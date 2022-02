“Los miembros de Centro Esperanza están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria”: Ingrid Betancourt

La foto de la fallida reconciliación entre Alejandro Gaviria e Íngrid Betancourt. Foto: campaña Gaviria.

No cesa la controversia por las adhesiones que ha recibido la campaña presidencial de Alejandro Gaviria, actual integrante de la Coalición Centro Esperanza. El tema ha generado tanta controversia que hasta causó la reacción de Ingrid Betancourt, exmiembro de esa alianza y también candidata.

Hay que recordar que Betancourt, dirigente del Verde Oxígeno, renunció a la coalición luego de que denunció públicamente que Gaviria tenía “maquinarias políticas” refiriéndose a Germán Varón de Cambio Radical y Miguel Pinto, del liberalismo, entre varios otros.

"Fueron reuniones causales, nada de política": Alejandro Gaviria sobre César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Fotos: Colprensa.

Esta vez, a través de sus redes sociales, la excandidata y secuestrada por las Farc no perdió oportunidad para volver a tirarle pullas a sus excompañeros.

“Lo que está pasando en la coalición es lo que pasa en el país, que gente buena cree que puede manejar, contener y convivir con las maquinarias. Esa es la receta del fracaso. Lo único que funciona es, como decía Mockus, tolerancia cero”, expresó Betancourt, antes de hacer durísimos señalamientos contra Gaviria y los apoyos que ha recibido recientemente como Jorge Rey, de Cambio Radical, exgobernador de Cundinamarca.

“Los miembros de la coalición están secuestrados por las maquinarias de Alejandro Gaviria porque tienen un compromiso legal. Cuando ellos se registraron para la consulta, firmaron un acuerdo legal que tienen que apoyar al candidato que salga elegido en esa consulta”, dijo la candidata.

Y prosiguió, explicando el panorama al que Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Sergio Fajardo, integrantes de Centro Esperanza, se tendrán que someter si es Alejandro Gaviria el que gana la consulta interpartidista el próximo 13 de marzo.

“Si Alejandro Gaviria sale elegido, ellos están en la obligación legal de apoyarlo como candidato presidencial y quedan amordazados. No pueden salir a decir lo que piensan”, añadió Betancourt, mientras que terminó su particular pronunciamiento con una controvertida recomendación.

“Si no queremos ser cómplices de esta triste situación no hay que votar en la consulta del 13 de marzo”, concluyó Ingrid Betancourt.

Inclusive, a través de su cuenta de Twitter, la también excongresista dijo que si el exministro Gaviria es quien les gana a los demás precandidatos, hay “una sola salida: renunciar a la consulta”, trinó.

Escuche a Ingrid Betancourt aquí:

Ingrid Betancourt vuelve a criticar a Centro Esperanza

Y no ha sido la única que se ha pronunciado al respecto. Juan Manuel Galán, miembro de la coalición junto a su partido el Nuevo Liberalismo, aseguró que será la ciudadanía la que cuestione al exrector de la Universidad de Los Andes: “La gente no es boba, no es tonta y se da cuenta de los apoyos que se reciben, de las alianzas que se confirman, los electores son los que van a escoger”, señaló Galán, a su vez que vaticinó qué pasaría si es Alejandro Gaviria el que recibe el aval de Centro Esperanza para las presidenciales.

“Después de que pase esta competencia quedará en plena evidencia los acuerdos, los apoyos, las alianzas que cada uno haga y si las hizo con clanes políticos y sin las hizo con mafias de votos. Yo tengo, en esta campaña, una mentalidad ganadora”, expresó Juan Manuel Galán, en la mañana de este sábado, durante una rueda de prensa.

Además, este viernes, Jorge Enrique Robledo, también de Centro Esperanza, anunció que no tendrá ninguna relación política con su compañero de alianza Alejandro Gaviria, por aceptar, supuestamente, respaldos de políticos y movimientos que apoyaron al actual Gobierno.

“El hecho que Alejandro Gaviria ande en componendas con quienes eligieron o apoyaron a Iván Duque, que es una violación flagrante de los acuerdos que hicimos, tiene un resultado práctico: que si yo gano la consulta del 13 de marzo, él no tendrá que respaldar mi candidatura, no aspiro a su respaldo. Y que si llegado el caso él llegara a ganar, cosa que no creo, significa que yo no lo respaldaré. No quiero estar en su campaña”, advirtió el senador de oposición.

Este mismo planteamiento había sido hecho por Jorge Robledo el pasado viernes.

