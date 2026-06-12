Fiscalía de Estados Unidos tendrá que entregar los informes sobre el vínculo entre alias Boliche y Abelardo de la Espriella

Las audiencias serán programadas en la última semana de julio - crédito @JACOBOSOLANOC y Gustavo Petro/X

El 19 de mayo de 2026, en el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán, fue revelado que las autoridades de Estados Unidos investigan la relación de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, con Alex Saab, señalado como operador de redes de lavado vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el informe, “Boliche”, exnarcotraficante y paramilitar colombiano, se convirtió en informante de la DEA y participó en operaciones de blanqueo y asesoría jurídica a Saab.

Se informó que parte de las transferencias de dinero involucraron a la firma del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que niega conocer movimientos irregulares de “Boliche”, pese a haber mantenido una relación cercana y recibir contratos lucrativos.

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El académico Bruce Bagley también figura como intermediario en el manejo de fondos, cuyo destino final permanece bajo reserva judicial. Las investigaciones buscan esclarecer si De la Espriella y su equipo recibieron beneficios directos o indirectos. El proceso judicial contra “Boliche” continuará en una audiencia cuya fecha se definirá para mediados de agosto.

Alias Boliche estafó a varios capos a los que convenció de someterse a la justicia - crédito API

Fiscalía deberá entregar el historial del caso ‘Boliche’

El 12 de junio, Univisión informó que el juez que lleva el caso de alias Boliche ordenó que la Fiscalía entregue a la defensa toda la documentación disponible sobre la relación del colombiano con agencias federales.

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El medio citado recordó que “Boliche” trabajó durante varios años como asistente legal de Abelardo de la Espriella en Miami, y que los informes podrían exponer todos los detalles de la relación laboral que se mantuvo durante ese tiempo, ya que la acusación incluye una presunta colaboración entre las partes cuando se cometieron los crímenes.

De acuerdo con el medio citado, la información que será entregada incluye reportes de recibos de pagos y desembolsos en los que queda en evidencia la relación que tuvo “Boliche” con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Cabe recordar que todos los documentos los tendrá la abogada de la defensa, Silvia Piñera Vásquez, y que estos se mantendrán bajo reserva si así lo quiere la jurista mientras avanza el caso.

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Abelardo de la Espriella ha negado que el excapo tenga cercanía con su firma - crédito Gustavo Petro / X

Durante las audiencias se podrá conocer la información de los documentos, puesto que podrían ser claves para convencer al jurado; mientras que la defensa de “Boliche” insiste en que el acusado no firmará un acuerdo de culpabilidad.

Durante la acusación, la Fiscalía indicó que el colombiano trabajó durante 25 años como informante de Estados Unidos, mientras al unísono conspiró para lavar dinero y cometió un fraude electrónico al estafar a los capos que aceptaban someterse a la justicia.

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“Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido”, asegura la Fiscalía, que confirmó que hay al menos seis excapos que podrían testificar contra “Boliche”.

Así comenzó el proceso contra el excapo colombiano

La Fiscalía afirma que el colombiano fue informante del FBI durante 25 años - crédito Reuters

La denuncia judicial contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, tiene origen en septiembre de 2020, cuando trabajaba como asistente legal para varias firmas, incluyendo De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018. La acusación señala que, junto a un cómplice identificado como “Coconspirador 1”, presuntamente el abogado colombiano Daniel Peñarredonda, cercano colaborador y socio de Abelardo de la Espriella, ofrecían falsas promesas a narcotraficantes. Prometían conformar el “mejor equipo legal” de Estados Unidos y sentencias leves, aun en casos con penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua.

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Hernández actuaba como enlace entre abogados y acusados, con clientes en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. El hoy candidato presidencial en Colombia ha negado que tuvo cercanía con “Boliche”, aunque fuentes del caso aseguran lo contrario y afirman que “Boliche” llegó a desempeñar funciones personales para el abogado. Hernández habría presentado a De la Espriella en el entorno de abogados dedicados a casos de narcotráfico y le facilitó contactos de clientes, recibiendo comisiones por estas gestiones.