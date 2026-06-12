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Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Pese a la magnitud de la labor encomendada a la diseñadora gráfica, ella expresó que nunca fue una apasionada por el fútbol

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La diseñadora aún cuenta con los derechos del logotipo y cualquier modificación no se puede hacer sin su aprobación - créditos archivo Colprensa/Mariano Vimos | @sicsuper/X
La diseñadora aún cuenta con los derechos del logotipo y cualquier modificación no se puede hacer sin su aprobación - créditos archivo Colprensa/Mariano Vimos | @sicsuper/X

El escudo de la selección Colombia, símbolo inseparable del fútbol nacional y presente en camisetas, murales y transmisiones deportivas, tiene su origen en el trabajo de Rosalba Chiriví de Gélvez, diseñadora gráfica egresada de la Universidad Nacional de Colombia.

El emblema fue creado en 1971, año en que se fundó oficialmente la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), con el objetivo de dotar al equipo y a la institución de una identidad visual propia.

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La responsabilidad de diseñar el escudo recayó en Chiriví que, con apenas cuatro años de experiencia profesional, recibió el encargo de parte de Alfonso Senior Quevedo, primer presidente de la FCF.

Según relató la autora en varias entrevistas, su propuesta rompió con la tradición de los escudos europeos y sudamericanos de la época, apostando por un diseño circular en el que convergían tres elementos: un balón de fútbol al centro, los colores amarillo, azul y rojo de la bandera nacional en la parte inferior, y un círculo exterior que simbolizaba la unión del fútbol colombiano.

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La Tricolor dio a conocer su nueva indumentaria a través de las redes sociales-crédito Adidas/Colprensa
Antes del inicio del Mundial 2026 la Tricolor dio a conocer su nueva indumentaria a través de las redes sociales, con el escudo que diseñó Chiriví - crédito Adidas/Colprensa

“Inicialmente, ellos querían que esa imagen fuera muy parecida a los equipos que en ese momento existían en Europa. A mí no me pareció que fuera lo mejor”, relató Chiriví en una conversación con la Superintendencia de Industria y Comercio en 2018.

El diseño seleccionado fue el resultado de seis propuestas diferentes, elaboradas en el transcurso de un mes, destacó Las 2 Orillas.

La compensación por la creación de uno de los símbolos deportivos más reconocidos del país fue de 3 mil pesos colombianos, monto que en ese entonces equivalía al salario mínimo anual y habría permitido cubrir la cuota inicial de un automóvil.

El pago se realizó en dos partes, aunque la autora recordó que la segunda cuota tardó más de lo esperado.

El escudo comenzó a consolidarse como emblema nacional a partir de la Copa América de 1975, cuando la selección alcanzó el subcampeonato, y desde entonces se mantuvo prácticamente sin alteraciones.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) renovó el emblema de la Tricolor que lleva usando hace medio siglo - crédito archivo Colprensa/Sergio Acero
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) renovó el emblema de la Tricolor que lleva usando hace medio siglo - crédito archivo Colprensa/Sergio Acero

Solo se han realizado cambios menores en la paleta de colores y algunos elementos gráficos, y en especial para adaptaciones en uniformes de competiciones internacionales como los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, así como la Copa América 2015.

A pesar de la trascendencia de su trabajo, Rosalba Chiriví ha admitido que nunca fue una apasionada del fútbol, aunque ocupó cargos académicos destacados en la Universidad Nacional, incluyendo la dirección de la carrera de diseño gráfico.

Los derechos de autor sobre el escudo permanecen en su poder, por lo que cualquier modificación sustancial requiere su autorización directa.

En 2023, la Federación Colombiana de Fútbol realizó una renovación de su identidad visual para conmemorar el centenario del fútbol colombiano.

Los ajustes incluyeron cambios en tipografía y algunos detalles del balón, pero la esencia del diseño original de Chiriví se mantuvo intacta, en cumplimiento de la titularidad de los derechos de la autora.

Escudo selección Colombia
La Federación Colombiana de Fútbol presentó un nuevo escudo durante el partido frente a Alemania en 2023 - crédito @PaladarNegroWeb/X

Este símbolo que ha acompañado a la Tricolor en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018, volverán a lucirlo jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz durante la participación en la Copa Mundial de 2026 que inició el 11 de junio e irá hasta el 19 de julio.

Los Cafeteros volverán a lucir en su pecho el escudo luego de de su ausencia en Catar 2022, y esperan dejar de nuevo en alto el nombre del país, e integran el grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, selección con la que será el debut en el estadio Azteca (Ciudad de México) el miércoles 17 de junio de 2026 a partir de las 9:00 p. m. hora colombiana.

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