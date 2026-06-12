Deportes

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La cinco veces campeona del mundo tendrá una dura prueba ante la semifinalista de Qatar 2022

Guardar
Google icon
Brasil vs Marruecos: partido amistoso internacional por fecha FIFA (Reuters)
Vinicius Jr. señalando a Sofyan Amrabat-crédito Reuters

Brasil y Marruecos jugarán uno de los duelos que puede definir el liderato del Grupo C del Mundial 2026 desde la primera fecha, cuando se enfrenten en un partido que reúne a la selección más ganadora de la historia con un equipo marroquí que busca confirmar lo hecho en Qatar 2022 pese a dos bajas por lesión: la del delantero del Real Betis de España, Abde Ezzalzouli, y la del defensor Nayef Aguerd, del Olympique Marsella, de Francia.

El duelo entre el defensor Achrak Hakimi, del PSG (bicampeón de Europa tras ganar el 30 de mayo la final de Budapest ante Arsenal de Inglaterra) y del atacante Vinicius Jr. será el duelo ideal que los amantes del fútbol querrán ver.

PUBLICIDAD

Brasil vs Marruecos: partido amistoso internacional por fecha FIFA (Reuters)
Lucas Paquetá y Acraf Hakimi disputando una pelota-crédito Reuters

El partido se jugará el 13 de junio de 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports, de la aplicación de DGO.

En los canales nacionales como el Gol Caracol y Fútbol RCN, además de sus aplicaciones se podrá disfrutar el juego.

El árbitro del juego será el esloveno Slavko Vinčić.

Cómo vienen ambos equipos al duelo

Brasil

Brasil en su último entrenamiento antes del juego-crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters
Brasil en su último entrenamiento antes del juego-crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

La selección de Carlo Ancelotti atraviesa una etapa de cambios desde la llegada del entrenador italiano en mayo de 2025. La Canarinha intenta cortar una sequía de más de dos décadas y conquistar su sexto título mundial.

PUBLICIDAD

El equipo brasileño llega después de sus peores eliminatorias suramericanas. La designación de Ancelotti mejoró el clima alrededor de una afición golpeada por las eliminaciones en cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

Las dudas se concentran en la defensa: Brasil recibió 10 goles en sus últimos 7 partidos. A eso se suma la atención sobre Neymar, que llegó lesionado a la concentración, mientras se espera un mayor peso ofensivo de Vinícius Júnior y Raphinha.

El delantero del Santos sufre una lesión de grado II en el gemelo derecho, está en recuperación y todavía no se entrenó con el grupo. Se encuentra casi descartado para comenzar su “último baile” en Copas del Mundo.

El arquero Alisson Becker, portero titular de la Seleção, transmitió optimismo sobre el arranque del torneo:

“Llegamos con confianza. Por los entrenamientos, por el trabajo, por la calidad y por lo que estamos llegando a ser como equipo. Esperamos que todo eso dé sus frutos ya en el primer partido contra Marruecos”.

Sobre la posible formación, Ancelotti dejaría de lado la idea de alinear cuatro atacantes y se inclinaría por un enganche detrás de un tridente integrado por Vinícius, Raphinha y Matheus Cunha.

La zaga también perdió una pieza en la previa. El lateral Wesley se lesionó en el último amistoso contra Egipto y fue desconvocado, por lo que Ancelotti citó al centrocampista Éderson, del Atalanta, como reemplazo.

Con ese panorama, Danilo y Alex Sandro, ambos cuestionados en Flamengo, formarían la pareja de laterales.

En lo que se refiere a su último juego, el 6 de junio de 2026. la “Canarinha” derrotó por 2-1 a Egipto con goles de Bruno Guimarães y de Endrick. El empate parcial de los egipcios fue de Mostafa Ziko, en el estadio Cleveland Browns.

Así viene Brasil en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 2-1 Egipto
  • 31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 6-2 Panamá
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 3-1 Croacia
  • 26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 1-2 Francia
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Brasil 1-1 Túnez

Marruecos

Brahim Diaz siendo marcado por David Moller en un amistoso entre Noruega y Marruecos-crédito Wolfe IMAGN IMAGES via Reuters/Brad Penner
Brahim Diaz siendo marcado por David Moller en un amistoso entre Noruega y Marruecos-crédito Wolfe IMAGN IMAGES via Reuters/Brad Penner

Marruecos afronta el torneo con la ambición de respaldar el cuarto puesto logrado en Catar 2022 y sostener a una generación encabezada por Achraf Hakimi, a la que se sumó Brahim Díaz. El equipo entiende que Brasil ya no mantiene la hegemonía de otras épocas y quiere aprovechar ese contexto.

