La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

El futbolista colombiano nacionalizado mexicano anotó el primer gol del Mundial 2026 - créditos EFE/ Sashenka Gutiérrez | @futbolpaz/IG

Julián Andrés Quiñones Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano, marcó el primer gol del Mundial 2026 y abrió el triunfo parcial del Tri ante Sudáfrica (2-0) el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, lo que lo consagró en el inicio del torneo como la figura del partido.

El gol que abrió la victoria mexicana llegó después de que Quiñones esperó dos años una oportunidad con la selección absoluta de Colombia, que nunca llegó, pese a que el técnico Néstor Lorenzo contó que lo tuvo en sus planes.

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Por tal motivo, y en la previa del partido inaugural que se disputó en el estadio Azteca, el Club Deportivo Fútbol Paz, la escuela de formación en la que Quiñones comenzó a forjar su sueño de convertirse en un futbolista profesional en Colombia, compartió un carrete de fotos en los que recordó las primeras experiencias del ahora mexicano antes de dar el salto al país norteamericano.

Allí brilló en equipo como Atlas y América antes de ser transferido al fútbol árabe con el Al-Qadsiah F. C., y en el que se consagró como goleador de la liga por encima del portugués Cristiano Ronaldo.

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Luego de la soberbia actuación del delantero mexicano, el mensaje que compartió la escuela se hizo viral, y se difundió en su cuenta de Instagram, en la que se mencionó: “¡Hoy es el gran debut mundialista de nuestro hijo Fútbol Paz, Julián Quiñones!"

La publicación se difundió el jueves 11 de junio de 2026 - crédito @futbolpaz/IG

La publicación destacó la entrega y el trabajo constante del delantero que se formó en las fuerzas básica de Tigres UANL, y pasó por Venados FC y Lobos BUAP, antes de explotar en Atlas, equipo al que ayudó a ser campeón luego de 70 años.

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“Desde aquellos primeros sueños en nuestras canchas hasta representar a todo un país en la máxima cita del fútbol, Julián es el reflejo de que el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y la fe siempre tienen recompensa”, continúa el mensaje.

La escuela de formación añadió en su mensaje de aliento para Quiñonez que millones de personas lo vieron competir, “pero nosotros recordamos al niño que luchó por cada oportunidad y nunca dejó de creer”, puntualizó la publicación.

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Al final desde el Club Deportivo Fútbol Paz se cerró el mensaje deseándole lo mejor de cara a lo que resta de competencia: “¡Vamos con toda, Julián! Toda la familia Fútbol Paz está contigo. Te queremos y nos sentimos inmensamente orgullosos de verte cumplir tus sueños”.

En las imágenes se puede observar el papel fundamental que desempeñó el club mexicano Tigres UANL - crédito @futbolpaz/IG

México y el debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica: el gol de Julián Quiñones

La expectativa sobre México era alta porque parte de la afición dudaba de su fortaleza para competir en la fase de grupos.

Quiñones marcó a los nueve minutos del primer tiempo, en una etapa inicial en la que México presionó con intensidad a Sudáfrica y encontró espacios a partir de los movimientos de su delantero.

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Al descanso, el atacante era la figura del partido por el gol y por otra ocasión clara a los 42 minutos, cuando remató al palo izquierdo y estuvo cerca de ampliar la ventaja.

La jugada del tanto comenzó con un robo de balón de Erik Lira sobre Yaya Sithole. La pelota le quedó a Quiñones, que definió entre las piernas del arquero Ronwen Williams, pese a que el guardameta ya había evitado otras dos oportunidades importantes en esos primeros 45 minutos.

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Quiñones eligió a México después de esperar una convocatoria de Colombia

El delantero de 29 años nació en Magüí Payán, Nariño, y se formó en Colombia antes de iniciar su carrera profesional en México.

En sus primeros años pasó por la Liga de Fútbol del Valle del Cauca y jugó en el club formativo Fútbol Paz.

Julián Quiñones, de México (izquierda), celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026 - crédito AP/Natacha Pisarenko

También integró la selección sub-20 de Colombia. Disputó el Sudamericano de Ecuador 2017, sumó minutos en ocho partidos y registró una asistencia, aunque ese equipo no consiguió la clasificación a la Copa del Mundo.

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Un año después ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. En ese torneo marcó cuatro goles y tuvo un papel decisivo en la campaña que terminó con el título.