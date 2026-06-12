Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

Vinicius Jr. señalando a Sofyan Amrabat-crédito Reuters

Brasil y Marruecos jugarán uno de los duelos que puede definir el liderato del Grupo C del Mundial 2026 desde la primera fecha, cuando se enfrenten en un partido que reúne a la selección más ganadora de la historia con un equipo marroquí que busca confirmar lo hecho en Qatar 2022 pese a dos bajas por lesión: la del delantero del Real Betis de España, Abde Ezzalzouli, y la del defensor Nayef Aguerd, del Olympique Marsella, de Francia.

El duelo entre el defensor Achrak Hakimi, del PSG (bicampeón de Europa tras ganar el 30 de mayo la final de Budapest ante Arsenal de Inglaterra) y del atacante Vinicius Jr. será el duelo ideal que los amantes del fútbol querrán ver.

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Lucas Paquetá y Acraf Hakimi disputando una pelota-crédito Reuters

El partido se jugará el 13 de junio de 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports, de la aplicación de DGO.

En los canales nacionales como el Gol Caracol y Fútbol RCN, además de sus aplicaciones se podrá disfrutar el juego.

El árbitro del juego será el esloveno Slavko Vinčić.

Cómo vienen ambos equipos al duelo

Brasil

Brasil en su último entrenamiento antes del juego-crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

La selección de Carlo Ancelotti atraviesa una etapa de cambios desde la llegada del entrenador italiano en mayo de 2025. La Canarinha intenta cortar una sequía de más de dos décadas y conquistar su sexto título mundial.

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El equipo brasileño llega después de sus peores eliminatorias suramericanas. La designación de Ancelotti mejoró el clima alrededor de una afición golpeada por las eliminaciones en cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

Las dudas se concentran en la defensa: Brasil recibió 10 goles en sus últimos 7 partidos. A eso se suma la atención sobre Neymar, que llegó lesionado a la concentración, mientras se espera un mayor peso ofensivo de Vinícius Júnior y Raphinha.

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El delantero del Santos sufre una lesión de grado II en el gemelo derecho, está en recuperación y todavía no se entrenó con el grupo. Se encuentra casi descartado para comenzar su “último baile” en Copas del Mundo.

El arquero Alisson Becker, portero titular de la Seleção, transmitió optimismo sobre el arranque del torneo:

“Llegamos con confianza. Por los entrenamientos, por el trabajo, por la calidad y por lo que estamos llegando a ser como equipo. Esperamos que todo eso dé sus frutos ya en el primer partido contra Marruecos”.

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Sobre la posible formación, Ancelotti dejaría de lado la idea de alinear cuatro atacantes y se inclinaría por un enganche detrás de un tridente integrado por Vinícius, Raphinha y Matheus Cunha.

La zaga también perdió una pieza en la previa. El lateral Wesley se lesionó en el último amistoso contra Egipto y fue desconvocado, por lo que Ancelotti citó al centrocampista Éderson, del Atalanta, como reemplazo.

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Con ese panorama, Danilo y Alex Sandro, ambos cuestionados en Flamengo, formarían la pareja de laterales.

En lo que se refiere a su último juego, el 6 de junio de 2026. la “Canarinha” derrotó por 2-1 a Egipto con goles de Bruno Guimarães y de Endrick. El empate parcial de los egipcios fue de Mostafa Ziko, en el estadio Cleveland Browns.

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Así viene Brasil en sus últimos cinco partidos:

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 2-1 Egipto

31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 6-2 Panamá

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 3-1 Croacia

26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 1-2 Francia

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Brasil 1-1 Túnez

Marruecos

Brahim Diaz siendo marcado por David Moller en un amistoso entre Noruega y Marruecos-crédito Wolfe IMAGN IMAGES via Reuters/Brad Penner

Marruecos afronta el torneo con la ambición de respaldar el cuarto puesto logrado en Catar 2022 y sostener a una generación encabezada por Achraf Hakimi, a la que se sumó Brahim Díaz. El equipo entiende que Brasil ya no mantiene la hegemonía de otras épocas y quiere aprovechar ese contexto.

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La selección africana también vive un proceso de adaptación. Desde marzo la dirige Mohamed Ouahbi, campeón del mundo con la sub-20 marroquí en octubre de 2025.

Ouahbi llega invicto con la selección absoluta a esta Copa del Mundo, con un registro de dos empates ante Ecuador y Noruega y tres victorias frente a Paraguay, Burundi y Madagascar en cinco amistosos.

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La preparación, sin embargo, quedó alterada por dos bajas de peso. Ez Abde, delantero del Real Betis, fue desafectado por una lesión de rodilla, y Nayef Aguerd, defensor del Olympique de Marsella, salió de la lista por problemas físicos.

La ausencia de ambos golpea a un plantel pensado para defender con orden y atacar al contragolpe. Abde Ezzalzouli explicó en sus redes sociales:

“Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele. Pero en los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud”.

Para cubrir esas ausencias, el seleccionador convocó el jueves a Amine Sbai, atacante del Angers, y a Marwane Saadane, central del Al-Fateh de Arabia Saudita.

En su último partido, Marruecos empató a un gol ante Noruega. La selección africana comenzó ganando el partido gracias a Brahim Díaz al minuto 8, pero Martin Ødegaard empató al 75 de partido para los europeos.

Así viene Marruecos en sus últimos cinco juegos:

7 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 1-1 Noruega

2 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 4-0 Madagascar

26 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 5-0 Burundi

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 2-1 Paraguay

27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Marruecos 1-1 Ecuador

Marruecos ya sabe lo que es ganarle a Brasil-crédito Reuters

En lo que se refiere a los antecedentes de duelos directos, la última ocasión que jugaron fue el 25 de marzo de 2023, cuando los “Leones del Atlas” (apodo de la selección marroquí) vencieron por 2-1 a los pentacampeones del mundo con goles de Sofiane Boufal y de Abdelhamid Sabiri.

El empate parcial de los brasileños lo anotó Casemiro.

Para hablar de antecedentes mundialistas, la única vez que jugaron fue el 16 de junio de 1998 en Nantes, y allí los sudamericanos golearon por 3-0 por el grupo A del Mundial de Francia.

Los goles fueron de Ronaldo al 9 de juego, de Rivaldo casi al finalizar el primer tiempo, y de Bebeto al 50.

25 de marzo de 2023 - Amistosos internacionales: Marruecos 2-1 Brasil

16 de junio de 1998 - Mundial FIFA Francia 1998: Brasil 3-0 Marruecos