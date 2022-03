Qué pasa en Colombia con Generación Zoe, la pirámide señalada de estafar a miles de personas en Argentina

La empresa Generación Zoe está en Colombia, acusada presuntamente por ser pirámide. Las indagaciones comenzaron en Argentina y llevaron a las autoridades a solicitar circular de Interpol contra Leonardo Cositorto, director de la organización, por los delitos de estafa y asociación ilícita.

La página web de la empresa se presenta bajo el lema de “estudia e invierte en tu futuro con Zoe. Tu mejor oportunidad está aquí. Gana dinero y aprende tranding con nosotros”.

En audios divulgados por la emisora W Radio, se conocieron los planes y el servicio que prestan en Colombia. Según el medio, una persona puede inscribirse para estudiar en ontología, marketing digital, neurociencia, inglés, además de las otras 30 profundizaciones que poseen.

Para estudiar se hace una inversión de 500 dólares (2 millones de pesos colombianos aproximadamente) y la persona puede recibir ganancias del 7,5 mensualmente. Después de tres años, el 100% de la inversión inicial se recuperaría.

“Generación Zoe está haciendo cosas diferentes porque a ti te apoyan en el estudio. Es algo como único (…) Acá en Colombia pagan a la DIAN miles de millones anuales por el tema de movimiento de cuentas entonces los bancos y el gobierno no quiere que le vaya muy bien a ellos”, expresó una de los funcionarios de la empresa en una de las grabaciones que obtuvo la emisora.

“Si tú refieres personas a ti te quedan como un bono. No es obligatorio”, se relató en el audio.

Leonargo Consitorto, director de la organización, en su visita por el país Foto: Instagram @leonardocositorto

La Superintendencia Financiera de Colombia aseguró que ni el modelo de negocio de origen argentino conocido como Generación Zoe, ni la Asociación Latinoamericana de Coaches Cristianos S.A.S, ni la Confederación Mundial de Coaches S.A.S. están bajo su vigilancia, pues “los productos asociados el modelo extranjero Generación Zoe se alojan fuera del territorio colombiano”.

“Cabe señalar que ni Generación Zoe ni las mencionadas sociedades participan en el proyecto piloto para realizar pruebas controladas en la Arenera de operaciones de cash-in y cash-out en productor financieros de depósito a nombre de plataformas de criptoactivos”, indicó la entidad.

La entidad aseguró la importancia de conocer y evaluar los riesgos inherentes a las operaciones relacionadas con criptoactivos antes de tomar una decisión, “toda vez que no están amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, no hacen parte del sistema financiero y no hay una autoridad a la cual los usuarios puedan acudir en caso de inconvenientes”.

Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe

Interpol emitió el pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe. La solicitud fue formulada por la Justicia cordobesa y publicada poco antes de las 8:00 en el sistema global de la organización.

Hay varios pedidos más que reiteró la fiscal Juliana Companys en la mañana del lunes 21 defebrero para los cómplices de Cositorto, como Maximiliano Batista, segundo al mando de Zoe y socio en varias de las empresas de la trama, y Silvia Fermani y su hijo Claudio Álvarez, los cabecillas prófugos de Zoe en Villa María, Córdoba. Sin embargo, todavía no habían sido publicados en el sistema interno de Interpol poco después de las 20:30.

El 18 de febrero Companys había requerido la captura de Cositorto luego de que tres víctimas denunciaran al conglomerado de regentear un esquema Ponzi, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal cordobés a Infobae. Los delitos que se le imputan son los de estafa y asociación ilícita.

También se pidieron las capturas de otros ocho vinculados a la trama, entre ellos Batista, porteño, de 44 años, registrado en los rubros de juegos de azar de la AFIP y el principal socio del líder de Zoe en la amplia mayoría de las firmas del holding. Además, una de las acusadas, Gabriela Álvarez, una mujer de Villa María, fue detenida como partícipe necesaria.

El resto de los acusados son personas oriundas de Villa María, los aparentes regentes de Zoe en la ciudad cordobesa. Entre ellos Fermani, de 60 años, ex vendedora de suplementos dietarios y “oradora especialista en motivación”. Está vinculada según el Boletín Oficial a otros cuatro prófugos de la causa en una firma llamada AL Coaches, antes llamada Asociación Latinoamericana de Coaches, conformada en 2020 dedicada supuestamente a servicios de coaching empresarial, algo que atraviesa la trama de Zoe desde Cositorto mismo en adelante. AL Coaches tiene su domicilio en la calle Leandro N. Alem de Villa María, el mismo lugar donde funciona la oficina de Zoe. El nombre de la empresa de los imputados está en la marquesina del frente del lugar.

