Teófilo Gutiérrez se perderá el clásico Cali - América por sanción

Teófilo Gutiérrez recibió una nueva sanción y se perderá el clásico contra el América de Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte

Luego de cuatro partidos sin victorias, Deportivo Cali tomó un respiro en la Liga BetPlay ganándole 2-0 al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El conjunto ‘Azucarero’ llegó a siete puntos, pudo salir de la última casilla en la tabla de posiciones y ahora se concentrará en el clásico vallecaucano contra el América.

Sin embargo, uno de los referentes del cuadro ‘Verdiblanco’ se perderá este compromiso. Se trata de Teófilo Gutiérrez, quien fue sancionado por el Comité Disciplinario del campeonaoto, a través de su Resolución 011 de 2022.

El documento se dio a conocer en la noche de este miércoles, argumentando que el atacante barranquillero provocó al público en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en el compromiso de vuelta de la Superliga. Recordemos que el Cali cayó 1-0 contra Deportes Tolima, que se consagró campeón de este certamen por primera vez.

“Al finalizar el partido y al momento de ingresar al túnel, el jugador Teófilo Gutiérrez del Deportivo Cali mostraba a la tribuna occidental las estrellas que tenia su equipo en la camiseta, provocando a los asistentes de esa tribuna”, reza el comunicado de la Dimayor.

El Cali presentó sus descargos y argumentó que la camiseta que portaba ‘Teo’ no tenía estampadas las estrellas del club, con lo cual el comisario “desvirtuaba su presunción de veracidad”. De igual modo, la institución manifestó que “un gesto dirigido a la tribuna no necesariamente constituye una conducta de provocación”.

No obstante, en el documento se puntualizó lo siguiente: “Este Comité estima: (i) Que está plenamente identificado que el señor Teófilo Gutiérrez desplegó una conducta que encuadra en lo dispuesto como provocación al público al finalizar el partido, (ii) Que la conducta consistió en señalar la camiseta hacia la tribuna, (iii) Que el gesto fue definido como provocador por parte del Comisario”.

Así el panorama, y acorde al artículo 65 del Código Disciplinario, Gutiérrez recibió una sanción de dos (2) fechas de suspensión y dos millones de pesos. El Cali podrá presentar recursos de reposición y apelación. Sin embargo, en caso de no modificarse esta determinación, ‘Teo’, además del partido contra América, también estaría ausente en el encuentro frente al Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la liga.

En el transcurso del semestre, el delantero de 36 años ha disputado nueve compromisos: siete en la Liga BetPlay y los dos duelos de la Superliga. ‘Teo’ suma una asistencia, pero todavía no ha marcado su primera anotación en el 2022.

Deportivo Cali y América se medirán el próximo sábado en el estadio de Palmaseca por la décima fecha de la Liga BetPlay 2022-I. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte

Hernán Torres, víctima de las tensiones entre el Cali y el Tolima:

Recordemos que el técnico del conjunto ‘Vinotinto y Oro’ se vio envuelto en una agresión de parte de la hinchada ‘Azucarera’ durante el partido de ida de la Superliga. Cuando el entrenador ingresó a la rueda de prensa, se le vio una herida en la cabeza, por lo que procedió a explicar lo sucedido: “Esto fue un monedazo que me tiraron. Una señorita, muy bonita ella, me gritó cosas y le dije, ‘uy, una señorita tan bonita y con esa lengua... córtesela’, le dije. Entonces me llovieron monedas y me pegó una en la frente”.

En su momento, Torres también manifestó que ese no había el único incidente en el estadio de Palmaseca: “El otro día hubo un hincha que se metió a agredirme aquí en la sala. Gracias a Dios saltaron los de seguridad. Se está volviendo un problema venir aquí a jugar por los temas de seguridad. Tiene que mejorar esto”.

“Tuve un problema con unos hinchas que estaban muy enojados porque perdió el Cali. Esto es un juego, nosotros perdimos la final y el Cali se fue tranquilo de Ibagué, no hubo ninguno problema y quedaron campeones. Uno juega es para ganar, no tenemos la culpa de que saquemos el resultado y la gente se enoje”, concluyó

En imagen, Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima. Foto: cortesía Dimayor

