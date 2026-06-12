Colombia

Fiscalía de Estados Unidos tendrá que entregar los informes sobre el vínculo entre alias Boliche y Abelardo de la Espriella

La defensa podrá tener acceso anticipado a la información que será presentada durante las diligencias que se registrarán en agosto de 2026

Guardar
Google icon
El aplazamiento del juicio contra Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, en Florida mantiene en desarrollo una investigación de alto impacto sobre presunto lavado de activo - crédito @JACOBOSOLANOC y Gustavo Petro/X
Las audiencias serán programadas en la última semana de julio - crédito @JACOBOSOLANOC y Gustavo Petro/X

El 19 de mayo de 2026, en el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán, fue revelado que las autoridades de Estados Unidos investigan la relación de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, con Alex Saab, señalado como operador de redes de lavado vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el informe, “Boliche”, exnarcotraficante y paramilitar colombiano, se convirtió en informante de la DEA y participó en operaciones de blanqueo y asesoría jurídica a Saab.

Se informó que parte de las transferencias de dinero involucraron a la firma del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que niega conocer movimientos irregulares de “Boliche”, pese a haber mantenido una relación cercana y recibir contratos lucrativos.

PUBLICIDAD

El académico Bruce Bagley también figura como intermediario en el manejo de fondos, cuyo destino final permanece bajo reserva judicial. Las investigaciones buscan esclarecer si De la Espriella y su equipo recibieron beneficios directos o indirectos. El proceso judicial contra “Boliche” continuará en una audiencia cuya fecha se definirá para mediados de agosto.

Alias Boliche estafó a varios capos a los que convenció de someterse a la justicia - crédito API
Alias Boliche estafó a varios capos a los que convenció de someterse a la justicia - crédito API

Fiscalía deberá entregar el historial del caso ‘Boliche’

El 12 de junio, Univisión informó que el juez que lleva el caso de alias Boliche ordenó que la Fiscalía entregue a la defensa toda la documentación disponible sobre la relación del colombiano con agencias federales.

PUBLICIDAD

El medio citado recordó que “Boliche” trabajó durante varios años como asistente legal de Abelardo de la Espriella en Miami, y que los informes podrían exponer todos los detalles de la relación laboral que se mantuvo durante ese tiempo, ya que la acusación incluye una presunta colaboración entre las partes cuando se cometieron los crímenes.

De acuerdo con el medio citado, la información que será entregada incluye reportes de recibos de pagos y desembolsos en los que queda en evidencia la relación que tuvo “Boliche” con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Cabe recordar que todos los documentos los tendrá la abogada de la defensa, Silvia Piñera Vásquez, y que estos se mantendrán bajo reserva si así lo quiere la jurista mientras avanza el caso.

- crédito Gustavo Petro / X
Abelardo de la Espriella ha negado que el excapo tenga cercanía con su firma - crédito Gustavo Petro / X

Durante las audiencias se podrá conocer la información de los documentos, puesto que podrían ser claves para convencer al jurado; mientras que la defensa de “Boliche” insiste en que el acusado no firmará un acuerdo de culpabilidad.

Durante la acusación, la Fiscalía indicó que el colombiano trabajó durante 25 años como informante de Estados Unidos, mientras al unísono conspiró para lavar dinero y cometió un fraude electrónico al estafar a los capos que aceptaban someterse a la justicia.

“Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido”, asegura la Fiscalía, que confirmó que hay al menos seis excapos que podrían testificar contra “Boliche”.

Así comenzó el proceso contra el excapo colombiano

La Fiscalía afirma que el colombiano fue informante del FBI durante 25 años - crédito Reuters
La Fiscalía afirma que el colombiano fue informante del FBI durante 25 años - crédito Reuters

La denuncia judicial contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, tiene origen en septiembre de 2020, cuando trabajaba como asistente legal para varias firmas, incluyendo De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018. La acusación señala que, junto a un cómplice identificado como “Coconspirador 1”, presuntamente el abogado colombiano Daniel Peñarredonda, cercano colaborador y socio de Abelardo de la Espriella, ofrecían falsas promesas a narcotraficantes. Prometían conformar el “mejor equipo legal” de Estados Unidos y sentencias leves, aun en casos con penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua.

Hernández actuaba como enlace entre abogados y acusados, con clientes en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. El hoy candidato presidencial en Colombia ha negado que tuvo cercanía con “Boliche”, aunque fuentes del caso aseguran lo contrario y afirman que “Boliche” llegó a desempeñar funciones personales para el abogado. Hernández habría presentado a De la Espriella en el entorno de abogados dedicados a casos de narcotráfico y le facilitó contactos de clientes, recibiendo comisiones por estas gestiones.

Temas Relacionados

Estados UnidosFiscalíaAlias BolicheAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incautados más de 370 kilos de cocaína valorados en 3.200 millones de pesos, en la vía Bogotá-Girardot

La droga, al parecer despachada desde el departamento del Cauca con destino a Bogotá, fue encontrada en paquetes de diez kilos

Incautados más de 370 kilos de cocaína valorados en 3.200 millones de pesos, en la vía Bogotá-Girardot

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

La búsqueda de votos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: el foco que deben tener, sus errores y el escape de la polarización

Infobae Colombia consultó con un analista político que desenredó el panorama electoral actual y dio luces sobre las estrategias políticas de las candidaturas para conquistar a los electores que les hacen falta para la segunda vuelta presidencial

La búsqueda de votos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: el foco que deben tener, sus errores y el escape de la polarización

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó enviar a la cárcel al cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia de un presunto secuestro extorsivo

Quién es la esposa de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, y a qué se dedica actualmente

Deportes

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”