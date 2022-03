No paran los elogios para Luis Díaz: Martin Keown alaba la rapidez de su adaptación

Este sábado el Liverpool venció por la mínima diferencia al West Ham por la jornada número 28 de la Premier League. A los 27′ minutos Sadio Mané abrió el marcador tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold. En este duelo, el colombiano Luis Díaz estuvo los 90′ minutos reglamentarios.

Aunque Díaz no marcó goles en este duelo, sí hizo parte de la jugada que le dio la victoria a los ‘Reds’. Tras su buena actuación, los elogios hacía el guajiro no han parado, de hecho, este mismo sábado una de las leyendas del fútbol inglés habló sobre el buen trabajo que ha realizado el ‘23′ en tan poco tiempo.

En diálogo con el portal inglés TalkSport, Martin Keown comentó que: “Rara vez puedo pensar en alguien que haya llegado a un club y haya sido tan efectivo tan pronto. Ha sido bastante increíble. Eso es mérito del entrenador, por cierto”.

Por otro lado, Lee Dixon, exfutbolista inglés, quien desempeñaba como lateral, también destacó el juego de Luis Díaz, pues en entrevista para ITV, través de Anfield Watch, dijo que: “Luis Díaz será un jugador adecuado para el equipo de Jurggen Klopp”.

Por parte del medio Liverpool Echo, también resaltó la labor del colombiano. “Potente, rápido y directo, el extremo también posee un buen control cercano y su cuerpo fibroso hace que sea difícil derribar el balón. Todo eso quedó demostrado en su mejor momento, una arrasadora carrera de 50 yardas en la primera mitad que solo terminó con una falta de Kurt Zouma”.

En el duelo contra el West Ham Díaz no jugó el tiempo complementario, ante esto, en la rueda de prensa posterior al encuentro, Klopp, director técnico del Liverpool, explicó porque el colombiano no finalizó el partido. “Era por una fatiga, no se lesionó. Simplemente lo sacamos porque estaba cansado. Pero todavía estaba luchando muy duro. Fue un juego increíblemente intenso”.

Y añadió que: “Lo hizo realmente bien. Necesitamos este tipo de calidad. Él sabe cómo queremos jugar. Solo esperamos que siga así el mayor tiempo posible, o para siempre”.

Tras la salida de Díaz en los últimos minutos del partido, la hinchada del Liverpool se puso de pie y lo ovacionó. “La sustitución de Díaz en el tiempo de descuento provocó una ovación de pie. Anfield reconoce a un buen jugador cuando lo ve”, reseñó el Liverpool Echo.

Cabe resaltar que en pocos partidos el colombiano ya cuenta con muy buenos números, ya que suma 60 contribuciones de goles en 125 apariciones, y la semana pasada levantó su primer trofeo en Inglaterra tras coronarse campeón de la Copa Carabao.

Por último, el Liverpool se encuentra de segundo en la tabla de posiciones con 63 unidades y 51 goles a favor. El Manchester City, que acaba de vencer 4-1 al Manchester United, se encuentra de líder con 6 puntos más. Y el próximo partido del equipo de Klopp será el sábado 12 contra Brighton, en condición de visitante.

Seguir leyendo: