazgo al escenario de lo público, es decir, las redes sociales. “Creo que hay aspectos de la vida que hay que mantener privados y la verdad siempre he sido así... en mis relaciones anteriores tampoco he subido fotos, ni estoy poniendo mensajes, entonces no es algo nuevo”, comentó la venezolana a mediados de año.