La selección africana también vive un proceso de adaptación. Desde marzo la dirige Mohamed Ouahbi, campeón del mundo con la sub-20 marroquí en octubre de 2025.

Ouahbi llega invicto con la selección absoluta a esta Copa del Mundo, con un registro de dos empates ante Ecuador y Noruega y tres victorias frente a Paraguay, Burundi y Madagascar en cinco amistosos.

La preparación, sin embargo, quedó alterada por dos bajas de peso. Ez Abde, delantero del Real Betis, fue desafectado por una lesión de rodilla, y Nayef Aguerd, defensor del Olympique de Marsella, salió de la lista por problemas físicos.

La ausencia de ambos golpea a un plantel pensado para defender con orden y atacar al contragolpe. Abde Ezzalzouli explicó en sus redes sociales:

“Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele. Pero en los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud”.

Para cubrir esas ausencias, el seleccionador convocó el jueves a Amine Sbai, atacante del Angers, y a Marwane Saadane, central del Al-Fateh de Arabia Saudita.

En su último partido, Marruecos empató a un gol ante Noruega. La selección africana comenzó ganando el partido gracias a Brahim Díaz al minuto 8, pero Martin Ødegaard empató al 75 de partido para los europeos.

Así viene Marruecos en sus últimos cinco juegos:

  • 7 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 1-1 Noruega
  • 2 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 4-0 Madagascar
  • 26 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 5-0 Burundi
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 2-1 Paraguay
  • 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 1-1 Ecuador
Brasil vs Marruecos 2-1: goles y resumen de la derrota ‘Canarinha’ en amistoso FIFA (Reuters)
Marruecos ya sabe lo que es ganarle a Brasil-crédito Reuters

En lo que se refiere a los antecedentes de duelos directos, la última ocasión que jugaron fue el 25 de marzo de 2023, cuando los “Leones del Atlas” (apodo de la selección marroquí) vencieron por 2-1 a los pentacampeones del mundo con goles de Sofiane Boufal y de Abdelhamid Sabiri.

El empate parcial de los brasileños lo anotó Casemiro.

Para hablar de antecedentes mundialistas, la única vez que jugaron fue el 16 de junio de 1998 en Nantes, y allí los sudamericanos golearon por 3-0 por el grupo A del Mundial de Francia.

Los goles fueron de Ronaldo al 9 de juego, de Rivaldo casi al finalizar el primer tiempo, y de Bebeto al 50.

  • 25 de marzo de 2023 - Amistosos internacionales: Marruecos 2-1 Brasil
  • 16 de junio de 1998 - Mundial FIFA Francia 1998: Brasil 3-0 Marruecos

Temas Relacionados

Brasil vs. MarruecosMundial 2026Selección BrasilSelección MarruecosVinicius Jr.Achraf HakimiGrupo C MundialColombia-DeportesGrupo C

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut con gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

El delantero del Tri, de 29 años, nació en el municipio de Magüí Payán (Nariño), pero dio sus primeros pasos formativos en la Liga Vallecaucana de Fútbol

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut con gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

El cuadro “Cafetero” tendrá su debut ante Uzbekistán en lo que será su séptima participación en Copas del Mundo a lo largo de la historia

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Pese a la magnitud de la labor encomendada a la diseñadora gráfica, ella expresó que nunca fue una apasionada por el fútbol

Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”

El goleador y capitán del cuadro luso buscará conseguir su primera Copa del Mundo, tras ganar la Eurocopa en 2016 y la UEFA Nations League en 2025

Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”

Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó

Scott McTominay regresó a la sesión tras un malestar estomacal y apunta al estreno mundialista ante Haití en Foxborough, en un torneo al que el equipo de Steve Clarke vuelve tras 28 años

Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó enviar a la cárcel al cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia de un presunto secuestro extorsivo

Quién es la esposa de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, y a qué se dedica actualmente

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Deportes

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut con gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut con gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”

Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó