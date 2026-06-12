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Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”

El goleador y capitán del cuadro luso buscará conseguir su primera Copa del Mundo, tras ganar la Eurocopa en 2016 y la UEFA Nations League en 2025

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Cristiano Ronaldo aseguró que llega bien con Portugal al Mundial 2026 y dijo que mantiene la esperanza para el torneo-crédito Europa Press
Cristiano Ronaldo aseguró que llega bien con Portugal al Mundial 2026 y dijo que mantiene la esperanza para el torneo-crédito Europa Press

Este 12 de junio de 2026, la selección de Portugal viajó rumbo a Houston (Texas, Estados Unidos) para comenzar la concentración de cara al Mundial de la FIFA de Norteamérica.

En medio de la despedida realizada en la sede deportiva de Cidade do Futebol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), el máximo goleador y capitán del seleccionado portugués, rival de la selección Colombia el 27 de junio en el estadio Hard Rock Café de Miami, Cristiano Ronaldo, habló sobre su estado físico, en el marco de las críticas por su actuación en el último amistoso ante Nigeria, disputado el 10 de junio de 2025 en Leiroes.

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El portugués Cristiano Ronaldo durante el partido amistoso entre las selecciones de Portugal y Nigeria, el miércoles 10 de junio de 2026, en Leiria, Portugal-crédito Armando Franca/AP Foto
El portugués Cristiano Ronaldo durante el partido amistoso entre las selecciones de Portugal y Nigeria, el miércoles 10 de junio de 2026, en Leiria, Portugal-crédito Armando Franca/AP Foto

En primer lugar, la prensa portuguesa le consultó sobre su estado físico tras el juego ante las “Águilas”, y allí Ronaldo fue directo al responder sobre su estado físico de forma irónica:

“Igual, muy contento. Sabemos que es una competición especial. Vamos con mucha esperanza. Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, dijo.

Además explicó que la preparación física de cara al debut ante República Democrática del Congo fue importante, y que la exigencia que habrá en el Mundial de 2026 será clave para saber los candidatos al título, en la cual muchos amantes del fútbol consideran a los lusos como una de ellas:

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“Como dije, fue una preparación bastante buena, aunque agotadora. Normalmente, no estaríamos a nuestro máximo nivel para estos dos partidos. Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Cuando la intensidad aumente, la tensión subirá... ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones", aclaró.

Además aclaró que ganar la Copa del Mundo dependerá de cómo se desarrollarán los partidos en el proceso para soñar con el primer título:

“Creo que sí, pero dependerá de muchos factores. Estoy seguro de que saldrá bien. Lo más importante es empezar bien, quedar primero y a partir de ahí. El camino se construye caminando. Empezar bien es lo importante. Solo lo sabremos al final. Es una muy buena generación, pero hay factores que escapan a nuestro control. Creo que es una generación que traerá mucha alegría", reflexionó.

El mensaje de Roberto Martínez a los portugueses

El español Roberto Martínez junto a su asistente técnico Ricardo Carvalho-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
El español Roberto Martínez junto a su asistente técnico Ricardo Carvalho-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El entrenador español Roberto Martínez habló sobre la importancia de los juegos que tuvo ante Chile en Lisboa, y ante Nigeria en Leiria, destacando el apoyo de los fanáticos portugueses en dichos partidos preparatorios para el Mundial de 2026:

“La fuerza que demostramos en los partidos amistosos era justo lo que necesitábamos. Gracias. Lucharemos, tenemos unos valores de equipo increíbles. Una maleta llena de sueños. Cuando estamos juntos, somos mejores", dijo.

Además se refirió a lo que significaron las lesiones durante los juegos de preparación, confesando que tuvo dudas en el proceso de selección final de futbolistas que estarán en el Mundial de 2026, aunque se mostró seguro del buen papel que hará Portugal en esta cita orbital de fútbol:

“Durante la preparación tuvimos dudas sobre el riesgo de lesiones. Contamos con 27 jugadores en plena forma, con un enorme entusiasmo. Estamos preparados. Necesitamos dar el siguiente paso, alcanzar la segunda Copa del Mundo, después de los tres partidos“, explicó.

Esta es la lista de jugadores convocados por Portugal a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal
Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal

Porteros

  • Diogo Costa (FC Porto de Portugal)
  • José Sá (Wolverhampton Wanderers de Inglaterra)
  • Rui Silva (Sporting Lisboa de Portugal)
  • Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara de Turquía)

Defensores

  • Diogo Dalot (Manchester United de Inglaterra)
  • Matheus Nunes (Manchester City de Inglaterra)
  • Nélson Semedo (Fenerbahçe SK de Turquía)
  • João Cancelo (FC Barcelona de España)
  • Nuno Mendes (PSG de Francia)
  • Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa de Portugal)
  • Renato Veiga (Villarreal de España)
  • Rubén Días (Manchester City de Inglaterra)
  • Tomás Araújo (SL Benfica de Portugal)

Centrocampistas

  •  Rúben Neves (Al Hilal de Arabia Saudita)
  • Samuel Costa (Mallorca de España)
  • João Neves (PSG de Francia)
  • Vitinha (PSG de Francia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United de Inglaterra)
  • Bernardo Silva (Manchester City de Inglaterra)

Delanteros

  • João Félix (Al-Nassr de Arabia Saudita)
  • Francisco Trincão (Sporting Lisboa de Portugal)
  • Francisco Conceição (Juventus de Italia)
  • Pedro Neto (Chelsea de Inglaterra)
  • Rafael Leão (AC Milán de Italia)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad de España)
  • Gonçalo Ramos (PSG de Francia)
  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr de Arabia Saudita)

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