Claudia López culpó de los trancones en Bogotá a los padres que matriculan lejos a sus hijos

¡Insólito! Claudia López culpa a padres de familia por los trancones que soportan sus hijos para ir a estudiar / Archivo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a meterse en una controversia por cuenta de sus declaraciones. Esta vez, cuando la indagaron acerca de los difíciles trancones que se viven en la capital, por cuenta de las obras y la falta de vías, la mandataria le echó la culpa a los padres de estudiantes.

Así lo manifestó López en una entrevista con la emisora Caracol Radio, donde culpó del tráfico vehicular en la Autopista Norte, sobre todo en cercanías al peaje, a que los niños, niñas y adolescentes son matriculados en instituciones que quedan, supuestamente, a dos horas de los lugares donde viven.

“Son los padres de familia los que escogen poner a sus hijos en un colegio que queda a dos horas de su casa”, señaló Claudia López a la frecuencia radial.

Igualmente, la burgomaestre aseguró que desde finales del 2021 su administración ha dispuesto labores para mejorar el estado de una de las principales vías del territorio bogotano. Sin embargo, reiteró que la culpa de los infernales trancones son por los carros que entran y salen por ese sector de la capital.

“Trazamos un carril preferencial para las rutas de transporte escolar. (...) Solo el 20% de los ciudadanos tiene un carro, así no hay vías que que alcancen. Tenemos que usar transporte público”, explicó la gobernante.

"Son los padres de familia los que escogen poner a sus hijos en un colegio que queda a dos horas de su casa": Claudia López (@ClaudiaLopez) alcaldesa de Bogotá. @CaracolRadio#10AM pic.twitter.com/ImKU00LVkj — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) March 2, 2022

Las declaraciones de Claudia López ya se viralizaron en las redes sociales y varios internautas y ciudadanos la han emprendido contra ella.

“De lo creadores de “pues venda el carro”, llega “pues cambie a sus hijos de colegio.” Estamos a nada de que la alcaldesa de Bogotá nos diga que si no nos gusta pues nos vayamos a otra ciudad”; “Si sus hijos se demoran 2 horas para llegar al colegio, pues mejor no tenga hijos hermano, la lógica de Claudia López”; Es un irrespeto que Claudia López diga “son los padres de familia los que escogen poner a sus hijos en un colegio que queda a dos horas de su casa” cuando el distrito da cupos estudiantiles en localidades diferentes donde se vive. ¡No se burle de la ciudadanía!”, señalaron varios usuarios en Twitter como el periodista Ricardo Henao y el concejal Humberto Amín.

De hecho, no es la primera vez que la alcaldesa Claudia López hace polémicas declaraciones en relación al caos vehicular en la ciudad. Hace unas semanas, cuando se adelantaba la iniciativa de pico y placa todo el día, la mandataria le sugirió a los ciudadanos que vendieran sus carros si no querían pagar impuestos adicionales por tenerlos.

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo”, señaló la mandataria en un diálogo en vivo con Noticias Caracol.

Para justificar su posición, la alcaldesa explicó que, “si seguimos usando un vehículo una persona no hay vía que alcance, no hay ciudad que alcance, no hay planeta que alcance”.

Trancón en Bogotá (Colprensa)

También, previendo que para muchos ciudadanos la opción para no verse afectados por la restricción en la movilidad sería adquirir un nuevo automóvil, sugirió: “no compre un carro adicional, no compre moto, comparta su carro o pague por salir”, advirtiendo que esto aumentaría los trancones.

Y es que, según López, “solo el 20 % de los bogotanos tenemos carro, somos una minoría privilegiada que usa el 85 % del espacio de movilidad. Si hay algo inequitativo en Bogotá es el uso de espacio público de movilidad. No hay derecho, no es lógico que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos, eso no lo paga ningún impuesto”, señaló a inicios de enero de este año.

SEGUIR LEYENDO: